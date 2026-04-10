6 loại cây thường được trồng bên mộ vừa đẹp vừa giúp tụ khí, con cháu đời sau dễ công thành danh toại

Theo quan niệm phong thủy và tâm linh của người Việt, việc trồng cây bên mộ không chỉ để làm đẹp cảnh quan mà còn nhằm điều hòa âm dương, giúp tụ khí để con cháu đời sau nhận được phúc lộc, công thành danh toại.

Trong dịp Tết Thanh minh của năm nay (bắt đầu từ ngày 5/4 đến khoảng 20/4/2026 dương lịch), nhiều gia đình thường đi tảo mộ, nhổ cỏ dại, dọn dẹp sạch sẽ cũng như trồng thêm cây bên các mộ phần, thể hiện sự chăm sóc chu đáo của con cháu đối với nơi yên nghỉ của tổ tiên.

Dưới đây là 6 loại cây thường được ưu tiên trồng bên mộ để mang lại đại cát, phúc lộc cho con cháu mà các bạn có thể tham khảo.

Cây hoa cúc (đặc biệt là cúc vàng)

Đây là biểu tượng của sự hiếu thảo và trường tồn. Theo phong thủy, hoa cúc có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại sự thanh tĩnh cho người đã khuất và thu hút năng lượng tích cực cho gia tộc.

Trong phong thủy, cây hoa cúc còn đại diện cho sự hiếu thuận và lòng biết ơn. Màu vàng của hoa cúc mang năng lượng tích cực (hành Kim), giúp không gian mộ phần bớt u ám, mang lại sự ấm áp và bình an cho cả người đi và người ở lại.

Cây hoa sứ (hoa đại)

Loại cây này có thân hình trụ mập mạp, hoa thơm ngát và thoát tục. Cây hoa sứ được coi là biểu tượng của sự sinh sôi, giúp hấp thụ linh khí của trời đất để chuyển hóa thành phúc lộc cho con cháu.

Được coi là loại cây linh thiêng trong nhà Phật. Thân cây trụ mập mạp và hoa hướng lên trời tượng trưng cho sự thoát tục, giúp người quá cố thanh thản về cõi vĩnh hằng. Mùi hương thanh khiết còn giúp cân bằng âm dương tại khu mộ.

Cây thông hoặc cây tùng

Hai loại cây này đại diện cho khí tiết thanh cao, tượng trưng cho khí tiết của người quân tử và sự trường tồn. Trồng tùng, thông trên mộ giúp bảo vệ "long mạch", tượng trưng cho sự vững chãi của gia đình, được cho là có thể giúp con cháu luôn gặp nhiều may mắn.

Theo phong thủy, những loại cây này đóng vai trò như những "vị hộ pháp" bảo vệ mộ phần khỏi tà khí và giữ cho long mạch được vững vững chãi, giúp con cháu đời sau thăng tiến, có vị thế.

Cây hoa mẫu đơn

Mẫu đơn là loài hoa không chỉ đẹp mà còn biểu tượng cho sự quý phái, tượng trưng cho sự giàu sang, vinh hoa phú quý. Do đó, việc trồng mẫu đơn (đặc biệt là giống mẫu đơn ta, thân gỗ nhỏ) cũng mang ý nghĩa cầu mong tổ tiên phù hộ cho gia tộc luôn vinh hoa phú quý, con cháu thành đạt.

Đứng trên góc độ phong thủy, khi trồng mẫu đơn trên mộ thì không chỉ thể hiện sự tôn kính mà còn là lời mong cầu tổ tiên phù hộ cho hậu duệ có cuộc sống giàu sang, sung túc.

Cây xương rồng

Trong tâm linh, xương rồng có tác dụng trấn giữ, ngăn chặn sự xâm nhập của các luồng khí xấu vào mộ phần. Trồng xương rồng trên mộ vì thế được cho là sẽ giúp linh hồn người quá cố được yên nghỉ, từ đó phù hộ độ trì cho con cháu bình an, mạnh khỏe.

Xương rồng là loại cây có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, trong tâm linh có tác dụng "trấn trạch", ngăn chặn năng lượng xấu. Tuy nhiên, chỉ nên trồng xương rồng ở những khu mộ nằm ở vùng đất xấu hoặc bị phạm hướng để hóa giải.

Một số lưu ý quan trọng khi trồng cây bên mộ