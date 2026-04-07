Ông bà căn dặn: "Cây hợp nhà thì lộc tụ, người yên, con cháu hưởng phúc" - 6 loài cây tốt nên trồng ngay

Không ít gia đình hiện nay có thói quen đặt vài chậu cây trong nhà để tạo cảm giác xanh mát và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của thế hệ trước, việc chọn cây không chỉ đơn giản là thấy đẹp rồi mua về. Ông bà thường quan niệm rằng cây đặt trong nhà cần phù hợp với không gian sống, dễ chăm sóc và quan trọng hơn là mang ý nghĩa tích cực. Những loại cây có sức sống bền bỉ, lá xanh quanh năm hoặc hình dáng hài hòa thường được ưu tiên vì được cho là giúp cân bằng không khí và tạo cảm giác an ổn.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, nhiều người còn chú ý đến ý nghĩa phong thủy mà cây mang lại. Một chậu cây đặt đúng vị trí có thể làm không gian bớt khô cứng, đồng thời tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho căn phòng. Ngoài ra, những loại cây dễ trồng, thích nghi tốt với môi trường trong nhà còn giúp người bận rộn vẫn duy trì được mảng xanh mà không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Vì vậy, thay vì chọn theo cảm tính, nhiều gia đình thường ưu tiên những loại cây vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa tốt. Dưới đây là 6 loại cây được nhiều người lựa chọn trồng trong nhà, phù hợp với không gian sống và mang ý nghĩa tích cực.

1. Cây quỳnh lá nhỏ

Quỳnh lá nhỏ là loại cây thuộc họ xương rồng phụ sinh, có thân dẹt và mọc thành từng nhánh mềm, dễ tạo thành tán xanh tự nhiên. Khi phát triển tốt, cây có thể leo bám hoặc buông rủ nhẹ, tạo cảm giác mềm mại cho không gian. Điểm đặc biệt của quỳnh lá nhỏ là hoa nở nhiều đợt trong năm, tuy kích thước không lớn nhưng mọc dày, tạo thành mảng trắng nổi bật. Nhờ dáng cây gọn và không quá chiếm diện tích, quỳnh lá nhỏ thường được đặt ở ban công, cạnh cửa sổ hoặc treo trong phòng khách để tăng mảng xanh.

Loại cây này khá dễ chăm sóc, thích hợp với môi trường trong nhà có ánh sáng tán xạ. Cây không cần tưới nước quá thường xuyên, chỉ cần giữ đất hơi ẩm và tránh để úng. Trong quan niệm phong thủy, hoa quỳnh thường tượng trưng cho sự thanh khiết và nhẹ nhàng. Khi đặt trong nhà, cây được cho là mang lại cảm giác bình yên, giúp không gian trở nên hài hòa hơn. Ngoài ra, tán cây mềm mại còn được xem như yếu tố cân bằng, tạo sự dễ chịu và góp phần thu hút sinh khí cho ngôi nhà.

2. Cây lan cẩm cù

Trong phong thủy, lan cẩm cù thường được xem là loại cây tượng trưng cho sự gắn kết và hài hòa trong gia đình. Những chùm hoa mọc thành hình cầu tròn đầy được cho là biểu hiện của sự sum vầy, đủ đầy và ổn định. Vì vậy, nhiều người lựa chọn đặt lan cẩm cù trong phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung với mong muốn tạo cảm giác ấm cúng, đồng thời giúp không gian thêm cân bằng và dễ chịu.

Về hình dáng, lan cẩm cù là cây thân leo mềm, lá dày và xanh quanh năm. Khi phát triển, cây có thể buông rủ hoặc leo theo khung, tạo mảng xanh tự nhiên cho căn phòng. Hoa của lan cẩm cù mọc thành từng chùm nhỏ như hình ngôi sao, có màu trắng, hồng hoặc đỏ nhạt và thường tỏa hương nhẹ. Cây thích hợp trồng trong nhà vì không cần ánh nắng trực tiếp, chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ và tưới nước vừa phải là có thể sinh trưởng ổn định.

3. Oải hương Mona

Oải hương Mona có hình dáng giống lavender nhưng dễ trồng hơn, lá xanh đậm, mặt dưới ánh tím, hoa mọc thành chùm dài màu tím nhẹ tạo cảm giác dịu mắt. Cây có mùi thơm thoang thoảng, thích hợp đặt ở phòng khách, phòng ngủ hoặc bàn làm việc để tăng sự thư giãn. Loại cây này không cần nắng gắt, chỉ cần ánh sáng tán xạ, đất thoát nước tốt và tưới vừa phải; nếu chăm sóc ổn định, cây có thể ra hoa nhiều đợt trong năm, đặc biệt từ mùa xuân đến cuối thu, giúp không gian trong nhà luôn có điểm nhấn mềm mại.

4. Hoa cúc Gerbera

Hoa cúc Gerbera là loại cây có màu sắc rực rỡ, bông lớn và hình dáng gần giống hoa hướng dương thu nhỏ. Cây thường có các màu như đỏ, cam, vàng, hồng hoặc trắng, giúp không gian trong nhà trở nên tươi sáng hơn. Gerbera thích hợp trồng chậu đặt gần cửa sổ hoặc ban công có ánh sáng nhẹ, vì cây cần đủ sáng để ra hoa đều. Đất trồng nên tơi xốp, thoát nước tốt và tưới vừa phải để tránh úng rễ. Nếu chăm sóc ổn định, cây có thể ra hoa nhiều đợt trong năm, tạo điểm nhấn màu sắc nổi bật và mang lại cảm giác sinh động cho không gian sống.

\

5. Dương xỉ tóc thần vệ nữ

Dương xỉ tóc thần vệ nữ là loại cây có tán lá nhỏ, mảnh và mềm mại, mọc thành từng bụi xòe tự nhiên. Những chiếc lá xanh nhạt kết hợp với thân mảnh màu sẫm tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, vì vậy cây thường được đặt trong phòng khách, phòng ngủ hoặc phòng tắm - nơi có độ ẩm cao. Đây là loại cây ưa môi trường mát và ẩm, không cần ánh nắng trực tiếp, chỉ cần ánh sáng dịu và đất luôn giữ ẩm vừa phải là có thể phát triển tốt.

Trong phong thủy, dương xỉ tóc thần vệ nữ được xem là biểu tượng của sự mềm mại và cân bằng. Tán lá nhỏ rủ nhẹ được cho là giúp điều hòa không gian, giảm cảm giác khô cứng trong nhà. Nhiều người đặt cây ở góc phòng hoặc gần cửa sổ với mong muốn tăng sinh khí và tạo cảm giác thư thái. Ngoài ra, dáng cây xanh mát quanh năm cũng giúp không gian trở nên dịu mắt, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu khi sinh hoạt.

6. Môn nhung xanh

Cây môn nhung xanh còn được biết đến với nhiều tên gọi như môn Alocasia Frydek, nhung xanh Alocasia, tên tiếng Anh là Green Velvet Alocasia hoặc Elephant’s Ear, tên khoa học là Alocasia micholitziana ‘Frydek’. Loại cây này thuộc họ Ráy (Araceae), có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines. Điểm nổi bật của môn nhung xanh là những chiếc lá màu xanh nhung đậm, bề mặt mịn như phủ lớp nhung, kết hợp với đường gân trắng nổi bật, tạo cảm giác sang trọng và khác biệt.

Đây là cây thân thảo, thân nằm dưới mặt đất, cuống lá mọng nước vươn cao, thường có màu trắng hoặc xanh nhạt. Lá cây có hình tam giác ngược giống tai voi, mỗi lá dài khoảng 25-30 cm và rộng từ 10-20 cm. Nhờ hình dáng lớn và sắc nét, môn nhung xanh thường được dùng làm điểm nhấn trong phòng khách hoặc góc làm việc. Cây ưa bóng mát, phát triển tốt trong môi trường ánh sáng tán xạ, đất tơi xốp và giữ ẩm vừa phải, không chịu được úng nước.

Trong phong thủy, môn nhung xanh được cho là tượng trưng cho sự vững vàng và sinh khí. Lá lớn hướng lên trên thể hiện sự phát triển và ổn định, vì vậy nhiều người đặt cây trong nhà để tạo cảm giác cân bằng cho không gian. Với màu xanh đậm kết hợp gân trắng nổi bật, cây không chỉ giúp căn phòng thêm nổi bật mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại và dễ chịu.