4 thực phẩm “hại tim” còn hơn bia rượu: Nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày mà không hay biết

Khi nói đến những yếu tố gây hại cho tim mạch, nhiều người thường nghĩ ngay đến bia rượu. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu dinh dưỡng được công bố trên website của Ủy ban Y tế thành phố Tam Minh (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), chính những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày mới là “thủ phạm” âm thầm làm gia tăng nguy cơ bệnh tim nếu sử dụng lâu dài.

Một chế độ ăn uống thiếu kiểm soát có thể dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm cần đặc biệt hạn chế.

1. Thực phẩm nhiều muối - nguyên nhân trực tiếp gây tăng huyết áp

Muối là yếu tố có liên quan trực tiếp đến huyết áp. Khi tiêu thụ quá nhiều, cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và tạo áp lực lớn lên thành mạch, buộc tim phải hoạt động nhiều hơn.

Các thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, đồ hộp, xúc xích, dưa muối… thường chứa lượng muối cao. Việc sử dụng thường xuyên những món này trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

2. Thực phẩm chứa chất béo xấu - “thủ phạm” gây xơ vữa động mạch

Chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa là hai loại chất béo có hại nhất đối với tim mạch. Chúng làm tăng cholesterol “xấu” trong máu, từ đó hình thành các mảng bám trong động mạch.

Những mảng bám này khiến mạch máu bị thu hẹp, cản trở lưu thông máu và có thể dẫn đến các biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Các thực phẩm điển hình gồm đồ chiên rán, mỡ động vật, bơ và các loại bánh kẹo công nghiệp.

3. Thực phẩm nhiều đường và tinh bột tinh chế - gây rối loạn chuyển hóa

Việc tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn làm rối loạn đường huyết, tăng nguy cơ mắc tiểu đường.

Tiểu đường là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, mạch máu dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ xơ vữa và các biến chứng tim mạch.

Các thực phẩm như nước ngọt, bánh kẹo, trà sữa, bánh mì trắng… đều là nguồn cung cấp đường và tinh bột tinh chế cần được kiểm soát.

4. Thực phẩm giàu cholesterol - làm tăng gánh nặng cho tim

Cholesterol là một chất cần thiết cho cơ thể, nhưng nếu tiêu thụ quá mức từ thực phẩm sẽ làm tăng nồng độ cholesterol trong máu, đặc biệt ở những người có sẵn nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Các thực phẩm như nội tạng động vật, thịt nhiều mỡ, sữa nguyên kem… chứa lượng cholesterol cao. Việc ăn thường xuyên có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ăn đúng cách để bảo vệ trái tim

Đặc biệt, với những người đã mắc bệnh tim mạch, việc xây dựng chế độ ăn phù hợp càng quan trọng. Việc điều chỉnh chế độ ăn không cần quá phức tạp. Chỉ cần giảm dần các thực phẩm không có lợi và ưu tiên những lựa chọn lành mạnh, bạn đã có thể bảo vệ trái tim một cách hiệu quả và bền vững.Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản:

- Giảm lượng muối trong khẩu phần: Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối chua để kiểm soát huyết áp.

- Lựa chọn chất béo lành mạnh: Ưu tiên dầu thực vật, cá và các loại hạt thay vì mỡ động vật.

- Hạn chế thực phẩm giàu cholesterol: Như nội tạng, thịt nhiều mỡ, sữa béo.

- Giảm đồ ngọt: Tránh các món tráng miệng nhiều đường và nước ngọt để kiểm soát cân nặng và đường huyết.

- Tăng cường chất xơ: Ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

- Bổ sung protein hợp lý: Chọn thịt nạc, cá, đậu và các sản phẩm từ sữa ít béo.

- Uống đủ nước: Duy trì khoảng 1,5–1,7 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Khám sức khỏe định kỳ: Theo dõi chỉ số mỡ máu, đường huyết để điều chỉnh chế độ ăn kịp thời.

(Theo QQ News)