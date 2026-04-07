Cảnh báo đặc biệt tới tất cả những gia đình đang dùng máy hút mùi

Máy hút mùi đang ngày càng trở biến trong các căn bếp Việt, dù ở thành thị hay nông thôn. Có thể nói rằng nó đóng vai trò là "lá phổi" thanh lọc không gian sống. Bởi không chỉ khử mùi thức ăn, thiết bị này giúp loại bỏ hơi ẩm và các hợp chất hữu cơ độc hại phát sinh khi nấu nướng. Một chiếc máy hút mùi hoạt động hiệu quả còn giúp bảo vệ nội thất khỏi mảng bám dầu mỡ, duy trì không khí trong lành và giúp người nội trợ tránh khỏi cảm giác ngột ngạt.

Tuy nhiên, dù tiện dụng, máy hút mùi vẫn có những "điểm mù" về vận hành. Nếu sử dụng sai cách, thiết bị bảo vệ này có thể biến thành vật trang trí tốn điện, thậm chí là nguồn cơn gây hại. Hiệu suất của máy phụ thuộc rất lớn vào cách điều phối luồng gió và thói quen bảo trì. Việc thấu hiểu cơ chế hoạt động và lắng nghe lời khuyên từ các chuyên gia là chìa khóa để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổ ấm của bạn cũng như tận dụng máy hút mùi triệt để.

7 sai lầm nghiêm trọng nhưng phổ biến khi sử dụng máy hút mùi

Dưới đây là những hành động sai lầm phổ biến khi dùng máy hút mùi mà bạn nên tránh xa hoặc thay đổi ngay lập tức:

1. Chỉ bật máy khi nấu các món chiên xào nhiều khói

Đây là quan niệm sai lầm. Tổ chức y tế thế giới (WHO) cảnh báo khói dầu ở nhiệt độ cao là chất có khả năng gây ung thư phổi và đột quỵ nhưng trong bếp còn nhiều yếu tố nguy cơ khác. Ngay cả khi luộc, hầm hay nấu mì trên bất kỳ loại bếp nào (ga, từ, điện...) khói dầu vẫn có thể thoát ra, các hạt bụi mịn và khí độc như nitơ dioxide vẫn phát tán. Hãy tạo thói quen bật máy cho mọi hình thức nấu nướng để bảo vệ hệ tim mạch và thần kinh.

2. Mở toang cửa sổ ngay sát cạnh máy hút mùi khi đang nấu

Nhiều người nghĩ mở cửa sổ sẽ giúp thông gió và tăng hiệu quả hút mùi. Tuy nhiên chuyên gia từ Viện y tế công cộng Đài Loan (Trung Quốc) giải thích hành động này làm nhiễu loạn dòng khí, giảm công suất hút của máy. Luồng gió từ cửa sổ khiến khói độc chứa benzopyrene bị thổi ngược lại mặt người nội trợ. Cách đúng là đóng cửa sổ gần máy, chỉ mở một cửa ở khu vực xa hơn để tạo luồng lưu thông tự nhiên.

3. Để bếp cháy ở công suất cao khi không có nồi chảo bên trên

Hành động này khiến máy hút trực tiếp luồng khí nóng cực đại vào linh kiện nhựa và động cơ. Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy tại Sở cứu hỏa Chu Hải (Trung Quốc) lưu ý nhiệt độ cao này dễ gây nóng chảy các bộ phận điện và bắt cháy lượng dầu mỡ khô bên trong thiết bị, dẫn đến cháy nổ ngay phía trên đầu rất nguy hiểm.

4. Lười vệ sinh lưới lọc và không đổ khay chứa dầu định kỳ

Sở cứu hỏa Chu Hải cũng cảnh báo thêm lớp dầu mỡ tích tụ dày đặc chính là "kho xăng" cực kỳ dễ bắt lửa. Khi lửa từ chảo phát tia lửa, lực ly tâm của máy sẽ hút chúng vào trong, gặp lớp mỡ khô và gây hỏa hoạn xuyên qua đường ống khói. Hãy vệ sinh lưới lọc mỗi tháng một lần và đổ khay dầu khi đầy khoảng 60%.

5. Chỉ sử dụng các vùng nấu phía trước của bếp

Theo nhà thiết kế nội thất Qian Yi (Đài loan, Trung Quốc) các nghiên cứu về chất lượng không khí cho thấy máy hút mùi thu gom chất độc hại ở bếp phía sau hiệu quả hơn hẳn. Việc lạm dụng bếp phía trước khiến khói và dầu mỡ dễ dàng "vượt rào" máy hút để lan tỏa ra phòng khách, bám vào rèm cửa và đồ nội thất. Nhưng thực tế lại có nhiều người tưởng rằng cách dùng này hút được nhiều hơn, lại không gây bất tiện khi nấu nướng.

6. Tắt máy hút mùi ngay sau khi vừa nấu xong

Các chuyên gia sức khỏe, đặc biệt là chuyên gia về hô hấp nhấn mạnh khói dầu và hạt bụi siêu mịn vẫn lơ lửng trong không khí rất lâu sau khi tắt bếp. Việc tắt máy quá sớm khiến hệ hô hấp tiếp xúc trực tiếp với các chất gây ô nhiễm. Bạn nên để máy chạy thêm 5 đến 15 phút sau khi nấu để đảm bảo môi trường được làm sạch hoàn toàn.

7. Bật máy hút mùi và quạt thông gió cùng lúc ở khoảng cách gần

Đây lại là một sai lầm tai hại nhưng nhiều người tưởng tốt. Việc vận hành cả hai thiết bị đồng thời tạo ra các luồng khí đối lập, khiến máy hút mùi không thể thu gom khói hiệu quả. Khói dầu không thoát ra ngoài hoàn toàn mà luẩn quẩn trong bếp, làm tăng nguy cơ hít phải chất độc. Hãy tắt quạt thông gió gần đó khi máy hút mùi đang hoạt động.

Hướng dẫn vệ sinh máy hút mùi Để vệ sinh máy hút mùi hiệu quả, ngoài lau dọn bên ngoài thường xuyên, cần vệ sinh sâu định kỳ. Lúc này, bạn nên tháo lưới lọc ngâm vào hỗn hợp nước nóng pha baking soda khoảng 20 phút để làm tan các mảng bám dầu mỡ cứng đầu trước khi cọ rửa nhẹ nhàng bằng bàn chải mềm. Sau đó, dùng khăn vải sợi mịn thấm dung dịch tẩy rửa trung tính để lau sạch bề mặt inox và khoang máy, tránh dùng búi sắt gây trầy xước lớp bảo vệ. Đối với các dòng máy không ống dẫn, hãy lưu ý thay thế bộ lọc than hoạt tính định kỳ sau mỗi 6 tháng để đảm bảo khả năng khử độc và duy trì hiệu suất vận hành bền bỉ cho động cơ.

(Tổng hợp)