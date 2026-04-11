Gia đình chôn chiếc Mercedes biển 8888 cùng người đàn ông quá cố

Theo Phương Linh | 11-04-2026 - 13:55 PM | Sống

Chiếc xe Mercedes biển 8888 trị giá hơn 4,2 tỷ đồng đã được gia đình chôn cạnh người đàn ông quá cố.

Chiếc Mercedes S450L màu đen được quấn nơ đỏ và hạ xuống một hố bên cạnh thi hài người đàn ông trong lễ tang của doanh nhân này tại thành phố Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Đoạn clip ghi lại sự việc đã lan truyền chóng mặt trên mạng, khiến người dùng chỉ trích gay gắt sự lãng phí khi chôn một chiếc ô tô.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy một nhóm gồm nhiều người đang cố gắng di chuyển chiếc Mercedes cồng kềnh vào một hố lớn trong khi cần cẩu lơ lửng phía trên.

Chiếc Mercedes này trị giá khoảng 120.000 bảng Anh (hơn 4,2 tỷ đồng) và được gắn biển số xe đặt làm riêng cực kỳ đắt tiền, ước tính trị giá thêm 11.000 bảng Anh (389 triệu đồng) nữa.

Một người dân địa phương nói: "Tôi thực sự không nói nên lời".

"Tôi nghi ngờ ai đó sẽ đào nó lên trong vài ngày tới", một người khác nói thêm.

Một người khác nói: "Cách đây vài năm, có một ngôi mộ chứa hơn 10 gram vàng nguyên chất, nhưng chỉ vài ngày sau, mộ đã bị cướp".

Tại Trung Quốc, con số may mắn '8' được coi là điềm báo về tài lộc và giàu có, khiến biển số xe có con số may mắn này trở nên rất được ưa chuộng.

Sau khi đoạn clip chôn xe kỳ quặc lan truyền trên mạng, chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra về vụ chôn xe trái phép này.

Thông tin này được đưa ra sau khi một phương tiện giao thông cổ xưa hơn được phát hiện dưới đáy biển Đan Mạch vào tuần trước.

Một tàu chiến bị chìm bởi hạm đội của Nelson cách đây 225 năm đã được tìm thấy cùng với vô số kho báu khác và xương hàm của một thủy thủ xấu số.

Con tàu, có tên là Dannebroge, đã bị tấn công trong trận Copenhagen năm 1801, nơi hàng ngàn người thiệt mạng trong một cuộc đụng độ trên biển kéo dài hàng giờ tàn khốc.


Mỹ công bố "12 loại nông sản bẩn nhất năm 2026", nhiều món "quen nhẵn mặt" với người Việt

Làm văn phòng quá mệt đầu, chàng trai quyết định nghỉ việc để đi cắt cỏ, dọn nhà thuê: Thu nhập gấp 4 lần lương công sở!

Hình ảnh đầu tiên của phi hành đoàn Artemis II khi trở về trái đất, trạng thái sức khoẻ gây chú ý

13:52 , 11/04/2026
Nữ kế toán SN 1991 thuê 34 xe ô tô có tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng lĩnh án 26 năm tù

13:50 , 11/04/2026
Bật điều hòa bao nhiêu độ là tốt nhất?

13:37 , 11/04/2026
Thói quen bỏ bữa sáng: Khiến bạn đói nhanh, dễ tăng cân và hại sức khỏe

13:08 , 11/04/2026

