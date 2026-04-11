Hình ảnh đầu tiên của phi hành đoàn Artemis II khi trở về trái đất, trạng thái sức khoẻ gây chú ý

Tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II đã hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego vào lúc 8h07 tối (giờ ET - khoảng 7h sáng nay 11/4 theo giờ Việt Nam), chính thức khép lại hành trình kéo dài 10 ngày bay quanh Mặt Trăng và trở về Trái Đất.

Đây được xem là một trong những hành trình tham vọng và rủi ro nhất của NASA khi đưa các phi hành gia đi xa Trái Đất hơn bất kỳ con người nào trong lịch sử.

Ngay sau khi tiếp nước thành công, cả 4 phi hành gia đã được đưa lên tàu cứu hộ USS John P. Murtha. Hình ảnh ghi lại cho thấy hai phi hành gia Victor Glover và Christina Koch ngồi cạnh nhau trên trực thăng, tươi cười và vẫy tay chào khi đáp xuống boong tàu.

Hình ảnh các phi hành gia thời điểm hạ cánh (Ảnh: NASA)

Không khí trên tàu tràn ngập sự nhẹ nhõm và phấn khích. Giám đốc NASA Jared Isaacman cũng có mặt để trực tiếp chào đón và ôm chúc mừng từng thành viên phi hành đoàn.

Phi hành gia Jeremy Hansen được nhìn thấy tự đi lại trên boong tàu, cho thấy anh đang hồi phục nhanh chóng sau thời gian dài sống trong môi trường vi trọng lực.

Trước đó, Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh tại Houston đã vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò khi các phi hành gia được đưa ra khỏi khoang Orion an toàn. Chỉ huy sứ mệnh Reid Wiseman xác nhận tình trạng phi hành đoàn: “Thật là một hành trình đáng kinh ngạc. Chúng tôi ổn định. Bốn thành viên đều ở trạng thái tốt”.

Sau khi được kiểm tra y tế trên tàu, các phi hành gia sẽ rời tàu bằng đường hàng không để quay về San Diego. Tại đây, họ có thể lựa chọn nghỉ lại qua đêm trên tàu, ở khách sạn, hoặc bay thẳng về Houston để đoàn tụ cùng gia đình.

Trong khi đó, quá trình thu hồi tàu Orion dự kiến kéo dài thêm từ 4 đến 6 tiếng sau khi tiếp nước, thậm chí có thể lâu hơn.

John P. Murtha, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết đây là thời điểm đáng để ăn mừng sau một “nhiệm vụ hoàn hảo”.

“Đây không chỉ là thành tựu của NASA, mà còn là thành tựu của toàn nhân loại. Một sứ mệnh lịch sử khi chúng ta bay tới Mặt Trăng và quay trở lại,” ông nhấn mạnh.

Khoang tàu Orion của NASA chở các thành viên phi hành đoàn Artemis II hạ cánh xuống Thái Bình Dương, khu vực ngoài khơi bang California (Ảnh: NASA)

Người đứng đầu NASA cũng dành nhiều lời khen cho phi hành đoàn, gọi họ là “những phi hành gia chuyên nghiệp tuyệt đối, giao tiếp xuất sắc và gần như là những thi sĩ”, đồng thời là “đại sứ của nhân loại hướng tới các vì sao”.

Theo ông Isaacman, thành công của Artemis II cho thấy Mỹ đã “trở lại cuộc chơi” trong việc đưa con người lên Mặt Trăng và đảm bảo họ trở về an toàn.

“Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta sẽ tăng tần suất các sứ mệnh, tiếp tục gửi phi hành đoàn lên Mặt Trăng cho đến khi đặt chân trở lại vào năm 2028 và bắt đầu xây dựng căn cứ tại đó,” ông nói thêm.

Bên cạnh đó, NASA cũng đang gấp rút chuẩn bị cho Artemis III, dự kiến phóng vào năm 2027. Đây được xem là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ kể từ thời Apollo.

Với việc Artemis II khép lại thành công, hành trình chinh phục không gian của nhân loại đang bước sang một chương mới, nơi việc quay lại Mặt Trăng không còn là giấc mơ xa vời mà đã trở thành kế hoạch rõ ràng, có lộ trình cụ thể.

Nguồn: CNN