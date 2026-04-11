Thói quen bỏ bữa sáng: Khiến bạn đói nhanh, dễ tăng cân và hại sức khỏe

Trong nhịp sống bận rộn, không ít người chọn cách bỏ bữa sáng để ngủ thêm vài phút hoặc vội vàng đi làm. Một số khác lại tin rằng nhịn ăn buổi sáng sẽ giúp giảm cân nhanh hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy đây là một trong những thói quen gây hại âm thầm nhưng phổ biến nhất.

Không chỉ khiến bạn nhanh đói và ăn nhiều hơn vào các bữa sau, việc bỏ bữa sáng còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, làm tăng nguy cơ béo phì và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên báo VietnamNet: Bữa sáng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp năng lượng và khởi động quá trình trao đổi chất. Việc bỏ bữa sáng có thể khiến cơ thể rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ béo phì và các bệnh mạn tính.

Bữa sáng lành mạnh nên chọn ngũ cốc nguyên hạt (yến mạch, granola, hạt chia, diêm mạch) và tinh bột phức hợp (khoai lang, bánh mì nguyên cám)

Vì sao bỏ bữa sáng khiến bạn ăn nhiều hơn?

Một trong những cơ chế quan trọng liên quan đến việc bỏ bữa sáng là cái gọi là “đòn bẩy protein”. Khi cơ thể không được cung cấp đủ protein vào buổi sáng, nó sẽ phát tín hiệu “đòi nợ” trong suốt phần còn lại của ngày.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ có xu hướng thèm các thực phẩm giàu năng lượng như đồ ngọt, đồ chiên rán hoặc thức ăn nhanh. Dù bạn có cố gắng ăn ít ở các bữa sau, cơ thể vẫn thúc đẩy bạn ăn nhiều hơn để bù lại lượng dinh dưỡng thiếu hụt.

Ngược lại, những người ăn sáng đầy đủ - đặc biệt là bữa sáng giàu protein - thường kiểm soát cơn đói tốt hơn, từ đó giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày.

Bỏ bữa sáng có thực sự giúp giảm cân?

Nhiều người nghĩ rằng bỏ bữa sáng đồng nghĩa với việc giảm một phần calo, từ đó hỗ trợ giảm cân. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người bỏ bữa sáng có xu hướng tăng cân theo thời gian. Nguyên nhân là do họ dễ rơi vào trạng thái “đói dồn”, dẫn đến ăn quá nhiều vào bữa trưa hoặc ăn vặt liên tục trong ngày.

Ngoài ra, việc thiếu năng lượng vào buổi sáng còn khiến cơ thể giảm hiệu suất hoạt động, làm chậm quá trình trao đổi chất. Điều này vô tình khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

Nên nạp khoảng 15-30g protein vào bữa sáng để tối ưu hóa việc đốt mỡ.

Bên cạnh đó, ít ai biết rằng bỏ bữa sáng còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến túi mật. Sau một đêm dài không ăn, mật được tích trữ trong túi mật ở nồng độ cao.

Nếu tiếp tục bỏ bữa sáng, cơ thể không nhận được tín hiệu để tiết hormone kích thích co bóp túi mật. Điều này khiến mật bị ứ đọng lâu hơn, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mật hoặc polyp.

Không dừng lại ở đó, việc bỏ bữa sáng trong thời gian dài còn liên quan đến nguy cơ rối loạn đường huyết, tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường type 2 và gan nhiễm mỡ.

Một bữa sáng chuẩn nên có gì?

Một bữa sáng lý tưởng không cần quá cầu kỳ nhưng nên đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm cơ bản:

- Ngũ cốc và tinh bột tốt: Các loại như yến mạch, bánh mì nguyên cám, khoai lang giúp cung cấp năng lượng ổn định và tạo cảm giác no lâu.

- Protein chất lượng cao: Trứng, thịt nạc, cá, sữa hoặc các sản phẩm từ đậu nành là nguồn protein quan trọng giúp kiểm soát cơn đói.

- Chất béo lành mạnh: Có thể đến từ các loại hạt hoặc sữa, giúp hỗ trợ hấp thu vitamin và duy trì năng lượng.

- Rau xanh và trái cây: Bổ sung vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, bữa sáng nên cung cấp khoảng 20 - 30% nhu cầu năng lượng và protein trong ngày. Với người trưởng thành, con số này tương đương khoảng 15 - 25g protein cho bữa sáng.

Rau xanh và trái cây cung cấp nhiều vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp khởi động hệ tiêu hóa, tăng cường năng lượng và cải thiện làn da

Thời điểm ăn sáng tốt nhất

Các chuyên gia khuyên rằng nên ăn sáng trong khoảng từ 7h đến 8h sáng, sau khi thức dậy khoảng 30 phút. Khoảng cách lý tưởng giữa bữa tối và bữa sáng hôm sau là khoảng 12 tiếng, không nên kéo dài quá 15 tiếng.

Việc ăn sáng đúng giờ giúp thiết lập nhịp sinh học ổn định, hỗ trợ quá trình tiết insulin và duy trì năng lượng cho cả ngày. Không chỉ ăn đủ, cách ăn cũng rất quan trọng. Ăn quá nhanh có thể khiến đường huyết tăng đột ngột và gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Các chuyên gia khuyến nghị nên nhai kỹ, ăn chậm để cơ thể có thời gian nhận tín hiệu no. Ví dụ, thức ăn mềm nên nhai khoảng 15 - 20 lần, còn thực phẩm cứng hoặc nhiều chất xơ có thể cần hơn 30 lần nhai.

Bỏ bữa sáng có thể mang lại cảm giác “tiện lợi” trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Từ việc khiến bạn ăn nhiều hơn, tăng cân, đến nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa - tất cả đều bắt nguồn từ một thói quen tưởng chừng vô hại. Thay vì bỏ bữa sáng, hãy bắt đầu ngày mới bằng một bữa ăn cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng. Đây không chỉ là cách chăm sóc cơ thể mà còn là nền tảng cho một lối sống lành mạnh và bền vững.