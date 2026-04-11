Đi 1km, tài xế taxi nhận được gần 20 triệu đồng: Cảnh sát vào cuộc điều tra, hé lộ bí mật sau “cuốc xe 1.000km trong 9 phút”

Tháng 3/2026, cảnh sát Thượng Hải đã tiếp nhận báo cáo từ một nền tảng gọi xe về việc xuất hiện hàng trăm đơn hàng bất thường. Các giao dịch này có dấu hiệu phi lý như “quãng đường ngắn nhưng giá cực cao” hoặc “quãng đường dài bất thường nhưng thời gian hoàn thành cực ngắn”.

Qua kiểm tra, phía nền tảng phát hiện sự chênh lệch lớn giữa số tiền hành khách thanh toán và khoản tiền thực tế chi trả cho tài xế.

Quá trình điều tra cho thấy, khi người dùng đặt xe qua các nền tảng, hệ thống sẽ ước tính giá cước cố định và thu tiền trước. Sau chuyến đi, nền tảng sẽ thanh toán cho tài xế dựa trên dữ liệu quãng đường và thời gian thực tế. Lợi dụng kẽ hở này, một số tài xế đã sử dụng phần mềm để can thiệp dữ liệu, thổi phồng quãng đường hoặc thậm chí tạo đơn hàng giả nhằm trục lợi.

Ảnh minh hoạ

Dữ liệu cho thấy nhiều trường hợp bất thường: tài xế Dương “hoàn thành” quãng đường 1.000 km chỉ trong 9 phút và nhận 2.000 NDT (7,7 triệu đồng); trong khi tài xế Đàm nhận tới 5.000 NDT (19 triệu đồng) dù thực tế xe chỉ di chuyển khoảng 1 km. Từ các manh mối thu thập được, lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết, xác định một nhóm tài xế có tổ chức chuyên thực hiện hành vi gian lận.

Ngày 23/3, cảnh sát triển khai chiến dịch phối hợp tại nhiều địa phương tại Trung Quốc, bắt giữ tổng cộng 20 nghi phạm và thu giữ hơn 20 điện thoại di động dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cố tình tạo ra những chuyến đi “ảo” với quãng đường hàng nghìn km, trong khi thực tế xe chỉ di chuyển qua một vài điểm ngắn.

Cảnh sát xác định nhóm này sử dụng hai phương thức chính. Các đối tượng can thiệp đơn thật, không hoàn thành hành trình thực tế, cố tình thay đổi lộ trình và kéo dài quãng đường để tăng phí. Bên cạnh đó, nhóm này tạo đơn giả hoàn toàn, dựng các chuyến đi “giá cố định”, sử dụng phần mềm để giả lập hành trình dài bất thường, dẫn đến những dữ liệu vô lý.

Ảnh minh hoạ

Hiện toàn bộ 20 nghi phạm, đã bị tạm giữ hình sự với cáo buộc gian lận và thu giữ 200.000 NDT (770 triệu đồng). Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cảnh sát khuyến nghị các nền tảng gọi xe cần sớm rà soát, hoàn thiện cơ chế tính phí và kiểm soát dữ liệu, bịt các lỗ hổng có thể bị lợi dụng. Người dùng cũng được khuyến cáo theo dõi kỹ lịch sử chuyến đi và phản ánh kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Thực tế, đây không phải lần đầu xảy ra các vụ việc tương tự tại Trung Quốc. Năm 2021, một vụ án tại quận Tĩnh An (Thượng Hải) từng ghi nhận tài xế sử dụng phần mềm giả lập hành trình để tạo các chuyến đi “ảo”, với 19 bị cáo bị kết án lừa đảo. Khi đó, có trường hợp “chạy 500 km trong nội đô” nhưng hành khách hoàn toàn không tồn tại.

So với trước, các thủ đoạn hiện nay đã nâng cấp, từ phần mềm đơn lẻ sang việc kết hợp nhiều nền tảng, khai thác chênh lệch thanh toán giữa các hệ thống, khiến việc phát hiện khó khăn hơn.

Theo Guangming.com