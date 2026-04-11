Phát hiện virus mới liên quan loại bệnh ung thư phổ biến

Trên tạp chí y học Communications Medicine, nhóm tác giả từ Bệnh viện Đại học Odense và Đại học Nam Đan Mạch cho hay đã phát hiện một loại virus mới thuộc nhóm thực khuẩn thể (bacteriophage), hiện diện phổ biến ở những bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng.

Loài virus mới này vẫn chưa có danh pháp khoa học chính thức, sống bên trong vi khuẩn đường ruột phổ biến Bacteroides fragilis.

Ung thư đại trực tràng phổ biến thứ 3 và gây chết người nhiều thứ 2 trên thế giới - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, các nhà khoa học từ lâu đã biết vi khuẩn Bacteroides fragilis có liên quan đến ung thư đại trực tràng, nhưng nghịch lý là nó cũng tồn tại ở người khỏe mạnh.

Nhóm nghiên cứu đặt giả thuyết rằng sự khác biệt không nằm ở bản thân vi khuẩn mà ở thứ nằm bên trong nó: Một loại virus.

Dựa trên dữ liệu từ khoảng 2 triệu người Đan Mạch, các tác giả tập trung vào những bệnh nhân bị nhiễm trùng máu do Bacteroides fragilis và sau đó được chẩn đoán mắc ung thư.

Phân tích di truyền cho thấy vi khuẩn trong ruột nhóm bệnh nhân ung thư thường mang loại virus mới này hơn là vi khuẩn trong ruột người khỏe mạnh.

Một cuộc kiểm tra thứ 2 trên gần 900 người khác từ châu Mỹ, châu Âu và châu Á cũng xác nhận bệnh nhân ung thư đại trực tràng có khả năng mang virus mới này bên trong Bacteroides fragilis cao gấp đôi so với người khỏe mạnh.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được liệu virus có trực tiếp góp phần gây ra bệnh hay không, hay chỉ đơn thuần là một dấu hiệu cho thấy có điều gì khác lạ bên trong đường ruột.

Mặc dù vậy, phát hiện về loài virus mới đem lại triển vọng về một phương pháp giúp phát hiện sớm và chính xác căn bệnh, thông qua việc kiểm tra virus này bằng xét nghiệm phân.

Các phân tích ban đầu cho thấy các xét nghiệm dùng loại virus mới này như chỉ dấu sinh học có khả năng phát hiện khoảng 40% trường hợp ung thư.

Điều này có ý nghĩa lớn trong bối cảnh ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến hàng thứ 3 và gây chết người hàng thứ 2 toàn cầu, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).