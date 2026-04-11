Giao hàng nhưng khách không có ở nhà, nam shipper bị chủ nhà cắt camera an ninh ra đăng khắp nơi

Theo S.A | 11-04-2026 - 15:42 PM | Sống

Không có camera là khách hàng tưởng nhà mình xảy ra phép thuật bí ẩn rồi đó!

Trong những câu chuyện xoay quanh nghề shipper, không ít tình huống vỏn vẹn vài chục giây nhưng lại thể hiện sự có tâm với công việc, khiến dân tình chia sẻ rầm rộ. Đoạn clip cắt từ camera an ninh ghi lại hành động của một nam shipper trong lúc giao hàng đã thu hút sự chú ý từ netizen cũng vì lý do này.

Hành động của nam shipper vô tình lọt vào camera an ninh mà anh không hay biết (Nguồn: @thoctuananh020721)

Theo nội dung đoạn clip, nam shipper đến nhà khách hàng để gửi đơn nhưng không có ai ở nhà. Dường như đã quá quen thuộc với vị khách nên người này bình thản hoàn tất thủ tục giao hàng, để bọc hàng ở thềm mà không cần gọi điện báo với chủ nhà.

Điều đáng chú ý là diễn biến sau đó. Thấy sào phơi quần áo ngoài sân bị rơi xuống đất, anh shipper đã chủ động dựng sào lên, nhặt lại từng món đồ và treo gọn gàng lên lại chỗ cũ trước khi rời đi.

Toàn bộ hành động diễn ra tự nhiên, không có sự dàn dựng và được camera an ninh ghi lại. Sau khi phát hiện hành động này, chủ nhà và cũng là khách hàng của anh shipper đã đăng lên mạng cùng chú thích đơn giản: “Ai bằng shipper nhà mình. Cảm ơn anh shipper ạ”.

Nam shipper cẩn thận dựng sào phơi đồ và nhặt quần áo bị rơi lên, dẹp vào cho gọn

Đoạn clip vỏn vẹn 28s nhưng nhanh chóng được chia sẻ, kéo theo nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Phần lớn người xem tỏ ra thích thú và dành nhiều lời khen cho nam shipper. Nhiều bình luận cho rằng hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện sự tử tế trong công việc.

“Nhìn là biết cái sào treo đồ đó cũng ổng ship chứ không ai hết”, “Đúng là shipper có tâm”, “Nghề này như làm dâu trăm họ mà, gặp việc gì của khách là làm hết”, Shipper ruột giao lúc giờ tui nghỉ trưa là ổng không điện thoại luôn mà nhắn tin ‘Anh gửi bảo vệ rồi’”, “Thiệt luôn, nhiều shipper dễ thương lắm luôn á”,... là một số ý kiến từ cư dân mạng.

Về phần mình, chủ nhà xác nhận thắc mắc của cư dân mạng rằng chiếc sào phơi đồ đó cũng chính là do anh shipper giao.

Ngoài ra, cũng có ý kiến nhìn nhận theo hướng thực tế hơn. Một số người cho rằng hành động này phần nào phản ánh đặc thù công việc của nghề giao hàng, đôi khi phải xử lý cả những việc ngoài phạm vi giao nhận: “Nhà bao việc còn phải dựng đồ cho khách. Cơ mà chắc chắn là ổng thấy vui á! Tui cũng vậy nên tui biết”.

