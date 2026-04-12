Khách Tây khóc vì không tìm thấy một món ăn Việt, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ

Ẩm thực Việt Nam từ lâu vẫn khiến nhiều du khách quốc tế tò mò bởi sự phong phú, gần gũi và đầy tính đời sống. Có những món không cần xuất hiện trong nhà hàng sang trọng, chỉ bán trên phố, nhưng lại đủ để người ta nhớ mãi sau một lần ăn thử.

Một trong những câu chuyện như thế vừa được gợi lên từ đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một vị khách Tây gần như bật khóc vì không tìm thấy xe bán bánh bao quen thuộc khi đi du lịch ở Việt Nam. Theo nội dung xuất hiện trong clip, mọi ngày người bán bánh bao dạo vẫn đi qua khu vực này, nhưng riêng hôm đó lại vắng bóng. Quá nhớ món ăn mình yêu thích, anh liên tục nhờ những người xung quanh và cả cộng đồng mạng giúp tìm cho bằng được.

Tình huống này khiến nhiều người bật cười vì vừa bất ngờ, vừa đáng yêu. Nhưng phía sau khoảnh khắc có phần “dở khóc dở cười” ấy lại là một chi tiết khá thú vị: đôi khi, thứ khiến du khách nhớ nhất về Việt Nam không hẳn là những món quá nổi tiếng như phở, bún chả hay bánh mì, mà lại là một chiếc bánh bao nóng mua vội bên đường, gắn với một thời điểm rất đời thường trong nhịp sống phố xá.

Món ăn bình dân nhưng gắn với ký ức rất riêng về phố Việt

Theo Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, bánh bao từ lâu đã là một thức quà sáng dân dã, quen thuộc với nhiều người dân Thủ đô. Những chiếc bánh vỏ trắng, mềm, bên trong có nhân thịt, trứng cút, miến dong, mộc nhĩ trở thành lựa chọn tiện lợi cho người đi học, đi làm hoặc cần một món ăn nhanh nhưng vẫn đủ chắc bụng.

Chính vì sự phổ biến ấy, bánh bao không chỉ đơn thuần là món ăn. Nó còn gắn với hình ảnh xe đạp, xe đẩy, nồi hấp luôn nghi ngút khói và cả tiếng rao ngoài phố. VnExpress từng ghi nhận rằng với nhiều du khách quốc tế, tiếng rao “bánh bao nóng đây” tạo nên một cảm giác rất lạ tai nhưng cũng rất cuốn hút, như một phần của đời sống đô thị Việt Nam mà họ muốn được chạm vào.

Trang du lịch chính thức Vietnam.travel cũng giới thiệu bánh bao Việt như một món ăn đường phố được bán nóng hổi bởi những người bán rong di chuyển trên xe đạp. Điều khiến món ăn này để lại ấn tượng không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở cách nó xuất hiện giữa phố phường: giản dị, nhanh gọn, không cầu kỳ nhưng rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác thân thuộc.

Có lẽ vì thế, việc một vị khách nước ngoài “đứng ngồi không yên” chỉ vì lỡ mất chiếc xe bánh bao quen thuộc không còn là chuyện quá khó hiểu. Đôi khi trong một chuyến đi, ký ức đọng lại mạnh nhất lại đến từ những điều nhỏ bé như thế.

Vì sao bánh bao Việt chinh phục du khách nước ngoài?

Sức hút của bánh bao nằm ở sự mộc mạc nhưng vừa vặn với trải nghiệm du lịch. Một chiếc bánh nhỏ gọn, cầm tay được, ăn lúc còn nóng, giá không quá cao, đủ để trở thành bữa sáng hoặc món lót dạ trong lúc dạo phố. Với du khách, đây là kiểu món ăn dễ thử, không quá “thử thách”, lại mang cảm giác địa phương rất rõ.

Năm 2021, VnExpress dẫn thông tin từ Lonely Planet cho biết bánh bao từng được xếp đầu danh sách các món ăn đường phố ngon nhất Việt Nam trong cuốn Eat Vietnam. Theo mô tả, đây là món bánh hấp làm từ bột mì, bên trong thường có nhân thịt heo, hành, nấm; một số phiên bản phong phú hơn còn có thêm trứng cút hoặc trứng muối.

Cũng theo VnExpress, có du khách nước ngoài nhận xét bánh bao Việt ngon, rẻ, đủ cho bữa sáng và tạo cảm giác rất “local”. Điều đáng nhớ không chỉ là phần nhân đậm đà hay lớp vỏ mềm xốp, mà còn là trải nghiệm nghe thấy tiếng rao rồi chạy ra mua một chiếc bánh còn nóng, vừa cầm trên tay đã thấy hơi ấm lan ra rất rõ.

Chiếc bánh bao mà vị khách trong clip nhắc đến nhiều khả năng là kiểu bánh bao hấp nhân mặn phổ biến nhất ở Việt Nam, với thịt, trứng cút, nấm, miến, mộc nhĩ. Đây là phiên bản dễ bắt gặp ở các xe bánh bao dạo, quầy đồ nóng hoặc hàng ăn sáng tại nhiều thành phố.

Tuy nhiên, bánh bao ở Việt Nam không chỉ có một kiểu. Tại khu phố người Hoa ở TP.HCM, VnExpress cho biết bánh bao còn có nhiều biến tấu với các loại nhân như xá xíu, cadé hay kim sa. Trong đó, bánh bao kim sa với phần nhân trứng sữa béo ngậy, có thể chảy ra khi bẻ đôi, là một kiểu rất được yêu thích trong các bữa dimsum.

Nếu đi đến Hội An, du khách lại có thể gặp một câu chuyện khác với món bánh bao bánh vạc, còn được nhiều vị khách nước ngoài gọi bằng cái tên “white rose”. Theo Cổng thông tin Di sản Hội An, đây là món ăn đặc trưng của phố cổ và đã được nhiều du khách quốc tế nhớ đến như một dấu ấn riêng của ẩm thực miền Trung.

Từ một đoạn video tưởng chỉ mang tính giải trí, câu chuyện vị khách Tây tha thiết đi tìm xe bánh bao dạo lại gợi ra một điều rất thật về sức hút của ẩm thực Việt Nam. Không phải lúc nào những gì khiến du khách nhớ nhất cũng là món nổi tiếng nhất. Đôi khi, đó chỉ là một chiếc bánh bao nóng mua vội bên đường, một tiếng rao quen thuộc, hay cảm giác chờ mãi mà hôm nay bỗng không gặp lại món ăn mình đã trông đợi. Và cũng chính từ những điều bình dị ấy, trải nghiệm Việt Nam trở nên gần gũi hơn, sống động hơn trong ký ức của người đi xa.