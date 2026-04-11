Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Tây đi Huế, thấy mình như đang đứng giữa một buổi “tiến cung”

Theo Hải My | 11-04-2026 - 09:55 AM | Lifestyle

Khung cảnh đẹp đến mức tưởng tượng đang xuyên không về thời đại khác.

Mới đây, một đoạn video ngắn của du khách nước ngoài với dòng caption: “POV: Mải làm nhiệm vụ phụ quá nên giờ bị kẹt luôn trong một phiên bản Việt Nam của Bridgerton” đang khiến mạng xã hội bật cười vì sự hài hước, thú vị. Bởi khung cảnh trong đoạn clip mà vị khách Tây này đang nhắc đến là Đại Nội Huế.

Ban đầu, đó chỉ là một chuyến tham quan bình thường đi bộ, ngắm kiến trúc, chụp vài tấm hình check-in như bao du khách khác. Nhưng chỉ vài phút sau, mọi thứ bắt đầu trở nên… khác lạ, như lạc vào chiều không gian khác.

Clip: Khoảnh khắc ở Huế được khách Tây ghi lại khiến nhiều người chú ý (Nguồn: @frenchiequesting)

Trong khung hình, phía trước là một khoảng sân rộng, nơi từng nhóm người đang di chuyển chậm rãi. Điều đặc biệt nằm ở chỗ gần như tất cả đều mặc cổ phục. Người thì áo dài ngũ thân, người diện nhật bình, có người còn đội khăn đóng, cầm quạt,... Không gian xung quanh là cung điện cổ kính, mái ngói vàng, tường đỏ, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bức tranh mà nếu không để ý, rất dễ nghĩ đó là… một cảnh quay phim cổ trang.

Vị khách Tây đứng từ xa, zoom máy quay lại, rồi gần như “đứng hình” vài giây vì khung cảnh này. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ có thể vị khách đang có cảm giác giống trong game, khi tập trung làm một nhiệm vụ phụ rồi bị cuốn vào một cốt truyện hoàn toàn khác, với bối cảnh, nhân vật và không khí không còn giống ban đầu. Từ một chuyến du lịch, vị khách này bỗng thấy mình như đang đứng giữa một buổi “tiến cung”. Mọi thứ vừa điện ảnh nhưng cũng rất chân thật, thú vị, tạo nhiều sự bất ngờ.

Tuy nhiên với người Việt đặc biệt là những ai đã từng đến Huế, điều này đã không còn xa lạ. Trào lưu mặc cổ phục để chụp ảnh tại Đại Nội hay các điểm thăm quan khác tại Huế đã trở nên phổ biến trong vài năm trở lại đây. Không chỉ khách du lịch, mà cả người trẻ trong nước cũng tìm đến để trải nghiệm, ghi lại những khoảnh khắc mang tính hoài niệm.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Không phải bạn đang bị mắc kẹt đâu, chúng ta đang sống thật như vậy đó”.

- “Chào mừng bạn đến Huế, nơi bạn có thể thấy mình như đang ở một chiều không gian khác với hiện tại”.

- “Nhưng có ai như mình không, nhìn khung cảnh này mà thấy đẹp lung linh luôn”.

- “Phải công nhận là Huế đẹp thật. Mình cũng từng đến và chụp một bộ ảnh với cổ phục. Chắc chắn sẽ quay lại Huế”.

- “Khách Tây nhìn khung cảnh này thấy thú vị là đúng rồi vì chắc khó ở đâu có. Nhiều bạn nước ngoài cũng thử trải nghiệm mặc cổ phục đó, bạn đã thử chưa?”.

Ảnh: thaonguyenherbaltea

(Ảnh: @A Mai)

Nhiều người khoe những bức ảnh chụp tại Huế (Ảnh: @Jenimi)

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"MC xinh nhất VTV" ở dinh thự 9 tầng: Không khoe mà vẫn lộ gu giàu có nhờ 1 đúng chi tiết lướt qua

"MC xinh nhất VTV" ở dinh thự 9 tầng: Không khoe mà vẫn lộ gu giàu có nhờ 1 đúng chi tiết lướt qua Nổi bật

Cận cảnh sân khấu 4.000m² đêm khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

Cận cảnh sân khấu 4.000m² đêm khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 Nổi bật

Nghề mới của Hiền Hồ

Nghề mới của Hiền Hồ

Từ hôm nay, hàng triệu khách hàng Vietnam Airlines cần biết ngay thay đổi sau để không mất quyền lợi

Từ hôm nay, hàng triệu khách hàng Vietnam Airlines cần biết ngay thay đổi sau để không mất quyền lợi

Ly hôn ở tuổi 33: Mẹ 1 con dồn tiền cải tạo căn hộ cũ 43m², từ 1 thành 2 phòng ngủ và sống yên bình

Ly hôn ở tuổi 33: Mẹ 1 con dồn tiền cải tạo căn hộ cũ 43m², từ 1 thành 2 phòng ngủ và sống yên bình

Đệ nhất siêu mẫu Lâm Chí Linh U60 chạy marathon đẹp "xỉu ngang": Tranh thủ làm 1 việc + 4 thói quen vận động, da căng mịn như thiếu nữ

Đệ nhất siêu mẫu Lâm Chí Linh U60 chạy marathon đẹp "xỉu ngang": Tranh thủ làm 1 việc + 4 thói quen vận động, da căng mịn như thiếu nữ

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên