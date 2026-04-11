Nghề mới của Hiền Hồ

Sau những biến cố từng khiến sự nghiệp chững lại, Hiền Hồ hiện tại chọn cho mình một nhịp đi chậm hơn, kín tiếng hơn nhưng cũng rõ ràng hơn trong định hướng. Nữ ca sĩ vẫn hoạt động âm nhạc và có sản phẩm mới, song tần suất chạy show không còn dày đặc như trước. Đồng thời, cái tên Hiền Hồ cũng hiếm khi xuất hiện tại gameshow hay các chương trình giải trí.

Thay vào đó, cô tập trung cho việc ca hát và thỉnh thoảng góp mặt ở một số sự kiện của các nhãn hàng quen thuộc. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại nằm ở một "vai trò mới" mà Hiền Hồ đang theo đuổi khá nghiêm túc, đó là pickleball.

Thời gian gần đây, Hiền Hồ thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball, từ tập luyện cùng huấn luyện viên riêng cho đến tham gia các buổi chơi cùng hội nhóm. Không chỉ dừng ở mức giải trí, nữ ca sĩ còn góp mặt tại một số giải đấu bán chuyên dành cho người nổi tiếng. Với tần suất xuất hiện dày đặc, nhiều người thậm chí còn đùa rằng Hiền Hồ giờ ra sân pickleball còn nhiều hơn lên sân khấu.

Nhìn lịch trình chơi pickleball có thể thấy Hiền Hồ rất nghiêm túc trở thành "pick thủ"

Không chỉ chơi cho vui, Hiền Hồ cho thấy sự đầu tư rõ ràng với bộ môn này. Không xét đến kỹ thuật, chỉ ngay từ trang phục thôi đã thấy nữ ca sĩ khá chăm chút cho những lần ra sân. Và mới đây, bộ ảnh Hiền Hồ với vai trò người mẫu lookbook cho thương hiệu đồ pickeball khiến dân tình không khỏi bàn tán.

Trong các thiết kế từ váy áo, mũ đến set đồ thi đấu, nữ ca sĩ thể hiện khả năng tạo dáng và biểu cảm khá chuyên nghiệp. Từ những khoảnh khắc vận động trên sân cho đến các pose dáng thời trang, Hiền Hồ đều giữ được thần thái ổn định, kiểm soát tốt cơ mặt và hình thể.

Hiền Hồ ra dáng khi làm người mẫu lookbook cho thương hiệu đồ pickleball

Nữ ca sĩ vào dáng rất chuẩn chỉnh, không thua các mẫu lookbook hot hit hiện nay

Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng Hiền Hồ hoàn toàn có thể lấn sân sang vai trò người mẫu lookbook nếu muốn, bởi visual sáng và phong cách thể thao năng động khá phù hợp với các thương hiệu thời trang pickleball.

Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng nữ ca sĩ có mối quan hệ thân thiết với thương hiệu này nên tham gia hỗ trợ quảng bá mà thôi. Tuy nhiên, dù xuất phát từ lý do nào, màn thể hiện của Hiền Hồ vẫn đủ sức tạo ấn tượng, cho thấy sự nghiêm túc chứ không đơn thuần là làm cho vui.

Dân tình cho rằng Hiền Hồ có thể suy nghĩ nghiêm túc về công việc làm người mẫu

Thời gian qua, Hiền Hồ là nghệ sĩ rất tích cực tham gia tập luyện và thi đấu pickleball. Không chỉ tham dự các giải đấu, cô còn thường xuyên xuất hiện trong các buổi luyện tập và từng đăng quang các giải nội bộ gần đây.

Tuy nhiên, việc gia nhập bộ môn pickleball cũng từng khiến Hiền Hồ trở thành những tâm điểm tranh cãi. Từ kỹ năng chơi bóng cho tới cách ăn mặc, cô liên tục bị săm soi, phán xét gay gắt. Về vấn đề này, nữ ca sĩ từng thẳng thắn đáp trả hàng loạt bình luận tiêu cực đang bủa vây mình.

Hiền Hồ chia sẻ cô chưa bao giờ nhận bản thân chơi giỏi hay tự tin về trình độ của mình. Mọi cuộc chơi với cô đơn giản là để rèn luyện sức khoẻ, tìm kiếm niềm vui cùng bạn bè, hoàn toàn không đặt nặng chuyện thành tích hay so sánh với vận động viên chuyên nghiệp. Cô cũng bày tỏ sự không đồng tình trước những lời chê bai cay nghiệt, nhất là khi một số người lấy những hình ảnh cũ từ thuở mới biết chơi để miệt thị, chỉ trích không ngừng.

Một vài cư dân mạng còn đi xa hơn khi săm soi trang phục của cô trong trận đấu, cho rằng nữ ca sĩ thiếu tinh tế vì mặc váy mà không ý tứ. Trước ý kiến này, Hiền Hồ không ngại phản pháo: "Mình có bao giờ nhận mình đánh hay đâu mà cứ nhảy vào chê bai rồi bảo lên sân dẹo. Mình có tự chấm mình 3.0 bao giờ mình cũng chả biết cái trình đó ai chấm luôn. Mình đánh trình nào thì mình chơi với bạn bè mình trình đó, toàn tự câu view xong mấy anh chị không biết gì vào chê bai chỉ trích thôi.

Không vén váy bay lên lộ quần bảo hộ mấy anh con trai cũng vào miệt thị chỉ trích... vén nhét vào quần bảo hộ cũng là thói quen khiến mình tự tin để chạy nhảy, chỉ vậy thôi. Nói chung là pickleball rất vui và mình thích chơi. Vậy thôi chúc mọi người chơi thể thao tìm ra niềm vui của mình".

Hiền Hồ rất thẳng thắn khi đối diện những ý kiến tiêu cực về việc cô gia nhập bộ môn pickleball

