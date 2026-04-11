Đệ nhất siêu mẫu Lâm Chí Linh U60 chạy marathon đẹp "xỉu ngang": Tranh thủ làm 1 việc + 4 thói quen vận động, da căng mịn như thiếu nữ

"Đệ nhất siêu mẫu" Lâm Chí Linh lại một lần nữa khiến dân mạng trầm trồ vì nhan sắc vượt thời gian! Mới đây, khi xuất hiện tại sự kiện marathon ở Hồng Kông (Trung Quốc), cô vừa lộ diện đã khiến cả mạng xã hội bùng nổ: "Ăn chất bảo quản hay gì vậy?". Không chỉ gương mặt căng bóng, vóc dáng của cô cũng giữ ở mức hoàn hảo đáng kinh ngạc.

Dù đã 51 tuổi và lên chức mẹ, trạng thái của siêu mẫu Đài Loan (Trung Quốc) - người được giới truyền thông gọi là "Người đẹp số một Đài Loan" vẫn như thiếu nữ, khiến ai cũng tò mò: Cô đã làm cách nào? Dưới đây là toàn bộ bí quyết "đóng băng tuổi tác" và giữ dáng của cô, chiêu nào cũng đáng học lỏm.

Tại sự kiện marathon lần này, có thể nói tình trạng cơ thể của Lâm Chí Linh đạt "chuẩn sách giáo khoa". Đường nét gọn gàng, vai vuông góc, tay săn chắc, bụng phẳng lì - hoàn toàn không thấy dấu vết thời gian.

Đáng nói hơn là làn da vẫn sáng mịn, không hề chảy xệ. Bí quyết của cô không nằm ở việc ăn kiêng cực đoan mà là duy trì thói quen ổn định lâu dài, từ ăn uống đến tập luyện, giúp cơ thể luôn ở trạng thái đỉnh cao.

Bí quyết trẻ lâu 1: Làm việc nhà cũng đắp mặt nạ, chăm da không có "điểm chết"

Bạn nghĩ dưỡng da phải ngồi thật "chanh sả"? Cô thì tận dụng từng phút. Khi làm việc nhà hay dọn dẹp, Lâm Chí Linh vẫn tranh thủ đắp mặt nạ, biến thời gian rảnh thành "thời điểm vàng" chăm sóc da.

Chính thói quen "sống kết hợp dưỡng da" này mới là chìa khóa giúp làn da cô luôn ổn định. Với dân văn phòng bận rộn, cách này cực kỳ dễ áp dụng: không cần thêm thời gian mà vẫn tích lũy hiệu quả lâu dài.

Bí quyết trẻ lâu 2: Bơi lội giúp đường nét thon gọn + da dẻ hồng hào

Cô rất yêu thích bơi lội - một môn vừa nhẹ nhàng vừa tác động toàn thân. Nhờ lực cản của nước, cơ thể được rèn luyện để trở nên thon dài hơn, đặc biệt hiệu quả với người muốn giảm mỡ tay và chân.

Ngoài ra, bơi còn giúp tăng tuần hoàn máu, khiến da tự nhiên hồng hào, khỏe mạnh hơn – là cách giảm cân lành mạnh, ít nguy cơ tăng cân trở lại hơn so với ăn kiêng.

Bí quyết trẻ lâu 3: Yoga giúp chỉnh dáng + "nuôi" lõi chống lão hóa

Nếu thắc mắc khí chất của cô đến từ đâu, câu trả lời rất có thể là yoga. Việc tập luyện lâu dài không chỉ giúp kéo giãn cơ mà còn cải thiện tư thế, mở vai cổ, khiến tổng thể trông thẳng và trẻ trung hơn.

Đặc biệt, các bài tập core (cơ lõi) giúp giữ form cơ thể, làm bụng phẳng và tỷ lệ cơ thể đẹp hơn - lý do vì sao cô đứng thôi cũng như đang chụp tạp chí.

Bí quyết trẻ lâu 4: Chạy bộ duy trì đốt mỡ, giữ dáng không chảy xệ

Chạy bộ là một trong những thói quen giúp cô kiểm soát mỡ cơ thể. Nhờ duy trì cardio đều đặn, cơ thể giữ được tốc độ trao đổi chất tốt, hạn chế tích mỡ.

Quan trọng không phải chạy nhanh, mà là duy trì đều. Chỉ cần vài buổi/tuần, mỗi lần khoảng 30 phút, bạn đã có thể thấy cơ thể săn chắc dần theo thời gian.

Bí quyết trẻ lâu 5: Nhảy trampoline - đốt mỡ, gọn chân mà không áp lực khớp

Bài tập "nhảy trên giường lò xo" (trampoline) đang được nhiều sao nữ ưa chuộng, và cô cũng không ngoại lệ.

Những chuyển động bật nhảy giúp kích thích tuần hoàn, đốt mỡ hiệu quả, đồng thời giảm áp lực lên khớp. Điểm cộng lớn nhất là vui, dễ duy trì lâu dài - rất phù hợp với người muốn giảm mỡ chân mà không sợ cơ to.

Tóm lại, bí quyết của Lâm Chí Linh không nằm ở điều gì quá phức tạp, mà là: tận dụng thời gian, duy trì thói quen đều đặn và chọn vận động thông minh. Nghe thì đơn giản, nhưng làm được lâu dài mới là điều khiến cô "trẻ mãi không già".