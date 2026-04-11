Ly hôn ở tuổi 33: Mẹ 1 con dồn tiền cải tạo căn hộ cũ 43m², từ 1 thành 2 phòng ngủ và sống yên bình

Sau khi ly hôn trong hòa bình, người mẹ có tên là Qiun ở Hàng Châu, Trung Quốc lựa chọn mua một căn hộ cũ có diện tích sử dụng 43m². Mục tiêu của chị rất rõ ràng: tạo ra một tổ ấm ổn định, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt của con, đồng thời tối ưu chi phí trong khả năng tài chính cá nhân.

Ban đầu, căn hộ chỉ có 1 phòng ngủ, bố cục khá đơn giản. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, việc có không gian riêng để ngủ và học tập là yếu tố quan trọng cho sự phát triển thể chất và tinh thần. Vì vậy, yêu cầu đặt ra khi cải tạo là phải tạo thêm 1 phòng ngủ nữa mà vẫn đảm bảo đủ các khu chức năng cơ bản như bếp, phòng khách, khu làm việc và lưu trữ.

Biến 1 phòng ngủ thành 2 phòng ngủ nhờ thay đổi bố cục

Sau khi trao đổi với nhà thiết kế, người mẹ đã tự điều chỉnh phương án mặt bằng để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của hai mẹ con. Kết quả là căn hộ được chia lại thành 2 phòng ngủ nhỏ, chiếm khoảng một nửa diện tích nhà, phần còn lại vẫn đảm bảo các khu chức năng thiết yếu.

Lối vào nhà khá hẹp nên thay vì sử dụng tủ giày lớn, chị chọn kệ nhiều tầng để tiết kiệm diện tích. Giải pháp này vừa tạo thêm không gian lưu trữ, vừa có thể kết hợp làm góc cà phê nhỏ – một chi tiết rất đời thường nhưng giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Bếp nhỏ nhưng tối ưu công năng

Khu bếp được thiết kế theo dạng mở để tạo cảm giác rộng rãi hơn. Tường bếp được tận dụng để lắp kệ chứa lò vi sóng và các thiết bị nhỏ, phía dưới đặt tủ lạnh mini, giúp tận dụng tối đa chiều cao không gian.

Tông màu trắng kết hợp mặt bếp gỗ tự nhiên mang lại cảm giác sạch sẽ, gọn gàng. Dù diện tích không lớn, khu bếp vẫn đảm bảo đầy đủ các bước nấu nướng theo một vòng di chuyển hợp lý: lấy nguyên liệu – rửa – sơ chế – nấu – bày ra bàn ăn.

Bàn ăn dạng quầy bar đặt sát tường giúp tiết kiệm diện tích nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng, đủ cho những bữa ăn giản dị của hai mẹ con.

Phòng khách đa chức năng cho cả học tập và thư giãn

Phòng khách không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là không gian học tập của con. Một sofa nhỏ đặt giữa phòng đủ để đọc sách hoặc hỗ trợ con làm bài tập.

Hai bàn làm việc có thể điều chỉnh chiều cao giúp cả mẹ và con sử dụng linh hoạt. Giá sách lớn đặt sát tường cung cấp thêm không gian lưu trữ sách và đồ thủ công, giúp căn nhà nhỏ nhưng không bị bừa bộn.

Máy chiếu được lựa chọn thay cho TV truyền thống. Khi không sử dụng, màn chiếu có thể thu gọn, giúp không gian thoáng hơn – một giải pháp ngày càng phổ biến trong các căn hộ nhỏ.

Phòng trẻ em ưu tiên ánh sáng và không gian chơi

Phòng ngủ của con được mở rộng bằng cách tận dụng phần ban công cũ, kết hợp cửa sổ lớn giúp căn phòng luôn sáng và thoáng.

Nội thất được lựa chọn theo hướng tối giản để tạo thêm không gian vui chơi. Một góc đọc sách nhỏ cạnh cửa sổ trở thành nơi yêu thích của cậu bé.

Một ô cửa nhỏ kết nối phòng trẻ với phòng khách giúp ánh sáng lan tỏa giữa hai không gian, đồng thời tạo cảm giác gần gũi giữa mẹ và con.

Phòng ngủ của mẹ đơn giản nhưng đủ tiện nghi

Phòng ngủ chính được bố trí gọn gàng với giường đơn, bàn trang điểm và góc đọc sách. Tủ âm tường khoảng 2m² giúp tăng diện tích lưu trữ quần áo mà không chiếm nhiều diện tích sử dụng.

Người mẹ cũng tận dụng bức tường đầu giường để chiếu phim, biến phòng ngủ thành không gian thư giãn sau một ngày làm việc.

Không gian nhỏ nhưng mang lại cảm giác ổn định

Điểm đáng chú ý của căn hộ không nằm ở diện tích, mà ở cách bố trí hợp lý để đáp ứng nhu cầu sống thực tế. Việc ưu tiên không gian riêng cho con, tối ưu lưu trữ và giữ thiết kế đơn giản giúp căn nhà luôn gọn gàng, dễ duy trì.

Với nhiều gia đình đơn thân, áp lực tài chính và thời gian là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, một không gian sống phù hợp có thể giúp giảm bớt căng thẳng và tạo nền tảng ổn định cho cả cha mẹ và con cái.

Căn hộ 43m² này cho thấy: không cần diện tích lớn, chỉ cần bố trí hợp lý, một tổ ấm vẫn có thể đủ đầy và ấm áp.