Khách Tây đi khám răng ở Đà Nẵng, sững người khi không mất 1 xu: ''Riêng dịch vụ đó ở nước tôi phải trả hơn 1,7 triệu đồng"

Klaudia là một du khách đến từ Ba Lan. Vài tháng qua, cô sống tại Đà Nẵng như một trải nghiệm sống mới mẻ, được lưu lại thành nhiều video trên kênh YouTube Nomadic Klaudia.

Trong số những video ấy, không thể không kể đến trải nghiệm đi khám chữa răng tại một cơ sở nha khoa tại Đà Nẵng. Mọi thứ thật tuyệt vời và đặc biệt không phải trả 1 xu nào. Điều này khác xa với việc đi nha khoa ở trời Tây, thường rất đắt chứ đừng nói tới chuyện không phải trả tiền.

Trải nghiệm đi nha khoa không tốn một xu lại còn được chăm sóc tận tình, chu đáo bởi bác sĩ giàu chuyên môn, kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, bạn có thấy háo hức? Hãy cùng xem Klaudia review trải nghiệm khám chữa bệnh tại đây với giá: "Không thể tin nổi"!

"Ở Ba Lan, chỉ cần ngồi lên ghế nha khoa là bạn đã phải trả tiền rồi", Klaudia nói trong video. Nhưng ở Việt Nam thì sao? Tại Nha khoa Úc Châu ở Đà Nẵng, cô gái trẻ này được "khám tổng quát, tư vấn và thậm chí chụp X-quang 360 độ hoàn toàn miễn phí".

Klaudia đến địa chỉ này để khám răng vì cảm thấy có sự bất thường sau nhiều năm nhổ răng khôn tại quê nhà. Cô đã tìm kiếm địa chỉ trên google vì nhận được đánh giá tốt. Tiếp đón cô là đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp, nhiệt tình, có thể nói tiếng Anh trôi chảy nên không gặp trở ngại khi giao tiếp.

Bên trong phòng khám nha khoa nơi Klaudia được thăm khám. (Ảnh chụp màn hình)

Lên trên tầng gặp nhân viên tiếp đón, Klaudia được đưa giấy điền thông tin nhanh chóng. Vừa điền thông tin, cô vừa quan sát một lượt phòng khám bên trong. "Phòng khám rất trang nhã và đẹp mắt, các cô nhân viên rất tốt bụng và nói được tiếng Anh".

Cô trình bày với nhân viên ở đây về vấn đề của mình. Đáp lại lời Klaudia, nhân viên tiếp đón nói, đầu tiên, cô sẽ được khám và chụp X-quang răng 360 độ miễn phí. Điều này khiến Klaudia không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Bởi ở châu Âu, riêng dịch vụ chụp X-quang răng 1 phần đã mất 50 bảng Anh, tức là hơn 1,7 triệu đồng tiền Việt, chứ đừng nói chụp X-quang toàn phần.

Khách Tây không ngừng dành lời khen ngợi cho cơ sở nha khoa này. (Ảnh chụp màn hình)

Cô nhanh chóng được chụp X-quang răng 360 độ để quan sát trọn vấn đề có thể có ở hàm răng. Sau đó, cô được đưa vào phòng để bác sĩ thăm khám đầy đủ. Thật may mắn, cô chỉ gặp chút vấn đề vệ sinh răng miệng và không cần dùng thuốc, chỉ cần thay đổi, chú ý vệ sinh theo lời khuyên của bác sĩ nha khoa.

Quy trình khám chữa răng tại đây khiến cô vô cùng thích thú. (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó, Klaudia nghe những lời dặn dò tỉ mỉ của nhân viên tại đây, di chuyển xuống dưới tầng 1. Cô hỏi lại nhân viên tại quầy để chắc chắn về số tiền mình cần trả trong lần khám răng này. Họ cười và nói Klaudia không phải trả bất cứ 1 khoản tiền nào.

"Tôi khá bất ngờ. Trải nghiệm này rất tuyệt. Đặc biệt ấn tượng là chụp X-quang miễn phí. Tôi nhớ hồi ở Luxembourg tôi phải trả khoảng 50 bảng Anh chỉ để chụp X-quang, mà chỉ chụp một phần thôi. Bạn biết đấy, đây là kiểu chụp X-quang không đầy đủ, có thể chỉ là hàm dưới, hoặc bên phải hoặc bên trái. Tôi không nhớ chính xác nhưng nó khá đắt. Còn ở Đà Nẵng này, tôi có một địa chỉ tin cậy, một nha sĩ rất giỏi và chuyên nghiệp đến từ Úc. Họ luôn chụp X-quang miễn phí cho bất cứ ai đến đây. Điều này thực sự tuyệt vời, đáng kinh ngạc", Klaudia liên tục cảm thán.