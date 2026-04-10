Condé Nast Traveler – tạp chí du lịch uy tín của Mỹ – gần đây đã công bố danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới, trong đó có Hà Nội của Việt Nam. Bảng xếp hạng còn quy tụ loạt điểm đến danh tiếng như Amsterdam (Hà Lan), Copenhagen (Đan Mạch), Paris (Pháp), New York City (Mỹ) hay Kyoto (Nhật Bản)...

Theo đánh giá của Condé Nast Traveler, Hà Nội là một trong những thành phố có khả năng khiến du khách “fall in love at first sight” – yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sức hấp dẫn này đến từ sự giao thoa hài hòa giữa chiều sâu lịch sử và nhịp sống đô thị hiện đại.

Dù trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, Hà Nội vẫn giữ được “tâm hồn lãng mạn” cùng chiều sâu văn hóa – yếu tố tạo nên bản sắc riêng biệt so với nhiều đô thị lớn trong khu vực. Việc được vinh danh trong bảng xếp hạng uy tín này tiếp tục củng cố vị thế của Thủ đô trong mắt du khách quốc tế cũng như giới chuyên môn ngành du lịch.

Không chỉ ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng quốc tế, du lịch Hà Nội còn cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô và chất lượng. Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2025, Thủ đô ước đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 7,82 triệu lượt, tăng 22,76%, còn khách nội địa đạt hơn 25,88 triệu lượt, tăng 20,32%.

Cùng với đà tăng trưởng về lượng khách, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước. Đáng chú ý, doanh thu tăng không chỉ nhờ số lượng khách mà còn đến từ xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế và nhóm khách có khả năng chi trả cao.

Năm 2025, du lịch Hà Nội ghi nhận điểm nhấn ở việc làm mới sản phẩm và đa dạng hóa trải nghiệm. Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thành phố đã thu hút du khách thông qua hàng loạt tour và hoạt động gắn với hệ thống di sản, di tích cùng các làng nghề truyền thống.

Cùng với đó, các hình thức trải nghiệm mới như du lịch đường sông, đường sắt, metro, xe máy hay xe đạp điện công cộng cũng được phát triển, góp phần tạo nên nét khác biệt và làm giàu thêm hệ sinh thái sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, sản phẩm ngày càng đa dạng và cách làm mới mẻ, du lịch Hà Nội đang từng bước bứt phá, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

