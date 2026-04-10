iPhone 18 Pro Max vừa lộ diện thiết kế mới

Sau loạt tin đồn về iPhone màn hình gập, một nguồn uy tín vừa tiếp tục tiết lộ những cập nhật đáng chú ý liên quan đến thiết kế của iPhone 18 Pro.

9to5Mac dẫn nguồn leaker Digital Chat Station trên Weibo cho biết, thiết kế của iPhone 18 Pro hiện vẫn chưa được Apple chốt phương án cuối cùng, đặc biệt ở hai khu vực quan trọng.

Trước hết là phần Dynamic Island. Nhiều nguồn tin trước đó cho biết Apple đang thử nghiệm việc đưa một số thành phần Face ID xuống dưới màn hình. Nếu thành công, thay đổi này có thể giúp Dynamic Island nhỏ hơn khoảng 35% so với trên iPhone 17 Pro.

Các nguồn tin rò rỉ đồn đoán rằng iPhone 18 Pro Max năm nay sẽ có phần Dynamic Island với thiết kế nhỏ hơn. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, Digital Chat Station tỏ ra hoài nghi về khả năng này. Theo ông, Apple cũng cân nhắc phương án tái sử dụng khuôn màn hình từ thế hệ trước, đồng nghĩa với việc Dynamic Island sẽ gần như không thay đổi.

Trong cập nhật mới nhất, leaker này cho biết chuỗi cung ứng đang ghi nhận hai phương án song song (A/B testing): Một giữ nguyên thiết kế hiện tại và một áp dụng “Mini Dynamic Island” với cảm biến Face ID được đặt dưới màn hình.

Điều này cho thấy Apple vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu phương án thu nhỏ Dynamic Island không được chọn, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý bị loại bỏ trên iPhone 18 Pro.

Ở mặt sau, Digital Chat Station cho biết cụm camera vẫn giữ thiết kế dạng “plateau” hình chữ nhật tương tự năm ngoái. Tuy vậy, Apple có thể tinh chỉnh nhẹ về vật liệu và chi tiết hoàn thiện.

Nhiều khả năng mặt lưng của iPhone 18 Pro Max vẫn có thiết kế như iPhone 17 Pro. (Ảnh minh hoạ)

Những điều chỉnh này nhiều khả năng nhằm tạo sự đồng nhất hơn giữa phần khung kim loại và mặt lưng kính, thay cho thiết kế hai tông màu trên iPhone 17 Pro. Bảng màu mới cũng được kỳ vọng sẽ có thay đổi.

Sau khi iPhone 17 Pro mang đến bước lột xác đáng kể về thiết kế, giới quan sát nhận định Apple khó tiếp tục tạo ra thay đổi lớn trong năm nay. Thay vào đó, iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ đi theo hướng nâng cấp từng bước, đúng với chiến lược quen thuộc của hãng trong các chu kỳ sản phẩm gần đây.