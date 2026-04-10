Ngoại lệ showbiz: Mỹ nữ "nấm lùn" nhưng body bốc lửa, mặc kín bưng vẫn siêu quyến rũ

Được mệnh danh là "DJ xinh nhất Việt Nam", Mie, tên thật Trương Tiểu My, sinh năm 1995, ghi dấu ấn nhờ visual ngọt ngào, gương mặt búp bê và phong cách gần gũi, dễ tạo thiện cảm. Không đi theo hình tượng gợi cảm quá đà, DJ Mie xây dựng cho mình hình ảnh "gái ngoan" hiếm có trong giới DJ, nhưng vẫn đủ sức hút nhờ vóc dáng và gu thời trang tinh tế.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, DJ Mie lại khiến nhiều người bất ngờ với body săn chắc, tỷ lệ cân đối và vòng eo nhỏ nổi bật. Chính lợi thế này giúp cô dễ dàng "cân" nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ những set đồ năng động, trẻ trung đến các outfit ôm dáng nhẹ nhàng. Điều thú vị là, thay vì lựa chọn các thiết kế hở bạo, cô ưu tiên những outfit kín đáo vừa phải, tập trung tôn đường cong một cách tinh tế.

Cùng khám phá thời trang của Mie, các cô gái chắc chắn sẽ học lỏm được khối oufit xinh xắn!

Item được DJ Mie ưu ái trong tủ đồ là những chiếc váy babydoll dáng bồng xòe mang đậm tinh thần nữ tính, trẻ trung. Chất liệu tơ nhẹ, bay bổng góp phần tôn lên vẻ ngoài trong trẻo, khiến visual búp bê của nữ DJ càng thêm nổi bật.

DJ Mie thích diện những set đồ tiểu thư với bảng màu tươi sáng, bắt mắt. Trong một bức ảnh đăng tải trên Instagram cá nhân, cô diện set áo croptop tay bồng kết hợp cùng chân váy xếp nhún độc đáo. Thiết kế croptop giúp khoe khéo vòng eo nhỏ nổi bật, trong khi phần chân váy tạo điểm nhấn thú vị cho tổng thể. Cách phối này vừa giữ được nét đáng yêu đặc trưng, vừa giúp outfit trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Tiếp tục với phong cách nữ tính quen thuộc, DJ Mie lựa chọn một set đồ dạ màu vàng bơ trendy. Thiết kế phần áo có độn vai đứng form giúp tổng thể trông chỉn chu và thời trang hơn, trong khi quần short đi kèm lại mang đến cảm giác trẻ trung, năng động. Sự kết hợp này tạo nên một outfit vừa thanh lịch vừa dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Nàng hoàn toàn có thể tham khảo cách diện đồ theo set như Mie, sau đó linh hoạt tách lẻ từng item để mix cùng các trang phục khác, vừa tiết kiệm vừa tăng thêm nhiều lựa chọn cho tủ đồ hàng ngày.

Các gam màu như vàng, be luôn được DJ Mie ưu ái vì vừa tôn da vừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch. Khi xuất hiện tại sự kiện, cô lựa chọn thiết kế váy lụa với chi tiết lệch vai buông nhẹ, tạo điểm nhấn tinh tế mà vẫn giữ được nét gợi cảm vừa phải. Chất liệu lụa mềm mại ôm theo đường cong cơ thể giúp tôn dáng hiệu quả, đồng thời mang lại vẻ ngoài sang trọng nhưng không hề phô trương.

Khi đi du lịch, DJ Mie cũng không ngại làm mới hình ảnh với những set đồ ren nửa xuyên thấu đầy cuốn hút. Thiết kế này giúp cô khéo léo khoe vòng eo nhỏ trứ danh, đồng thời vẫn giữ được sự tinh tế nhờ cách chọn phom dáng vừa phải. Các chi tiết ren và tay bèo nhún tạo điểm nhấn mềm mại, tăng thêm vẻ nữ tính, bay bổng cho tổng thể outfit. Nhờ vậy, dù có phần gợi cảm hơn thường ngày, phong cách của Mie vẫn giữ được vibe nàng thơ cô theo đuổi.

Khi xuống phố, DJ Mie ứng dụng công thức kinh điển là croptop kết hợp cùng quần jeans ống rộng. Những thiết kế tank top ôm sát giúp cô khoe trọn vòng eo nhỏ và bờ vai mảnh, tạo cảm giác vừa khỏe khoắn vừa cuốn hút. Trong khi đó, quần jeans ống rộng không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn tạo hiệu ứng tương phản, khiến vòng eo trông càng thon gọn hơn, tôn lên lợi thế vóc dáng một cách tự nhiên và tinh tế.

Có thể nói, điểm đặc biệt trong style của DJ Mie không nằm ở việc chạy theo những xu hướng hở bạo mà ở cách cô khéo léo tiết chế để giữ được "chất" riêng. Sự pha trộn giữa nét dễ thương, trong trẻo và một chút quyến rũ vừa đủ khiến outfit của cô lúc nào cũng có sức hút riêng, là "sách mẫu" cho hội chị em tham khảo theo.