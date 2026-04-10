Bãi biển ở địa phương miền Trung đang nổi được du khách khen ngợi: "Như trong phim điện ảnh!"

Không phải lúc nào một điểm đến ven biển cũng cần quá nhiều lời giới thiệu. Có những nơi, chỉ cần nhìn màu nước, dải cát và hàng dừa đổ bóng dọc bờ biển, người ta đã dễ liên tưởng tới một khung hình điện ảnh hay một khu nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Ở Mũi Né, Bình Thuận, một góc biển như thế đang được nhiều du khách chú ý khi nhắc tới khu Cà Ty trên trục Nguyễn Đình Chiểu – khu vực vốn từ lâu là một phần quen thuộc của bản đồ nghỉ dưỡng ven biển địa phương.

Mũi Né hiện lên không chỉ như nơi để ngắm sóng và chụp ảnh đẹp. Điểm đến này những năm gần đây còn liên tục được nhắc tên trong các gợi ý du lịch của Việt Nam, và mới đây đã đứng đầu danh sách xu hướng du lịch toàn cầu 2026 do Booking.com công bố, theo thông tin được nhiều chuyên trang du lịch chính thức Việt Nam đăng tải.

Từ một góc biển đẹp như phim, mở ra một dải Mũi Né nhiều sức hút

Khu Cà Ty Mũi Né nằm sát biển trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thuộc trục Hàm Tiến – Mũi Né, nơi tập trung các resort, khách sạn và dịch vụ du lịch biển. Chính vì vậy, điều đáng nói không chỉ là một khoảng biển riêng lẻ, mà là cảm giác về cả một dải bờ biển có màu sắc nghỉ dưỡng rất rõ: nắng nhiều, biển xanh, hàng dừa dài và nhịp sống chậm rãi. Đó cũng là kiểu cảnh quan khiến không ít người dễ liên tưởng tới những bờ biển nghỉ dưỡng nổi tiếng ở nước ngoài.

Từ điểm mở ấy, du khách rất dễ nối hành trình sang những bãi biển nổi bật khác của Mũi Né. Trong số này, Bãi Rạng là cái tên thường được nhắc đến nhiều nhất. Cẩm nang du lịch của Vietnam Airlines mô tả Bãi Rạng là một trong những bãi biển đẹp của Mũi Né, nổi bật với cát vàng, nước xanh và hàng dừa chạy dài ven bờ. Đây là kiểu bãi biển hợp với cả người thích tắm biển, ngồi cà phê ngắm sóng lẫn du khách muốn tìm những khung hình “ăn ảnh” trong chuyến đi.

Xa hơn một chút là Hòn Rơm, nơi mang sắc thái khác hẳn: rộng hơn, thoáng hơn, hợp với nhóm bạn trẻ hoặc gia đình thích tắm biển, ngắm bình minh, cắm trại và tận hưởng cảm giác gần thiên nhiên. Nhiều chuyên trang đánh giá, Hòn Rơm là một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi bật ở khu Mũi Né – Phan Thiết, đủ để tạo nên một nhịp đi riêng cho hành trình, thay vì chỉ quanh quẩn trong một khu resort.

Còn nếu thích những góc chụp lạ mắt, bãi đá Ông Địa là điểm du khách đáng ghé. Nơi đây không thiên về kiểu bãi tắm dài mà gây ấn tượng bằng những phiến đá nhô ra biển, tạo thành một khung cảnh khá đặc trưng của Phan Thiết. Đây là điểm check-in nổi tiếng, đồng thời cũng là nơi du khách có thể kết hợp ngắm cảnh và tham gia một số hoạt động vui chơi trên biển.

Biển Hòn Rơm hay khu bãi đá Ông Địa là những điểm đến nổi tiếng của Mũi Né (Ảnh Traveloka)

Mũi Né không chỉ có biển đẹp, mà còn đang được gọi tên trên bản đồ du lịch quốc tế

Điều làm cho Mũi Né khác với nhiều điểm nghỉ dưỡng biển thông thường là ở chỗ nơi này không chỉ có một bãi biển đẹp, mà có cả một hệ sinh thái trải nghiệm đi cùng biển. Vietnam.travel mô tả Mũi Né là vùng biển dài rợp bóng cây, nơi phù hợp cho nhiều kiểu du khách: người thích nghỉ dưỡng, người mê khám phá văn hóa địa phương, gia đình muốn thư giãn và cả những ai ưa vận động ngoài trời.

Theo Vietnam.travel, Mũi Né vừa đứng đầu danh sách xu hướng du lịch toàn cầu 2026 của Booking.com. Bài viết này nhấn mạnh lợi thế nắng ấm gần như quanh năm, cảnh quan pha trộn giữa biển, cồn cát, làng chài và các hoạt động trải nghiệm, trong đó có kiteboarding và windsurfing. Việc một điểm đến của Việt Nam được gọi tên trong bảng xếp hạng xu hướng toàn cầu cho thấy Mũi Né giờ không còn chỉ là lựa chọn quen thuộc của khách nội địa, mà đã được nhìn nhận như một điểm nghỉ dưỡng biển đáng chú ý ở quy mô rộng hơn.

Nhìn ở góc độ trong nước, sức hút của Mũi Né cũng ngày càng rõ hơn trên bản đồ du lịch biển Việt Nam. Bên cạnh các bãi biển, nơi đây còn có làng chài Mũi Né, Suối Tiên, các đồi cát và hệ thống resort kéo dài dọc trục ven biển. Chính sự đa dạng ấy khiến một chuyến đi Mũi Né thường không bị đơn điệu: buổi sáng có thể ra chợ cá, trưa nghỉ dưỡng bên biển, chiều đi đồi cát, tối ăn hải sản.