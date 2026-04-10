Tăng Thanh Hà càng làm càng lộ bí mật này

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục rộ lên nghi vấn Tăng Thanh Hà sẽ tái xuất màn ảnh sau 13 năm với dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng. Vào người đóng cặp với "ngọc nữ màn ảnh" được cho là nam diễn viên trẻ Ma Ran Đô. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào nhưng mọi động thái của người trong cuộc đều nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Đơn cử như mới đây, một chi tiết nhỏ liên quan đến Tăng Thanh Hà bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán.

Cụ thể, Ma Ran Đô đã đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Điều khiến netizen chú ý không nằm ở bức ảnh, mà là tương tác đến từ Tăng Thanh Hà xuất hiện bên dưới bài đăng. Theo đó, dù không theo dõi nhau trên Instagram nhưng cư dân mạng phát hiện Tăng Thanh Hà vẫn "thả tim" cho bài đăng của đàn em. Chi tiết này được fan chụp lại và chia sẻ rộng rãi, kéo theo loạt suy đoán về khả năng cả hai có liên quan đến cùng một dự án.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ở thời điểm hiện tại, tương tác này đã không còn hiển thị. Từ chi tiết này, nhiều cư dân mạng bắt đầu đưa ra giả thuyết rằng Tăng Thanh Hà có thể đã chủ động "rút lại"" tương tác nhằm tránh gây chú ý khi thông tin về dự án vẫn chưa được công bố chính thức. Đây cũng là cách xử lý không quá xa lạ với các nghệ sĩ.

Tuy nhiên, chính việc tương tác "xuất hiện rồi biến mất" lại khiến câu chuyện trở nên đáng bàn hơn. Không ít ý kiến cho rằng nếu chỉ là một hành động bình thường, việc giữ nguyên tương tác sẽ không gây chú ý bằng việc âm thầm ẩn đi sau khi bị phát hiện. Chính chi tiết này càng khiến netizen thêm phần nghi ngờ về mối liên hệ giữa Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô.

Cách đây khoảng 1 tháng, dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng chính thức được khởi động sau thời gian dài ấp ủ. Ekip đã tổ chức lễ cúng khai máy tại Huế, đánh dấu bước đầu tiên của một dự án được kỳ vọng lớn trên màn ảnh Việt.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của make-up artist Hùng Max nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. Đây là cái tên quen thuộc trong giới làm đẹp, đồng thời cũng là người đứng sau nhiều layout ấn tượng của Tăng Thanh Hà trong suốt nhiều năm. Chính vì vậy, việc Hùng Max góp mặt tại buổi khai máy lập tức làm dấy lên nghi vấn "ngọc nữ màn ảnh" đang âm thầm tham gia vào dự án này.

Chưa dừng lại ở đó, khi những đồn đoán xoay quanh Tăng Thanh Hà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mạng xã hội tiếp tục réo tên một gương mặt khác cho vai vua Bảo Đại: Ma Ran Đô. Nam diễn viên sinh năm 1997 được cho là sẽ sánh đôi cùng "ngọc nữ màn ảnh", tạo nên một cặp đôi có khoảng cách tuổi tác lên đến 11 năm.

Xuất thân là mẫu ảnh, Ma Ran Đô sở hữu lợi thế hình thể rõ ràng: cao ráo, khung người chắc, body nét - kiểu ngoại hình chỉ cần đứng vào khung hình là đã có spotlight. Nhưng điểm khiến anh không bị đóng khung ở mác visual lại nằm ở tốc độ bứt lên trên màn ảnh rộng. Sau những vai diễn nhẹ đô, nam diễn viên sinh năm 1007 dần ghi dấu bằng loạt dự án ăn khách như Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không. Truy Tìm Long Diên Hương,... Từ dạng vai nam thần cho đến nhân vật tâm lý, Ma Ran Đô thể hiện sự trưởng thành trong diễn xuất. Ngoài ra, với cảnh hành động đòi hỏi kỹ thuật, Ma Ran Đô đều thể hiện ổn áp. Hình ảnh của nam diễn viên không còn dừng ở "đẹp trai cho vui", mà bắt đầu gắn với yếu tố phòng vé, điều đó chứng tỏ qua doanh thu các dự án mà Ma Ran Đô tham gia.

Ngoài đời, Ma Ran Đô lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, khi vừa nam tính, vừa có chút tếu táo và không ngại thể hiện những khoảnh khắc lầy lội. Trang cá nhân của anh gần như là "kho visual" với loạt ảnh selfie, ảnh tập gym hay những lần diện tanktop khoe body vạm vỡ khiến dân mạng liên tục phải thả reaction. Nhan sắc của Ma Ran Đô được nhiều người nhận xét là không quá sắc lạnh, thay vào đó là kiểu đẹp gần gũi, ấm áp và đúng "chất liệu bạn trai".

