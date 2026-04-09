Công an cảnh báo tới người dân nhận được cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến thủ tục đất đai

Theo Công thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, một số đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng giả mạo cán bộ địa chính hoặc cán bộ UBND phường (xã) gọi điện, nhắn tin cho người dân, yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ nhà đất. Chúng thường đưa ra những thông tin mang tính gây áp lực, yêu cầu người dân nhanh chóng hoàn thiện hoặc bổ sung hồ sơ trong thời hạn ngắn, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính hoặc gặp khó khăn trong các giao dịch đất đai về sau.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng hướng dẫn nạn nhân gửi bản photo giấy tờ qua ứng dụng mạng xã hội, email hoặc truy cập vào các đường link giả mạo Cổng dịch vụ công để “cập nhật thông tin”.

Một số trường hợp, người dân còn bị yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện nộp các khoản phí với danh nghĩa “phí hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu”. Thực chất, đây là chiêu trò nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tiền trong tài khoản của người dân.

Những thủ đoạn trên đã khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Cụ thể, ngày 28/3/2026, Công an xã Đông Anh, thành phố Hà Nội tiếp nhận, điều tra vụ việc một người dân bị lừa đảo chiếm đoạt gần 150 triệu đồng.

Trước đó, ngày 24/3/2026, nạn nhân nhận cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính trực tuyến, yêu cầu nộp hồ sơ nhà đất và đóng phí 10.000 đồng. Sau khi làm theo hướng dẫn và liên kết tài khoản ngân hàng để thanh toán, nạn nhân phát hiện số tiền lớn trong tài khoản đã bị rút khỏi tài khoản.

Trước tình trạng trên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng ngừa loại tội phạm này.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ liên quan đến thủ tục đất đai. Khi có nghi vấn, người dân phải liên hệ trực tiếp UBND cấp xã hoặc cơ quan chức năng để xác minh, chỉ thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền hoặc qua Cổng dịch vụ công chính thức.

Đồng thời, người dân cần tuân thủ nguyên tắc “3 không”: không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng; không truy cập các đường link lạ; không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

