Cô giáo từng “bỏ việc đi khắp thế giới” sau 11 năm nay trở về quê: Cuộc sống giờ khác xa tưởng tượng

Lá đơn 10 chữ gây bão và hành trình rời bỏ vùng an toàn

Tháng 4/2015, một lá đơn xin nghỉ việc vỏn vẹn 10 chữ: “Thế giới rộng lớn quá, tôi muốn đi khám phá” đã khiến Trương Tiểu Mỹ - một giáo viên tâm lý tại Hà Nam (TQ) trở thành hiện tượng mạng. Giữa bối cảnh nhiều người theo đuổi sự ổn định, lựa chọn rời bỏ công việc sau 11 năm của cô được xem như biểu tượng của sự dũng cảm và khát khao tự do.

Tuy nhiên, phía sau quyết định tưởng chừng bốc đồng ấy lại là một quá trình giằng co kéo dài. Suốt hai năm trước khi nghỉ việc, Trương Tiểu Mỹ đã sống trong trạng thái mệt mỏi và bế tắc. Công việc giảng dạy, tư vấn tâm lý cùng áp lực hành chính khiến cô gần như không có thời gian cho bản thân. Ngay cả cuối tuần cũng bị lấp đầy bởi các buổi tư vấn bổ sung cho học sinh.

Là người lắng nghe và chữa lành cho người khác, nhưng chính cô lại không có cơ hội chăm sóc cảm xúc của mình. Nhịp sống lặp lại mỗi ngày dần khiến cô cảm thấy mất phương hướng, như bị mắc kẹt trong một vòng tròn không lối thoát.

Bước ngoặt đến vào dịp Tết năm 2015, khi cô quyết định tạm rời xa công việc và đến Đại Lý. Tại đây, cô gặp Du Phương - một người sống tự do, không bị ràng buộc bởi công việc hay định kiến. Chính lối sống này đã khiến Trương Tiểu Mỹ nhận ra rằng, nếu không thay đổi, cô sẽ mãi sống trong sự an toàn nhưng thiếu ý nghĩa.

Trở lại trường, cô gần như không do dự. Lá đơn 10 chữ không chỉ là quyết định cá nhân, mà còn chạm đến tâm lý của rất nhiều người trẻ đang khao khát thoát khỏi guồng quay quen thuộc. Chỉ sau một đêm, cô trở thành biểu tượng của “dám sống khác”.

Nhưng ít ai biết, hành trình phía sau ánh hào quang đó lại không hề lãng mạn như tưởng tượng.

Từ giấc mơ tự do đến hiện thực đời sống và cái kết bất ngờ

Sau khi nghỉ việc, Trương Tiểu Mỹ không lập tức đi vòng quanh thế giới như nhiều người nghĩ. Cô cùngDu Phương chuyển đến Thành Đô, thuê một căn nhà cổ và cải tạo thành homestay mang tên “Yuan Gui” – với ý nghĩa “trở về”.

Không có đội ngũ chuyên nghiệp, hai người tự tay sửa sang mọi thứ trong suốt ba tháng. Ngày homestay mở cửa cũng là ngày họ kết hôn đầy giản dị, không sính lễ, không nghi thức rườm rà. Một cuộc sống mới bắt đầu, đúng với tinh thần mà cô từng theo đuổi.

Năm 2016, con gái chào đời, mang lại niềm vui nhưng cũng kéo theo áp lực tài chính ngày càng lớn. Kinh doanh homestay không “chill” như trên mạng xã hội: mùa cao điểm thì làm việc đến kiệt sức, mùa thấp điểm lại đối mặt với doanh thu bấp bênh. Những chi phí vận hành, nuôi con và sinh hoạt khiến gánh nặng ngày càng rõ rệt.

Sự khác biệt trong quan điểm sống cũng dần bộc lộ. Trương Tiểu Mỹ muốn mở rộng kinh doanh để ổn định tài chính, trong khi chồng lại ưa thích cuộc sống chậm rãi, không áp lực. Những mâu thuẫn nhỏ tích tụ theo thời gian, bào mòn dần giấc mơ từng rất đẹp.

Cú sốc lớn nhất đến vào năm 2020, khi dịch bệnh khiến ngành du lịch gần như đóng băng. Homestay không có khách suốt nhiều tháng, thu nhập gần như bằng 0 trong khi chi phí vẫn duy trì. Từ một lựa chọn “tự do”, cuộc sống bỗng trở thành bài toán sinh tồn.

Để xoay xở, Trương Tiểu Mỹ quay lại với chuyên môn tâm lý, bắt đầu tư vấn trực tuyến. Thu nhập không cao, nhưng đủ giúp gia đình cầm cự qua giai đoạn khó khăn.

Đến năm 2022, khi du lịch phục hồi, hai vợ chồng quyết định chia tay trong hòa bình. Không có kịch tính hay đổ vỡ ồn ào, chỉ đơn giản là họ không còn chung hướng đi.

Sau đó, Trương Tiểu Mỹ đưa con gái trở về Trịnh Châu, sống cùng mẹ và bắt đầu lại từ đầu. Cô quay lại làm tư vấn tâm lý, đồng thời duy trì kênh chia sẻ trực tuyến mỗi sáng. Không còn những chuyến đi xa, cuộc sống của cô giờ đây xoay quanh gia đình và công việc chuyên môn.

Trước những ý kiến cho rằng cô “quay về vạch xuất phát”, Trương Tiểu Mỹ không phản bác và hối hận. Cô thẳng thắn cho rằng, việc rời đi năm xưa không phải trốn chạy, và việc trở về hiện tại cũng không phải thất bại. Những trải nghiệm đã giúp cô hiểu rõ bản thân và có đủ bình tĩnh để đối diện với cuộc sống.

Hành trình 11 năm của cô không khép lại như cổ tích, cũng không phải bi kịch, mà là một vòng tròn thực tế của trải nghiệm và trưởng thành.



