Chi hàng trăm triệu đồng, người hâm mộ chưa chắc được vào sân xem World Cup 2026

Khảo sát mới đây do Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ thực hiện cho thấy dù người hâm mộ sẵn sàng chi khoản tiền lớn để săn vé, họ vẫn có nguy cơ “lỡ hẹn” với World Cup 2026 vì hàng loạt rào cản. Theo khảo sát, các vấn đề như an toàn cá nhân, thủ tục thị thực và chính sách của chính phủ Mỹ đang là những mối bận tâm lớn nhất của người hâm mộ quốc tế khi cân nhắc sang Mỹ xem World Cup vào tháng 6 tới.

“Thành công không phải điều chắc chắn. Lo ngại về an ninh, visa xử lý chậm trễ và sự thay đổi trong chính sách của Mỹ có thể làm giảm lượng khách quốc tế, từ đó ảnh hưởng đến sức hút của giải đấu” , Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ nhận định sau khi khảo sát hơn 9.500 người tại 10 quốc gia.

Theo tổ chức này, người hâm mộ than phiền giá vé leo thang, các thành phố đăng cai lo gánh nặng tài chính, trong khi căng thẳng ở Trung Đông cũng làm việc tổ chức và di chuyển thêm rối rắm. Đáng chú ý, Iran đã giành vé dự giải và toàn bộ các trận vòng bảng của họ đều diễn ra trên đất Mỹ.

Những yếu tố như mức độ an toàn, thủ tục xin visa và các quy định từ chính phủ Mỹ khiến người hâm mộ quốc tế băn khoăn khi tính đến chuyện sang Mỹ xem World Cup

Dù ban tổ chức vẫn lạc quan khi người hâm hộ từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã mua vé, hiện chưa có nhiều dữ liệu về đặt vé máy bay hay khách sạn để chứng minh lượng khách sẽ thực sự đổ về.

Theo một số nguồn tin, FIFA đã hủy hàng nghìn phòng khách sạn tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico. Tạp chí Forbes cũng cho biết nhiều khách sạn ở các thành phố đăng cai không đạt lượng khách như kỳ vọng.

Trong khi đó, gần 1/4 người tham gia khảo sát cho biết visa và thủ tục nhập cảnh ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của họ. Khảo sát được thực hiện tại 10 quốc gia, gồm Anh, Đức, Pháp, Brazil, Canada, Mexico và nhóm du khách từng đến Mỹ gần đây.

Ngoài ra, người hâm mộ quốc tế đi xem World Cup thường trẻ hơn, ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn khoảng 67% so với khách du lịch thông thường. Trung bình, mỗi người dự kiến chi khoảng 5.048 USD (khoảng 130 triệu đồng), trong khi người hâm mộ nội địa Mỹ nếu di chuyển giữa các thành phố để xem bóng cũng phải chi khoảng 4.794 USD (khoảng 126 triệu đồng).

Điểm gây tranh cãi lớn là chính sách giá vé linh hoạt của FIFA khi giá tăng theo nhu cầu, khiến nhiều trận đấu trở nên rất đắt đỏ. Cộng thêm chi phí đi lại, ăn ở và dịch vụ, hành trình xem World Cup ngày càng tốn kém.

Ngày 6/4, Cơ quan Giao thông Vận tải Vịnh Massachusetts thông báo bán vé tàu khứ hồi đến Sân vận động Gillette (được gọi là sân Boston trong giải đấu) với giá 80 USD (khoảng 2,1 triệu đồng). Thông tin này khiến các hội cổ động viên Anh và Scotland lo ngại, bởi đội tuyển của họ dự kiến thi đấu tại đây.

Ông Paul Goodwin, đồng sáng lập Hiệp hội CĐV bóng đá Scotland, cảnh báo: “Sẽ có người phải vay mượn hoặc dùng thẻ tín dụng quá khả năng. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đó là điều rất đáng lo. Đây lại là một nỗi thất vọng nữa”.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ cũng từng cảnh báo hệ thống hàng không Mỹ chưa sẵn sàng để đón lượng lớn du khách cho World Cup 2026 và Olympic 2028. Báo cáo chỉ ra các vấn đề như hạ tầng xuống cấp, visa xử lý chậm và công nghệ an ninh lạc hậu là những trở ngại chính trong việc đón tiếp du khách đến nước này.