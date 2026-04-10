Bị “đuổi” khỏi nhà thuê, cô gái 27 tuổi “chơi lớn” mua luôn nhà: Chi phí giảm một nửa, vẫn dư tiền tiết kiệm

Bị chủ nhà từ chối gia hạn hợp đồng, thay vì tiếp tục đi thuê, Margaret Skiff (27 tuổi, Mỹ) đã đưa ra quyết định táo bạo: mua luôn một căn nhà và tự xoay xở để giảm gánh nặng tài chính. Điều đáng nói, sau tất cả, chi phí hàng tháng của cô gần như không cao hơn trước, nhưng đổi lại là quyền sở hữu một bất động sản và khoản tiết kiệm ngày càng tăng.

Cụ thể, Skiff mua một căn nhà song lập (gồm hai phần ở riêng biệt) tại Portland, bang Maine với giá 575.000 USD (khoảng hơn 15 tỷ đồng), đặt cọc 57.500 USD (hơn 1,5 tỷ đồng). Thay vì thuê thợ tốn kém, cô tự học sửa nhà qua YouTube, cùng mẹ cải tạo phần lớn không gian sống để tiết kiệm chi phí. Tổng tiền sửa chữa chỉ khoảng 15.000 USD (gần 400 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung.

Chiêu “gỡ gạc” quan trọng nhất của cô gái 27 tuổi nằm ở việc cho thuê lại một phần căn nhà. Skiff cho thuê tầng một để lấy tiền bù vào khoản vay mua nhà, thu về khoảng 2.000 USD/tháng (hơn 52 triệu đồng). Nhờ đó, chi phí thực tế cô phải bỏ ra mỗi tháng gần tương đương tiền thuê nhà trước đây, nhưng lại đang “trả góp” cho chính tài sản của mình.

Không chỉ dừng ở đó, Skiff còn tận dụng tối đa nguồn thu để tích lũy. Năm 2025, cô kiếm được tổng cộng 151.000 USD (gần 4 tỷ đồng), trong đó 113.000 USD là lương công việc chính, còn lại đến từ sáng tạo nội dung trên TikTok, Instagram và YouTube. Đáng chú ý, phần thu nhập từ mạng xã hội gần như được cô tiết kiệm toàn bộ.

Margaret Skiff tự sửa nhà để tiết kiệm chi phí. (Ảnh: CNBC)

Tính đến đầu năm 2026, Skiff đã tích lũy được khoảng 190.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng) và phân bổ vào các kênh như tài khoản hưu trí, chứng khoán và tiết kiệm với mục tiêu đạt 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) trong tương lai.

Theo các chuyên gia, cách làm của Skiff thực chất là mô hình “vừa ở vừa đầu tư”: mua nhà nhưng tận dụng cho thuê để giảm áp lực tài chính. Với nguồn thu ổn định từ tiền thuê, số tiền đáng lẽ dùng để trả nợ hoàn toàn có thể chuyển sang tiết kiệm hoặc đầu tư. Chỉ riêng 2.000 USD/tháng tiền thuê, mỗi năm cô đã có thêm 24.000 USD (hơn 600 triệu đồng).

Trong bối cảnh tại Mỹ, trung bình người dân phải dành hơn 21% thu nhập cho chi phí nhà ở, việc có thêm nguồn thu từ bất động sản giúp cải thiện đáng kể khả năng tích lũy. Nếu duy trì đầu tư với mức sinh lời khoảng 7%/năm, số tiền 190.000 USD hiện tại của Skiff có thể mang về tới 735.000 USD tiền lãi khi cô 47 tuổi.

Một điểm đáng chú ý khác là xu hướng “tự làm để tiết kiệm”. Thay vì thuê trọn gói, Skiff chỉ thuê thợ cho các hạng mục phức tạp như điện, nước, còn lại tự xử lý những việc như sơn sửa, lát sàn. Cách làm này đang ngày càng phổ biến ở giới trẻ, giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu.

Bản thân Skiff cho biết, một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cô đạt được kết quả hiện tại là kỷ luật tài chính từ sớm. Ngay từ công việc đầu tiên, cô đã tự động trích tiền vào tài khoản hưu trí, đồng thời đặt mục tiêu tiết kiệm rõ ràng thay vì chỉ “để dành được bao nhiêu hay bấy nhiêu”.

“Sau 6 năm đi làm, khi nhìn lại số tiền mình có, tôi thực sự hài lòng. Nếu tôi bắt đầu muộn hơn vài năm, có lẽ đã không đạt được con số này”, cô chia sẻ.

Câu chuyện của cô gái 27 tuổi cho thấy, trong bối cảnh giá nhà ngày càng cao, việc linh hoạt tư duy từ đi thuê sang “vừa ở vừa đầu tư” có thể là một hướng đi đáng cân nhắc, ngay cả với những người trẻ chưa có nguồn lực quá lớn.

(Theo Worldjournal)