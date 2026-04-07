Người đàn ông 49 tuổi bị ung thư gan vì 1 loại nước thường uống trước khi ngủ

Theo Sohu, ông Trương (49 tuổi), nhân viên một công ty logistics, bất ngờ bị đau bụng dữ dội và ngất xỉu khi đang làm việc. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng thể và phát hiện ông mang virus viêm gan B, gan xuất hiện nhiều tổn thương, chỉ số AFP tăng cao bất thường. Kết quả chẩn đoán xác định ông mắc ung thư gan.

Thông tin này khiến ông Trương bàng hoàng, bởi trong thời gian dài trước đó, ông cho rằng những cơn đau bụng chỉ là triệu chứng của viêm dạ dày thông thường. Qua khai thác bệnh sử và thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận định một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng bệnh của ông là thói quen uống đồ uống có cồn trước khi đi ngủ kéo dài nhiều năm.

Ông Trương cho biết do áp lực công việc lớn, sau giờ làm ông thường uống vài ly rượu để thư giãn, đồng thời giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây lại là hành vi gây tổn hại nghiêm trọng cho gan, đặc biệt với người đã mang virus viêm gan B.

Các bác sĩ giải thích, khoảng 90% lượng cồn khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa tại gan. Trong quá trình này, rượu được chuyển thành acetaldehyde - một chất có khả năng gây ung thư và khó đào thải khỏi cơ thể. Khi tích tụ lâu dài, acetaldehyde có thể gây tổn thương tế bào gan, dẫn đến hoại tử và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Đối với người mang virus viêm gan B như ông Trương, chức năng gan vốn đã suy giảm so với người bình thường. Việc thường xuyên sử dụng rượu bia khiến gan phải hoạt động quá tải, làm bệnh tiến triển nhanh hơn. Bác sĩ điều trị cho biết đã gặp không ít trường hợp bệnh nhân ung thư gan có thói quen tương tự nhưng chủ quan, chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn.

3 nên giúp lá gan khỏe mạnh

Để bảo vệ sức khỏe nói chung và sức khỏe lá gan nói riêng, ngoài việc tránh xa rượu bia, bác sĩ cũng khuyên mọi người cần thực hiện những điều sau để giảm thiểu những rủi ro cho sức khỏe:

1. Ăn uống khoa học

Khoảng 80% bệnh nhân gan đều có liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh, vì vậy để gan khỏe bạn cần xây dựng một chế độ ăn cân bằng các loại chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và tránh xa một số thực phẩm nướng, chiên rán. Bởi thường xuyên ăn những thực phẩm này sẽ khiến gan bị tổn thương, có thể dẫn đến ung thư gan.

2. Tập thể dục vừa phải

Khoa học đã chứng minh tập thể dục liên tục có lợi cho sức khỏe của gan. Mọi người có thể tham khảo các bài tập như yoga, kéo giãn cơ... Những bài tập này có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, đẩy nhanh quá trình cung cấp máu trong cơ thể, giúp gan giải độc.

Bên cạnh đó, chạy bộ cũng có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu để cải thiện ảnh hưởng của tế bào que và thúc đẩy quá trình tự sửa chữa của tế bào gan. Các chuyên gia y sinh đã chỉ ra rằng chạy bộ 5 phút mỗi ngày có thể giảm đáng kể xác suất lão hóa và tử vong sớm.

Ngoài ra, Thái Cực Quyền, đi bộ nhanh, đạp xe… cũng là những lựa chọn lý tưởng để rèn luyện cơ thể. Mỗi người nên tập từ 4 - 6 lần/tuần, mỗi lần không dưới 30 phút để không chỉ gan mà cơ thể cũng được khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

3. Khám sức khỏe định kỳ

Gan là cơ quan không có dây thần kinh "đau" nên khi mắc bệnh sẽ khó được phát hiện. Dù vậy trên thực tế, khi mắc bệnh gan, cơ thể vẫn sẽ diễn ra những biến chuyển tinh vi, chỉ cần bạn quan sát kỹ là có thể nhìn ra manh mối. Khi phát hiện cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, bạn cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để kiểm tra ngay kẻo chậm trễ.

Hơn hết, mọi người cần phải hình thành thói quen đi khám sức khỏe thường xuyên để có thể phòng ngừa, ngăn chặn và có phương pháp chữa trị kịp thời nếu cơ thể mang bệnh. Đặc biệt người trên 40 tuổi, hay uống rượu bia lâu năm, bệnh nhân tiểu đường thì tốt nhất nên đến bệnh viện để khám sức khỏe 2 lần/năm.

(Theo Toutiao)