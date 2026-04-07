Đang viral khắp Threads: Một trường cấp 3 yêu cầu học sinh quay video tự học để đảm bảo các em... tự học thật

Theo Nhật Linh | 07-04-2026 - 21:59 PM | Sống

Đang viral khắp Threads: Một trường cấp 3 yêu cầu học sinh quay video tự học để đảm bảo các em... tự học thật

Một trường THPT mới đây đã yêu cầu học sinh quay video quá trình tự học và đăng lên mạng xã hội.

Trong thời đại mà điều gì cũng có thể cập nhật lên MXH, từ ăn uống, tập gym cho tới… học bài thì việc một trường THPT yêu cầu học sinh quay video tự học mỗi ngày nghe vừa lạ vừa thú vị. Không chỉ học cho mình, giờ đây các bạn học sinh còn học “cho cả MXH xem” khiến nhiều người bật cười vì độ sáng tạo, nhưng cũng không khỏi tò mò rằng liệu khi việc học trở thành “content”, hiệu quả sẽ tăng lên hay áp lực cũng theo đó mà nhân đôi?

Theo chia sẻ đang lan truyền trên MXH, trong bài đăng mới đây của trường THPT Hàm Yên (Tuyên Quang), học sinh được yêu cầu quay video quá trình tự học mỗi ngày như một hình thức báo cáo.

Cụ thể, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, mỗi học sinh phải hoàn thành bài tập của 3 môn học. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ toàn bộ quá trình này cần được ghi hình. Video sẽ bao gồm phần giới thiệu (intro), sau đó là quá trình làm bài kèm theo lời giải thích.

Sau khi hoàn thành, học sinh đăng video vào phần bình luận dưới bài đăng theo ngày trên trang của trường. Không dừng lại ở đó, các em còn phải chụp màn hình làm bằng chứng đã nộp bài, gửi lại cho tổ trưởng để tổng hợp báo cáo lên giáo viên bộ môn. Cách làm này ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi tính “công khai hóa” việc học bài, điều vốn trước đây thường chỉ diễn ra âm thầm, mang tính cá nhân.

Bài đăng mới đây của trường THPT Hàm Yên (Tuyên Quang). (Ảnh chụp màn hình)

Dưới phần bình luận các em đã chụp màn hình làm bằng chứng nộp bài, gửi lại cho tổ trưởng để tổng hợp báo cáo lên giáo viên bộ môn. (Ảnh chụp màn hình)

Ở góc nhìn tích cực, không ít ý kiến cho rằng đây là một phương pháp mới mẻ, tận dụng công nghệ để tăng tính giám sát và trách nhiệm của học sinh. Khi phải “lên hình”, nhiều em có thể sẽ nghiêm túc hơn trong việc học, đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng trình bày, diễn đạt.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người bày tỏ sự băn khoăn. Việc phải quay video mỗi ngày, chỉnh sửa, đăng tải rồi báo cáo có thể khiến học sinh tốn thêm thời gian và áp lực, thậm chí biến việc học thành “nhiệm vụ biểu diễn” hơn là quá trình tiếp thu thực chất.

Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi liệu học sinh có thực sự tập trung vào bài học, hay chỉ cố hoàn thành video cho đủ yêu cầu? Bên cạnh đó, khi mọi thứ được công khai, những em học chậm hơn có thể vô tình chịu thêm áp lực so sánh.

Được biết, THPT Hàm Yên là một ngôi trường có lịch sử lâu đời, thành lập từ năm 1966 tại Tuyên Quang. Trải qua nhiều năm phát triển, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững vàng, với 100% đạt trình độ đại học, hơn 30% có trình độ thạc sĩ, cùng nhiều giáo viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết.

Trường THPT Hàm Yên (Tuyên Quang)

Việc áp dụng những hình thức mới trong quản lý học tập có thể xuất phát từ mong muốn nâng cao chất lượng, bắt kịp xu hướng giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, như nhiều ý kiến chỉ ra, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách triển khai và cảm nhận thực tế của học sinh.

Việc quay video học bài nếu được áp dụng hợp lý, có thể trở thành một công cụ giúp học sinh rèn luyện tính kỷ luật và sự chủ động. Nhưng nếu đi quá giới hạn, nó cũng dễ biến thành áp lực vô hình, khiến việc học dần mang tính để cho có nhiều hơn là tiếp thu. Vì suy cho cùng, điều quan trọng không nằm ở việc chứng minh mình đang học chăm đến đâu, mà là học được gì và học như thế nào để duy trì lâu dài.

Theo Nhật Linh

