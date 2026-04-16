Khách Hàn chi 50.000 xử gọn sứa đỏ mắm tôm và chả rươi khiến dân tình ngả mũ bái phục

Theo Khánh Vy | 16-04-2026 - 09:13 AM | Lifestyle

Phản ứng của anh chàng khi tận mắt nhìn thấy nguyên liệu thật sự đã khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười vừa vô cùng tự hào.

Việt Nam từ lâu đã được mệnh danh là thiên đường ẩm thực đường phố. Tuy nhiên bên cạnh những món ăn quốc dân dễ chiều lòng người dải đất hình chữ S còn sở hữu hàng loạt đặc sản mang tính thử thách lòng can đảm cực cao đối với du khách quốc tế. Mới đây đoạn video ghi lại cảnh nam TikToker người Hàn Quốc tên Jun chủ kênh hojuna dũng cảm thưởng thức hai món ăn "nặng đô" bậc nhất là sứa đỏ và chả rươi đang thu hút sự chú ý khủng khiếp từ cộng đồng mạng.

Anh chàng Ho Jun và mẹ du lịch Việt Nam.

Thay vì nhăn mặt e dè Jun khiến cô chủ quán và nhiều người dân bất ngờ khi dõng dạc tuyên bố bản thân có thể ăn được mắm tôm một loại nước chấm nặng mùi vốn là nỗi ám ảnh của nhiều khách Tây khách Hàn. Khi mâm sứa đỏ rực rỡ được bưng ra với mức giá vô cùng bình dân chỉ 50.000 VNĐ nam du khách không giấu được sự thích thú.

Với người Việt Nam, sứa đỏ là một món ăn chơi nức tiếng của người Hà Nội mỗi độ chớm hè. Trái với suy nghĩ của nhiều người màu đỏ rực rỡ của sứa không phải là màu sắc hóa học mà được tạo ra từ việc ngâm sứa với rễ cây sú vẹt. Chút kiến thức thổ địa này đã khiến Jun vô cùng ngạc nhiên. Không chỉ ăn theo cách thông thường nam TikToker còn sáng tạo ra một miếng "omakase đặc biệt" bằng cách dùng lá tía tô cuộn tròn sứa đỏ đậu nướng cùi dừa rồi chấm đẫm mắm tôm.

Phản ứng nhắm mắt gật gù tận hưởng vị thanh mát giòn sần sật của anh chàng khiến netizen Việt Nam không khỏi phổng mũi tự hào. Chàng trai Hàn Quốc bộc bạch: "Thú thật là lúc nhìn thấy những con rươi tôi đã nổi da gà và tự hỏi mình có đang làm điều điên rồ không. Nhưng mùi thơm của miếng chả chiên trên chảo quá hấp dẫn. Nó giòn rụm béo ngậy và thoang thoảng mùi vỏ quýt cực kỳ tinh tế. Tôi nhận ra đôi khi chúng ta không nên đánh giá món ăn qua hình thức nguyên thủy của nó."

Chưa dừng lại ở đó độ "chịu chơi" của Jun được đẩy lên đỉnh điểm khi anh tiếp tục gọi món chả rươi. Ban đầu khi dùng điện thoại tra cứu hình ảnh loài giun đất ngoe nguẩy rùng rợn này trên mạng Jun đã hét lên thảng thốt và rùng mình. Thế nhưng vượt qua nỗi sợ thị giác nam du khách vẫn quyết định cắn thử một miếng chả rươi chiên vàng ruộm cuốn cùng xà lách.

Thực tế rươi là một loại đặc sản cực kỳ bổ dưỡng và quý hiếm xuất hiện theo mùa ở các tỉnh Bắc Bộ. Khi được đánh đều cùng trứng thịt băm và vỏ quýt rươi mang đến một hương vị béo ngậy độc nhất vô nhị. Chính hương vị đỉnh cao này đã hoàn toàn đánh gục vị khách Hàn Quốc.

"Thật ra trước khi đến Việt Nam tôi đã tìm hiểu rất kỹ về văn hóa ẩm thực của các bạn. Nhiều bạn bè bảo tôi mắm tôm có mùi rất đáng sợ nhưng tôi quan niệm đã đi du lịch thì phải ăn như một người bản địa thực thụ. Khi vắt một chút tắc vào mắm tôm thật sự nó bùng lên một hương vị thần kỳ làm món sứa đỏ ngon lên gấp bội. " - Ho Jun chia sẻ.

Kết thúc đoạn video Jun hào hứng khẳng định món ăn này quá ngon và bày tỏ mong muốn sẽ có thêm thật nhiều người nước ngoài can đảm nếm thử những món đặc sản đường phố tuyệt vời này của Việt Nam.

Hé lộ tổ ấm sang trọng của Phạm Hương khi đón bạn thân đến thăm

Cận cảnh mẫu đồng hồ siêu mỏng 8mm, chỉ bằng 1 nếp gấp cà vạt nhưng công năng “mạnh” ngỡ ngàng

Nữ diễn viên rời showbiz, lấy chồng CEO tập đoàn nghìn tỷ giờ sống ra sao?

08:50 , 16/04/2026
Việt Nam có nữ thần mặt mộc như gắn spotlight trên người, đẹp đến mức khiến Hoa hậu đứng chung suýt "tàng hình"

08:22 , 16/04/2026
Chỉ lệch một âm tiết tiếng Việt, anh Tây khiến cả quán giải khát bối rối vì món không có trong thực đơn

08:12 , 16/04/2026
Khánh Ly đứng trước nhà 106 Hàng Bông: "Chẳng có ai ra mở cửa cho tôi cả"

07:52 , 16/04/2026

