Khách Hàn gặp nạn được cả gia đình Việt Nam giúp đỡ, khi chị gái "ân nhân" sang Hàn và muốn gặp mặt: Cái kết ra sao?

Mới đây, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip của một tài khoản có nickname Ánh Loren (SN 2000), thu hút sự chú ý khi kể lại hành trình sang Hàn Quốc và gặp lại người từng được gia đình mình giúp đỡ tại Việt Nam cách đây 2 năm.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 6/2024, khi hai chàng trai người Hàn Quốc sang Đà Nẵng du lịch. Trong chuyến đi, một người không may gặp tai nạn, bị thương nặng và phải trở về nước để phẫu thuật. Người còn lại ở lại Việt Nam một mình, sau đó đã quen biết với gia đình của cô bạn này và được ngỏ lời đi chơi cùng.

Thời điểm đó, gia đình cô gái cũng đang trong chuyến du lịch nên thoải mái đồng ý. Suốt những ngày sau đó, chàng trai Hàn Quốc này cùng ăn uống, đi chơi và sinh hoạt chung với gia đình, tạo nên một trải nghiệm khá đặc biệt dù chỉ là những người xa lạ ban đầu.

“Khi mình chia sẻ câu chuyện đó, bạn ấy có nói là khi nào sang Hàn thì nhớ gọi cho bạn. Nhưng lúc đó nhiều người bình luận bảo họ chỉ nói xã giao thôi, chứ chắc gì họ ra”, Ánh Loren kể lại.

Chính vì vậy, khi có dịp sang Hàn Quốc du lịch, cô vẫn nhắn tin trước cho người bạn này, nhưng không khỏi lo lắng. “ Ngay trước giờ gặp khoảng 1 tiếng mình vẫn thấy hơi lấn cấn, vì đọc nhiều bình luận quá nên cũng bị ảnh hưởng phần nào”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ là mọi thứ diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì cô từng lo nghĩ. Chàng trai Hàn Quốc không chỉ giữ lời mà còn trực tiếp ra đón, nhiệt tình dẫn cô và nhóm bạn đi ăn, đi chơi trong suốt thời gian ở đây. “Khi bạn ấy ở Việt Nam, bữa nào gia đình mình cũng là người trả tiền vì nhà mình đông hơn. Nên khi mình sang Hàn, bạn ấy cũng đứng ra lo hết”, cô nói thêm.

Không dừng lại ở đó, chàng trai này còn ngỏ ý muốn đưa cô về nhà để gặp bố mẹ, như một cách chính thức nói lời cảm ơn vì sự giúp đỡ trước đây. “ Mình thật sự thấy lòng tốt của mình đã đặt đúng chỗ. Mình không cần người ta phải nhớ ơn, nhưng việc gặp lại nhau như những người bạn đã là rất vui rồi” , cô gái chia sẻ.

Cô cũng nhận xét người bạn Hàn Quốc là người chân thành, dễ mến. Cả hai vẫn giữ liên lạc và hẹn sẽ gặp lại nếu có dịp sang thăm nhau trong tương lai.

Hiện tại, đoạn clip đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi theo dõi câu chuyện “có phần 2” này, nhất là khi cái kết lại theo hướng tích cực.

“Cảm giác như xem một bộ phim mà có hậu vậy”, “Không nghĩ là có phần hai luôn mà còn dễ thương như này”, “Ở hiền thì gặp lành thôi”, hay “Cứ sống tử tế trước đã, rồi sẽ gặp người tử tế”, … là những chia sẻ phổ biến từ cư dân mạng.

Thậm chí, không ít người còn “đẩy thuyền” cho cặp đôi. Tuy nhiên, Ánh Loren nhanh chóng lên tiếng cho biết chàng trai đã có bạn gái, và mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè - những người từng giúp đỡ nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Bên dưới video, nhiều người cũng kể lại những trải nghiệm tương tự khi từng nhận được sự giúp đỡ từ người lạ trong những chuyến đi, hoặc ngược lại. Không ít câu chuyện cho thấy, dù ở bất kỳ đâu, sự tử tế vẫn luôn có cách để “quay trở lại” theo một cách rất riêng.

Ánh Loren hiện có kênh TikTok riêng với hơn 22N follower, chuyên kể chuyển, review các sản phẩm làm đẹp.

Nguồn: anhlorenhehehe