Khách Hàn sang Việt Nam nhịn tiền xe, cuốc bộ chỉ để mua được thứ nước gây nghiện này

Gần đây cộng đồng mạng đang xôn xao trước đoạn video vô cùng đáng yêu của một cặp vợ chồng người Hàn Quốc khi đến du lịch tại Việt Nam. Dù thừa nhận bản thân gần như không bao giờ uống cà phê khi còn ở Hàn Quốc nhưng ngay khi đặt chân đến mảnh đất hình chữ S thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Thức uống thần thánh khiến đôi vợ chồng này mê mẩn đến mức phải tìm uống mỗi ngày không đâu khác chính là món cà phê sữa đá trứ danh.

Vị khách này chia sẻ cách uống cà phê sữa đá đúng bài

Người vợ chia sẻ rằng bản thân đã trót say đắm hương vị đậm đà của ly cà phê tại chuỗi cửa hàng Highlands Coffee. Lần đầu tiên nếm thử món nước này là trong một chuyến đi dạo quanh khu vực chợ Bến Thành. Vì thời tiết quá oi bức nên cô nàng đã bất chấp uống cạn sạch ly cà phê sữa đá ngay khi vừa nhận được. Kết quả là độ đậm đặc đặc trưng của cà phê Việt đã khiến cô bị say caffeine ngay sau đó. Rút kinh nghiệm từ lần bỡ ngỡ đó cô mới vỡ lẽ ra rằng tuyệt chiêu để thưởng thức món này là phải nhâm nhi từ từ và chờ cho đá tan ra.

Điểm nhấn thú vị nhất khiến dân tình thích thú chính là độ cuồng cà phê của hai vợ chồng. Để có thể thỏa mãn đam mê uống cà phê sữa đá mỗi ngày mà không bị lẹm quá nhiều vào ngân sách du lịch thì đôi vợ chồng đã quyết định thắt lưng buộc bụng bằng một phương pháp cực kỳ cồng kềnh. Cả hai thống nhất sẽ nhịn luôn tiền gọi xe công nghệ và chọn cách cuốc bộ trên mọi nẻo đường. Người vợ lém lỉnh cho biết khoản tiền tiết kiệm được từ việc không đi xe hoàn toàn đủ để cô tự thưởng cho mình một ly thức uống gây nghiện này mỗi ngày.

Cô thậm chí phải tiết kiệm tiền đi xe ôm công nghệ chỉ để mua cà phê

Không chỉ dừng lại ở một thương hiệu quen thuộc đôi vợ chồng xứ kim chi còn quyết tâm mở rộng bản đồ khám phá bằng việc ghé thăm hàng loạt tên tuổi lớn khác như Trung Nguyên Legend hay Phúc Long. Tại cửa hàng Trung Nguyên họ đã có một trải nghiệm vô cùng đẳng cấp khi lần đầu nếm thử món cà phê trứng béo ngậy được đun nóng liên tục. Cả hai liên tục xuýt xoa khen ngợi hương vị độc bản như một liều thuốc bổ dưỡng và vô cùng bất ngờ trước độ ngon của các món ăn mặn dùng kèm như cơm sườn hay trứng ốp la.

Cà phê trứng cũng là một trong những món khoái khẩu của nữ du khách

Hành trình trải nghiệm tiếp tục được nâng tầm khi cặp đôi bước vào không gian rộng lớn của chuỗi Phúc Long. Hai vợ chồng hoàn toàn choáng ngợp trước quy mô hoành tráng cũng như hệ thống gọi món bằng máy tự động cực kỳ hiện đại. Nữ du khách Hàn Quốc liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ và khẳng định văn hóa thưởng thức cà phê tại Việt Nam thực sự là đỉnh nhất thế giới.

Ngoài cà phê thì trà cũng khiến du khách này ấn tượng

Đoạn video đáng yêu này ngay lập tức nhận về cơn mưa lời khen và yêu thích từ cộng đồng mạng Việt Nam. Thực tế không riêng gì cặp vợ chồng người Hàn Quốc này mà đã có vô số du khách quốc tế phải điêu đứng trước hương vị đậm đà khó cưỡng của cà phê Việt. Lướt một vòng các nền tảng mạng xã hội, rất dễ dàng bắt gặp hàng loạt clip ghi lại biểu cảm từ ngỡ ngàng ngơ ngác đến yêu thích không lối thoát của hội khách Tây khi lần đầu nhấp một ngụm cà phê sữa đá. Thế mới thấy sức hút từ nền văn hóa ẩm thực đường phố của Việt Nam quả thật khiến rất nhiều du khách vô cùng ấn tượng.

Nguồn: Vợ Chồng Hàn Quốc