Khách Hàn không ngờ trước cách ăn chuối của người Việt Nam

Những câu chuyện về ẩm thực Việt qua góc nhìn khách nước ngoài chưa bao giờ hết thú vị. Từ bát phở, ly cà phê trứng cho đến những món ăn dân dã, mỗi lần trải nghiệm lại mở ra một kiểu "vỡ ra" rất riêng. Và lần này, thứ được nhắc đến là chuối - một nguyên liệu tưởng chừng quá quen thuộc, nhưng lại khiến một vị khách Hàn Quốc không khỏi bất ngờ.

Trong một chia sẻ gần đây, anh cho biết trước khi đến Việt Nam, trong suy nghĩ của mình, chuối đơn giản chỉ là một loại trái cây để ăn chơi hoặc tráng miệng. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi anh được vợ giới thiệu món ba chỉ om chuối đậu - một món ăn khá phổ biến trong bữa cơm gia đình Việt.

(Nguồn: @soo_vivu)

"Sang Việt Nam rồi em mới biết, chuối không chỉ để tráng miệng, mà còn là linh hồn của món ba chỉ om chuối đậu," anh kể lại, vẫn không giấu được sự ngạc nhiên.

Ấn tượng đầu tiên của anh lại đến từ chính nguyên liệu. Khi nhìn thấy những miếng chuối trong nồi, anh thừa nhận nếu không được giải thích trước, có lẽ anh sẽ nghĩ đó là… một loại khoai tây mới. Màu sắc và hình dáng của chuối xanh sau khi nấu khiến anh nhầm lẫn, cho đến khi thử và nhận ra hương vị hoàn toàn khác biệt.

Không chỉ dừng lại ở đó, vị khách này còn bất ngờ khi biết rằng độ chín của chuối lại ảnh hưởng rất nhiều đến món ăn. Ở Việt Nam, món ba chỉ om chuối đậu thường sử dụng chuối xanh - loại chuối chưa chín, có độ chát nhẹ và kết cấu chắc hơn. Khi nấu lên, chuối mềm bùi, ngấm gia vị, tạo nên một tổng thể hài hòa với thịt ba chỉ béo ngậy và đậu phụ.

Với anh, đây là một trải nghiệm khá mới mẻ, bởi trong ẩm thực Hàn Quốc, chuối gần như không xuất hiện trong các món mặn. Việc dùng một loại quả vốn quen thuộc theo cách hoàn toàn khác khiến anh không khỏi tò mò.

Và rồi, sự tò mò nhanh chóng chuyển thành… thích thú. Anh mô tả cảm giác khi ăn món này là "dính luôn" - kiểu ăn một miếng rồi muốn ăn thêm, không dễ dừng lại. Thậm chí, ngay trong lần đầu thử, anh đã ăn liền hai bát.

Câu chuyện của vị khách Hàn cũng khiến nhiều người nhận ra rằng, với người Việt, chuối không chỉ là một loại trái cây đơn thuần. Đặc biệt là chuối xanh - nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống.

Ngoài ba chỉ om chuối đậu, chuối xanh còn xuất hiện trong hàng loạt món ăn khác như ốc nấu chuối đậu, lươn om chuối, hay các món canh dân dã ở miền Bắc. Điểm đặc trưng của chuối xanh là vị chát nhẹ, khi nấu lên lại bùi và thấm gia vị rất tốt, giúp cân bằng độ béo và tạo chiều sâu cho món ăn.

Có lẽ chính những cách kết hợp tưởng chừng "khó hiểu" như vậy lại làm nên sự thú vị của ẩm thực Việt Nam. Với người trong nước, đó là điều quen thuộc. Nhưng với những vị khách lần đầu trải nghiệm, mỗi món ăn lại giống như một phát hiện mới – đôi khi bắt đầu từ những nguyên liệu giản dị nhất, như một quả chuối.

