Xem thực tế Ford Ranger Wildtrak 2026 trước khi bán tại Việt Nam: Thiết kế tinh chỉnh nhẹ, động cơ mới, cấu hình dễ rẻ hơn trước, thêm cạnh tranh Hilux

Ranger Wildtrak lộ diện, ra mắt chính thức ngày mai

Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2026 đánh dấu sự xuất hiện của Ford Ranger Wildtrak phiên bản cập nhật với những thay đổi đáng chú ý về cấu hình. Theo lịch dự kiến, phiên bản này sẽ chính thức ra mắt từ ngày mai (23/3). Khi đó, mọi thông tin chi tiết hơn về xe sẽ được công bố.

Ngoại hình của mẫu xe trưng bày tại Thái Lan trùng khớp hoàn toàn với những hình ảnh rò rỉ tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Việt Nam hồi đầu năm. Điều này củng cố khả năng đây chính là phiên bản sắp được giới thiệu tới khách hàng trong nước thời gian tới.

Điểm khác biệt lớn nhất trên phiên bản này nằm ở hệ thống truyền động khi xe chỉ sử dụng dẫn động một cầu, thay vì hệ dẫn động hai cầu như bản Wildtrak đang phân phối tại Việt Nam. Hiện chưa rõ phiên bản này có thay đổi động cơ hay không. Tại thị trường Úc, các bản 2.0L bi-turbo diesel đã được thay bằng 2.0L turbo đơn. Chi tiết thông số động cơ này sẽ được công bố vào ngày mai.

Về thiết kế ngoại thất, xe sở hữu diện mạo thể thao hơn một chút với mặt ca-lăng sơn đen bóng chủ đạo thay cho màu ghi xám trước đây. Giá nóc cũng được chuyển sang tông màu đen. Thân xe được điểm thêm vài chi tiết màu cam nhỏ nổi bật. Cụm đèn chiếu sáng trên bản này sử dụng công nghệ LED chóa phản xạ, chứ không phải loại Performance LED cao cấp. Giao diện lưới tản nhiệt cũng nhận được một vài tinh chỉnh nhẹ nhằm tạo sự mới mẻ.

Song song với bản dẫn động một cầu, Ford cũng trưng bày biến thể Wildtrak trang bị động cơ diesel V6 3.0L mạnh mẽ. Nếu giống tại Úc, bản này có công suất 250 mã lực, mô-men xoắn tới 600 Nm, kết hợp dẫn động 4WD. Đặc biệt, bản này có chế độ 4A giống với bản Raptor.

Ngoài ra, phiên bản Wildtrak cao cấp nâhts này sở hữu những đặc điểm nhận diện riêng biệt so với bản máy I4 2.0L thông thường. Cụ thể, xe tích hợp thêm cụm đèn nhỏ ngay trong lưới tản nhiệt, đi kèm bộ mâm kích thước nhỏ kết hợp lốp AT hầm hố tương tự dòng Raptor. Vòm bánh xe bản này cũng mở rộng hơn một chút.

Việc bổ sung bản Ranger Wildtrak một cầu cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của Ford, mang đến lựa chọn cho những khách hàng yêu thích phong cách hầm hố nhưng không quá chú trọng vào hệ dẫn động hai cầu. Tại thị trường Việt Nam, đây hứa hẹn sẽ là phương án kinh tế hơn trong khi vẫn giữ được DNA thể thao đặc trưng của dòng Wildtrak. Phiên bản này có thể giúp Ford Ranger tăng sức cạnh tranh sau khi vừa bị Toyota Hilux bỏ lại phía sau trong bảng xếp hạng doanh số trong nước.

Ranger Super Duty lần đầu xuất hiện trong khu vực

Ford Ranger Super Duty đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt khi tách biệt khỏi xu hướng SUV hóa để quay lại giá trị cốt lõi của một dòng xe tải nhẹ thực thụ. Xe sở hữu khung gầm dạng thang rời vững chắc kết hợp hệ thống treo sau nhíp lá chịu tải nặng, giúp nâng tải trọng lên mức 1,2 đến 1,5 tấn và sức kéo tối đa đạt 4,5 tấn.

Những nâng cấp về cơ khí như trục sau thiết kế lại và hệ thống phanh tăng kích thước cho thấy đây là một cấu trúc kỹ thuật riêng biệt, tối ưu hoàn toàn cho mục đích vận hành cường độ cao.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ diesel V6 3.0L tăng áp, có thể tương tự trên bản Wildtrak cao cấp. Đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4A, cấu hình này đảm bảo lực kéo ổn định và bền bỉ khi chở hàng nặng hoặc kéo rơ-moóc.

Ngoại thất và nội thất của phiên bản Super Duty đều đề cao tính thực dụng với vật liệu bền bỉ, dễ vệ sinh, đi cùng các tùy biến khung gầm chassis-cab linh hoạt cho nhu cầu kinh doanh vận tải chuyên dụng.