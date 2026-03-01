23-03-2026 - 01:07 AM | Lifestyle

Bỏ hết thẻ, chỉ tiêu tiền mặt trong 30 ngày: Kết quả khiến tôi phải thay đổi cách chi tiêu

Tôi bắt đầu thử nghiệm này vào một ngày rất bình thường: Không thiếu tiền, không khủng hoảng tài chính, nhưng tháng nào cũng có cảm giác “không hiểu tiền đi đâu”. Sao kê thẻ vẫn đều, ví điện tử vẫn nạp, chi tiêu không quá tay – nhưng số dư thì cứ vơi dần.

Vậy là tôi thử một cách tưởng chừng đơn giản: 30 ngày không dùng thẻ, không chuyển khoản cá nhân, không ví điện tử - chỉ dùng tiền mặt. Những gì xảy ra sau đó khiến tôi phải nhìn lại toàn bộ cách tiêu tiền của mình.

Ngày đầu tiên: Cảm giác… bất tiện và hơi sợ

Tôi rút 10 triệu đồng, chia vào 4 phong bì:

- 4 triệu: ăn uống – đi chợ – cà phê

- 3 triệu: chi tiêu gia đình (điện nước, lặt vặt)

- 2 triệu: di chuyển – phát sinh

- 1 triệu: dự phòng

Ngay ngày đầu tiên, tôi đã thấy "vướng":

- Không thể quẹt thẻ khi siêu thị đông

- Không tiện đặt đồ ăn nhanh

- Mỗi lần trả tiền phải mở ví, đếm tiền

Nhưng chính sự "vướng víu" này lại tạo ra hiệu ứng mà tôi không ngờ tới: mỗi lần trả tiền đều khiến mình chậm lại vài giây để suy nghĩ.

Tuần 1: Tôi tiêu ít đi mà không cần cố

Tuần đầu tiên, điều thay đổi rõ nhất là những khoản chi nhỏ:

- Ít cà phê mang đi hơn

- Gần như không mua đồ ăn vặt

- Hạn chế gọi xe khi không cần thiết

Lý do rất đơn giản: Khi phải lấy tiền thật ra khỏi ví, tôi thấy "xót" hơn hẳn so với bấm thanh toán.

Bảng chi tiêu thực tế tuần 1

Khoản Dự kiến Thực tế
Ăn uống – đi chợ 1.000.000 870.000
Cà phê – ăn vặt 500.000 220.000
Di chuyển 500.000 420.000
Lặt vặt khác 300.000 190.000
Tổng 2.300.000 1.700.000

Chỉ trong tuần đầu, tôi đã chi ít hơn dự kiến khoảng 600.000 đồng mà không hề "ép bản thân".

Tuần 2: Tôi bắt đầu thấy rõ "điểm rò rỉ tiền"

Sang tuần thứ hai, tôi nhận ra một điều quan trọng: chi tiêu bằng thẻ khiến nhiều khoản trở nên "vô hình".

Trước đây, tôi thường:

- Gọi xe quãng ngắn vì "không đáng bao nhiêu"

- Mua online những món nhỏ dưới 100.000 đồng

- Thanh toán nhanh mà không suy nghĩ

Nhưng khi dùng tiền mặt:

- Tôi đi bộ nhiều hơn

- Giảm mua online gần như hoàn toàn

- Ít bị "mua theo cảm xúc"

Điều bất ngờ nhất: Tôi không thấy thiếu thốn. Ngược lại, tôi cảm giác tiêu tiền có kiểm soát hơn.

Tuần 3: Tôi bắt đầu tiêu có kế hoạch

Tuần thứ ba là lúc mọi thứ thay đổi rõ nhất. Tôi bắt đầu:

- Lập danh sách trước khi đi chợ

- Gom việc để đi một lần

- Cân nhắc trước khi rút tiền từ phong bì khác

Tôi nhận ra mình tiêu tiền chậm hơn, nhưng hợp lý hơn. Những khoản mua "vui tay" gần như biến mất.

Sau 3 tuần – tổng kết nhanh

Khoản Dự kiến Thực tế
Ăn uống 3.000.000 2.520.000
Cà phê – giải trí 1.500.000 780.000
Di chuyển 1.500.000 1.120.000
Lặt vặt khác 900.000 600.000
Tổng 6.900.000 5.020.000

Sau 3 tuần, tôi đã tiết kiệm được gần 1,9 triệu đồng.

Tuần 4: Kết quả khiến tôi thay đổi hẳn cách tiêu tiền

Đến tuần cuối, tôi gần như quen hoàn toàn với việc dùng tiền mặt. Điều đáng nói nhất là:

- Tôi không còn cảm giác "thiếu tiền cuối tháng"

- Tôi nhớ rõ từng khoản mình đã chi

- Tôi tiêu tiền có chủ đích hơn

Kết quả sau 30 ngày

Khoản Dự kiến Thực tế
Tổng chi tiêu tháng 10.000.000 7.850.000
Tiết kiệm được 2.150.000

Điều khiến tôi bất ngờ không phải là số tiền tiết kiệm, mà là cảm giác kiểm soát được dòng tiền của mình.

3 điều tôi học được sau 30 ngày

1. Tiền mặt giúp mình "thấy" tiền rõ hơn Thanh toán điện tử khiến chi tiêu trở nên nhanh và vô thức. Ngược lại, tiền mặt khiến mỗi lần chi tiêu đều có ý thức hơn.

2. Phần lớn tiền mất vì những khoản rất nhỏ Không phải mua đồ đắt, mà chính cà phê, ship đồ, mua linh tinh mới là thứ "ăn mòn ví tiền".

3. Không cần sống kham khổ để tiết kiệm Tôi không cắt giảm nhu cầu cơ bản. Tôi chỉ bỏ những thứ mình không thật sự cần.

Tôi có tiếp tục dùng tiền mặt không?

Sau 30 ngày, tôi không bỏ hoàn toàn thẻ hay chuyển khoản. Nhưng tôi thay đổi cách dùng:

- Chi tiêu hàng ngày → tiền mặt

- Khoản lớn → chuyển khoản

- Online → cân nhắc kỹ hơn

Nếu phải tóm lại bằng một câu: 30 ngày dùng tiền mặt không làm tôi nghèo đi vì bất tiện mà giúp tôi giàu lên vì biết tiêu đúng.

Và điều tôi bất ngờ nhất là: trước đây tôi tưởng mình tiêu hợp lý rồi. Hóa ra, chỉ khi nhìn thấy tiền rời khỏi tay, tôi mới thực sự hiểu mình đang tiêu thế nào.

Theo Nhật Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quỹ hưu trí 19 tỷ và hành trình "tiêu dùng tối giản" của bà mẹ đơn thân: Hóa ra hạnh phúc lớn nhất lại nằm ở đây!

Quỹ hưu trí 19 tỷ và hành trình "tiêu dùng tối giản" của bà mẹ đơn thân: Hóa ra hạnh phúc lớn nhất lại nằm ở đây! Nổi bật

Lộ diện "thiên đường cô độc" tại Việt Nam vừa được báo Anh xếp hạng lãng mạn nhất châu Á, vị trí chỉ sau Thái Lan

Lộ diện "thiên đường cô độc" tại Việt Nam vừa được báo Anh xếp hạng lãng mạn nhất châu Á, vị trí chỉ sau Thái Lan Nổi bật

15 năm đã thay đổi "búp bê" có đôi mắt xanh đẹp nhất thế giới đến cỡ nào?

15 năm đã thay đổi "búp bê" có đôi mắt xanh đẹp nhất thế giới đến cỡ nào?

00:16 , 23/03/2026
Dàn nghệ sỹ Táo quân hội ngộ, 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh là tâm điểm chú ý

Dàn nghệ sỹ Táo quân hội ngộ, 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh là tâm điểm chú ý

23:05 , 22/03/2026
Hoà Minzy công bố tin vui, còn gọi tên Đại uý Thăng Văn Cương để nói 1 câu

Hoà Minzy công bố tin vui, còn gọi tên Đại uý Thăng Văn Cương để nói 1 câu

22:54 , 22/03/2026
Khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, bạn dễ tiêu tiền nhất: 3 việc nhiều người vẫn làm mỗi tối

Khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, bạn dễ tiêu tiền nhất: 3 việc nhiều người vẫn làm mỗi tối

21:59 , 22/03/2026

