Khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, bạn dễ tiêu tiền nhất: 3 việc nhiều người vẫn làm mỗi tối

Khoảng 30 phút trước khi đi ngủ thường là lúc mọi thứ chậm lại. Công việc đã xong, điện thoại trên tay, và phần lớn chỉ đơn giản là lướt qua vài ứng dụng để thư giãn trước khi ngủ.

Nhưng chính khoảng thời gian tưởng như vô hại này lại là lúc nhiều quyết định tiêu tiền diễn ra nhanh nhất trong ngày. Không cần suy nghĩ nhiều, không cần cân nhắc lâu, chỉ một vài thao tác quen thuộc cũng đủ khiến tiền rời khỏi tài khoản mà gần như không để lại cảm giác “mình vừa tiêu tiền”.

Điểm chung của những khoản chi này là nhỏ, nhanh và lặp lại. Mỗi lần không đáng kể, nhưng khi xuất hiện gần như mỗi tối, chúng trở thành một phần chi tiêu đều đặn mà nhiều người chỉ nhận ra khi nhìn lại.

Ảnh minh hoạ Pinterest

1. Mở app mua sắm “xem cho vui”

Không phải ai cũng vào app với mục đích mua hàng. Phần lớn chỉ là lướt, xem, hoặc cập nhật các chương trình giảm giá. Tuy nhiên, việc liên tục nhìn thấy sản phẩm, giá ưu đãi và các gợi ý “có thể bạn sẽ thích” khiến quyết định mua hàng trở nên dễ hơn rất nhiều, đặc biệt khi tâm lý đã mệt và không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Nhiều người không có ý định mua từ đầu, nhưng lại kết thúc bằng việc thêm vào giỏ và thanh toán nhanh chóng chỉ vì cảm thấy “cũng hợp lý”. Việc này lặp lại vài lần mỗi tuần có thể không đáng kể, nhưng nếu diễn ra gần như mỗi tối, nó trở thành một dòng chi tiêu âm thầm mà ít khi được chú ý.

2. Bấm “đặt lại đơn cũ” chỉ vì không muốn suy nghĩ

Các ứng dụng giao đồ ăn khiến việc đặt món trở nên cực kỳ nhanh. Chỉ cần một thao tác là có thể lặp lại đơn hàng quen thuộc mà không cần cân nhắc gì thêm.

Vào buổi tối, đặc biệt là trước giờ đi ngủ, quyết định này càng dễ xảy ra hơn. Không phải vì đói rõ ràng, mà vì muốn có một cảm giác dễ chịu nhanh chóng hoặc đơn giản là không muốn nghĩ xem nên ăn gì.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điểm đáng nói là những quyết định kiểu này thường không được tính là “một lần tiêu tiền đáng kể”, nhưng khi lặp lại nhiều lần trong tuần, tổng chi cho đồ ăn khuya có thể tăng lên đáng kể mà người trong cuộc không nhận ra.

3. “Tự thưởng” sau một ngày dài

Sau một ngày làm việc, nhu cầu tự thưởng là hoàn toàn dễ hiểu. Một món đồ nhỏ, một ly nước, hoặc bất kỳ thứ gì tạo cảm giác thoải mái đều có thể trở thành lựa chọn. Vấn đề nằm ở chỗ, buổi tối là lúc khả năng kiểm soát giảm xuống. Những quyết định mang tính cảm xúc dễ được ưu tiên hơn so với những cân nhắc về chi tiêu.

Khi việc “tự thưởng” trở thành thói quen hàng ngày, ranh giới giữa nhu cầu và cảm xúc bắt đầu mờ đi. Không phải lúc nào cũng cần, nhưng gần như lúc nào cũng có thể.

Khi vấn đề không nằm ở số tiền, mà ở thời điểm

Không có khoản chi nào trong số trên là “sai”. Một lần mua sắm nhỏ, một bữa ăn khuya hay một món đồ tự thưởng đều có thể hợp lý trong những hoàn cảnh nhất định. Nhưng điều đáng chú ý là chúng thường xảy ra vào cùng một thời điểm, khi mức năng lượng thấp và khả năng kiểm soát giảm.

Đó là lý do vì sao việc tiêu tiền trước giờ đi ngủ dễ trở thành một thói quen vô thức. Không phải vì nhu cầu tăng lên, mà vì khả năng dừng lại giảm xuống.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Một thay đổi nhỏ nhưng dễ thực hiện

Thay vì cố gắng cắt bỏ hoàn toàn, một cách đơn giản hơn là tạo ra “khoảng dừng” trước những quyết định này.

Ví dụ như không mở app mua sắm sau một giờ nhất định, hoặc trì hoãn việc đặt hàng đến sáng hôm sau. Khi có thêm thời gian, nhiều quyết định tiêu tiền tự nhiên sẽ không còn cần thiết nữa. Không phải tất cả khoản chi đều cần được loại bỏ. Nhưng nếu có một thời điểm đáng để chú ý hơn, thì đó chính là khoảng 30 phút trước khi đi ngủ - khi việc tiêu tiền dễ xảy ra nhất, và cũng dễ bị bỏ qua nhất.