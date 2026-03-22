Chủ quán bún bò Huế tung đoạn camera khách Tây đứng giữa quán làm hành động lạ, netizen quốc tế cũng vào bình luận

22-03-2026 - 21:56 PM | Lifestyle

Chủ quán bún bò Huế tung đoạn camera khách Tây đứng giữa quán làm hành động lạ, netizen quốc tế cũng vào bình luận

Clip viral với hơn 3 triệu lượt xem.

Cư dân mạng luôn đặc biệt thích thú với những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khách du lịch nước ngoài trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam. Từ cách họ ăn uống, giao tiếp cho đến những phản ứng rất tự nhiên, tất cả đều dễ dàng tạo nên sự chú ý mà lý do đôi khi chỉ vì quá chân thật và đáng yêu.

Mới đây, một chủ quán bún bò Huế ở Đà Nẵng đã chia sẻ đoạn camera ghi lại hình ảnh vị khách Tây đến ăn tại quán. Tình huống không có gì quá đặc biệt nhưng phản ứng sau khi ăn xong của người khách lại nhanh chóng khiến nhiều người bật cười.

Hành động lạ của người khách Tây gây chú ý (Nguồn: @bunbohue1999_danang)

Cụ thể, sau khi dùng bữa, vị khách bất ngờ đứng dậy, xoa xoa bụng rồi nói bằng tiếng Việt lơ lớ: “Ngon quá! Ngon quá! Ngon quá”. Hành động quen thuộc này - vốn rất người Việt khi ăn no và hài lòng - nay lại xuất hiện ở một du khách nước ngoài, tạo nên cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị.

Về phần mình, chủ quán cũng bật cười vì khách hàng và vui vẻ nói: "Dạ! Em cảm ơn".

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip nhanh chóng thu hút 3 triệu lượt xem và hàng trăm lượt bình luận. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi sự dễ thương, tự nhiên của vị khách, cho rằng đây là phản ứng vô cùng chân thực, sống động khi gặp một món ăn ngon.

“Sợ chủ quán không hiểu phải vừa nói vừa xoa xoa bụng”, “Dễ thương vậy trời”, “Ăn no đi cái tướng thấy cưng ha”, “Feedback xịn luôn. Còn thêm quả biểu cảm nữa chứ”, “Dấu hiệu phổ biến nhất để nói ‘Món này ngon tuyệt’”,... là một số bình luận từ cư dân mạng. Ngoài ra nhiều người cũng nhận xét người khách này có nét giống thủ môn Fillip Nguyễn.

Đoạn clip nhận về nhiều bình luận từ netizen quốc tế, có người thừa nhận không hiểu nhưng cũng có ý kiến nhìn hành động là biết "Món này ngon tuyệt"

Ở phần bình luận, chủ quán bún bò cũng tiết lộ thêm một số thông tin thú vị về khách Tây này. Ngoài câu “ngon quá”, anh chàng còn nói được hai từ “em ơi” ngay từ khi bước vào quán. Và đáng nói hơn nữa, vị khách không chỉ ăn một tô mà đã gọi liền 2 tô bún bò, thể hiện rõ ràng sự yêu thích với món ăn.

Ăn một lúc 2 tô bún bò thì không no căng bụng mới lạ!

Đây chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng thích thú. Và đôi khi, chính những điều giản dị như vậy lại góp phần lan tỏa sự gần gũi, thú vị trong cách mà du khách nước ngoài cảm nhận về Việt Nam.

Theo S.A

Phụ nữ mới

