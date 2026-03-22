Vì rẻ mua căn nhà cao nhất của chung cư, không bóng hàng xóm: Cô gái lời được 380 triệu sau khi kể ra 3 ưu điểm

Giữa lúc giá nhà ở Thượng Hải (Trung Quốc) vẫn thuộc hàng “khó thở”, Hạ Uyên, 30 tuổi - làm văn phòng - đã đưa ra quyết định khiến cả gia đình phản đối: mua căn hộ ở tầng cao nhất của tòa nhà.

Lý do rất đơn giản: rẻ hơn hẳn so với các tầng khác. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là, sau khi dọn vào ở một thời gian, không những không hối hận, Hạ Uyên còn chia sẻ trải nghiệm “đáng tiền”, thậm chí có người ngỏ ý trả thêm khoảng 100.000 tệ (gần 380 triệu đồng) để mua lại căn hộ này.

Trước khi mua nhà, Hạ Uyên cũng từng nghe không ít lời cảnh báo về việc ở tầng cao nhất: dễ bị dột nước, nóng vào mùa hè, nước yếu, gió lớn…

Gia đình cô cũng ra sức ngăn cản. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tài chính và mặt bằng giá, cô vẫn quyết định “chốt đơn”. Theo chia sẻ, căn hộ tầng trên cùng có giá thấp hơn các tầng khác khoảng 1.000 tệ/m2 (khoảng 3,8 triệu đồng) - một con số đủ để tiết kiệm cả trăm nghìn tệ với căn hộ diện tích lớn. “Lúc đó mình nghĩ đơn giản thôi, cùng một tòa nhà, cùng một diện tích mà rẻ hơn thì tại sao không?”, cô kể.

Ảnh minh họa.

Dọn vào ở rồi mới thấy “đáng từng đồng”

Khác với những lo ngại ban đầu, cuộc sống ở tầng cao nhất lại mang đến nhiều trải nghiệm mà Hạ Uyên không ngờ tới.

Điều cô thích nhất là sự riêng tư tuyệt đối .

Không có hàng xóm phía trên, đồng nghĩa với việc không còn tiếng bước chân, kéo ghế hay những âm thanh khó chịu quen thuộc ở chung cư. Không gian sống trở nên yên tĩnh hơn hẳn. “Có hôm mình mở nhạc, tập thể dục hay mời bạn bè đến ăn uống cũng không phải lo làm phiền ai”, cô chia sẻ.

Căn nhà xinh xắn, nằm tách biệt.

View “ăn tiền”, ánh sáng ngập tràn

Một trong những điểm cộng lớn nhất của căn hộ chính là tầm nhìn và độ thông thoáng.

Do nằm ở tầng cao nhất, căn nhà gần như không bị che chắn. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian, gió lưu thông tốt, tạo cảm giác dễ chịu quanh năm. Chỉ cần đứng ở ban công, Hạ Uyên có thể nhìn thấy bầu trời rộng mở, tận hưởng không khí thoáng đãng, điều mà không phải căn hộ nào ở đô thị đông đúc cũng có được.

“Sau giờ làm, chỉ cần đứng ngoài ban công một lúc là thấy nhẹ đầu hơn hẳn”, cô nói.

Sân thượng biến thành “khu vườn mini”

Một lợi thế khác khiến cô ngày càng yêu căn nhà của mình là khoảng sân thượng đi kèm.

Thay vì để trống, Hạ Uyên đã biến nơi này thành một khu vườn nhỏ với đủ loại cây xanh và hoa.

Cô cho biết, dù đôi lúc phải đối mặt với thời tiết như mưa hay gió lớn, nhưng đổi lại, không gian này mang đến cảm giác thư giãn rất riêng. Những ngày mưa, cây cối được “tưới tự nhiên”, cô chỉ cần dọn dẹp lại sau đó. “Cảm giác có một khu vườn nhỏ ngay trên cao, tách biệt với mọi thứ bên dưới thật sự rất đáng giá”, cô chia sẻ.

Cuộc sống chill chill đúng nghĩa.

Không phải không có nhược điểm

Tất nhiên, sống ở tầng cao nhất không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Hạ Uyên thừa nhận vấn đề lớn nhất vẫn là chống thấm. Vì không có mái che phía trên, việc xử lý chống dột cần được làm kỹ ngay từ đầu. Ngoài ra, hệ thống thoát nước cũng phải đảm bảo, tránh tình trạng đọng nước gây thấm.

Cô cũng thường xuyên kiểm tra và dọn dẹp khu vực thoát nước trên sân thượng để tránh tắc nghẽn. “Không thể chủ quan, nhưng nếu làm kỹ từ đầu thì hoàn toàn kiểm soát được”, cô nói.

Phải làm lớp chống thấm kỹ càng.

Sau một thời gian sống ổn định, Hạ Uyên bất ngờ khi có người quen hỏi mua lại căn hộ với mức giá cao hơn khoảng 100.000 tệ (khoảng 380 triệu đồng)

Dù không có ý định bán, nhưng điều này phần nào khiến cô tin rằng quyết định của mình là đúng.

“Ban đầu ai cũng bảo mình liều, nhưng giờ thì mình thấy đây lại là lựa chọn rất hợp với bản thân”, cô chia sẻ.