22-03-2026 - 19:05 PM | Lifestyle

Đám cưới của cặp đôi Sóc Trăng đẹp khá tinh tế với tông pastel giữa dinh thự xa hoa, từng chi tiết đều được vẽ bằng tay

Không chọn sắc đỏ rực rỡ thường thấy trong những rạp cưới, cặp đôi đã mang đến một làn gió mới với tông màu pastel nhẹ nhàng, như đang kể lại câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai người.

Trong không gian sang trọng của dinh thự trắng trăm tỷ, lễ gia tiên của cô dâu Bảo Ngọc và chú rể Đức Anh hiện lên như một bức tranh dịu dàng, nơi vẻ đẹp tinh tế hòa quyện cùng cảm xúc ngọt ngào của ngày trọng đại.

Không chọn sắc đỏ truyền thống thường thấy trong những rạp cưới, cặp đôi đã mang đến một làn gió mới với tông màu pastel nhẹ nhàng - như chính câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của 2 người.

Bước vào khu vực rạp gia tiên, người ta ngay lập tức cảm nhận được sự mềm mại lan tỏa trong từng chi tiết. Không gian như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, nơi những gam màu hồng phấn, xanh nhạt và trắng kem hòa quyện, tạo nên một tổng thể thanh thoát, tinh khôi nhưng không kém phần sang trọng.

Từng lớp vải lụa bay nhẹ, uốn lượn theo những đường cong mềm mại, gợi cảm giác như đang đứng giữa một dòng nước đang khẽ trôi. Đứng sau toàn bộ thiết kế này là Việt Thiên - người đã thổi hồn vào từng chi tiết trang trí.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng trên kênh TikTok Thiên Vẽ Cưới, Thiên cho biết: "Nguồn cảm hứng mà cặp đôi gửi gắm là hình ảnh dòng nước, vì vậy từng chi tiết thiết kế đều xoay quanh những chú cá vàng và đường nét gợn sóng. Những tấm vải lụa trang trí đều được vẽ thủ công. Nhìn những chú cá vàng nhỏ nhắn vậy thôi, nhưng để làm được, đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của người vẽ. Những chiếc ghế nhựa trên bàn tiệc đều được team Thiên tự tay vẽ trang trí bằng những chú cá sao cho mọi thứ hài hòa theo đúng concept.".

Tại khu vực trung tâm của rạp, hiệu ứng "sóng nước" được tái hiện đầy sáng tạo bằng lớp vải phủ mềm mại. Cùng với đó là sự đan xen của các loài hoa tươi như bỉ ngạn hồng, chuối pháo hồng, ly lửa và nhiều loại hoa khác. Sắc hoa rực rỡ nhưng được tiết chế khéo léo, vừa đủ để tạo điểm nhấn mà không phá vỡ sự dịu dàng chung của tổng thể.

"Trên bàn tiệc, Thiên đặt những chiếc bình nước trong suốt, thả cá vàng để tạo điểm nhấn sinh động khiến không gian thêm mềm mại và có hồn hơn" - Thiên chia sẻ.

Chi tiết nhỏ này không chỉ tạo điểm nhấn sinh động mà còn khiến không gian trở nên "có hồn" hơn, như thể toàn bộ rạp cưới đang thở và chuyển động. Sự kết hợp giữa nước, ánh sáng và chuyển động mang lại cảm giác thư thái, gần gũi nhưng vẫn vô cùng độc đáo.

Lối vào rạp gia tiên gây ấn tượng mạnh với hình ảnh cặp long phụng được tạo hình tinh xảo. Không chỉ là biểu tượng truyền thống của hôn lễ, cặp long phụng tại đây còn được thiết kế công phu, mang dáng vẻ uy nghiêm, góp phần tôn lên sự bề thế của toàn bộ dinh thự. Đây chính là điểm giao thoa hoàn hảo giữa nét đẹp cổ điển và hơi thở hiện đại.

Không dừng lại ở khu vực chính, cầu thang trong dinh thự cũng được phủ kín bởi hoa tươi, tạo nên sự kết nối liền mạch giữa các không gian. Những dải hoa mềm mại uốn theo tay vịn, lan tỏa hương thơm dịu nhẹ, khiến mỗi bước chân như đang đi giữa một khu vườn cổ tích.

Nguồn: Thiên Vẽ Cưới, Thien Decor & Wedding Planner

Theo Tiểu Mai

