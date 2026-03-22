Dàn nghệ sỹ Táo quân hội ngộ, 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh là tâm điểm chú ý

Bức ảnh quy tụ loạt nghệ sỹ quen thuộc của chương trình "Táo quân - Gặp nhau cuối năm" như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung hay Trung ruồi được chia sẻ mới đây đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Khoảnh khắc này được ghi lại trong buổi tập luyện cho chương trình kỷ niệm 30 năm kênh VTV3, dự kiến phát sóng vào cuối tháng 3. Sự hội ngộ của dàn nghệ sỹ đình đám khiến nhiều người không khỏi bồi hồi, bởi chương trình "Táo quân" không lên sóng dịp Tết 2026.

Dàn nghệ sỹ Táo quân tập luyện cho chương trình kỷ niệm 30 năm kênh VTV3 phát sóng.

Trong cuộc hội ngộ này, sự xuất hiện của NSND Quốc Khánh với vẻ khỏe khoắn và tinh thần thoải mái trở thành tâm điểm. Trước đó, tin đồn Quốc Khánh có vấn đề về sức khỏe xuất hiện nhưng anh đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định mình vẫn hoàn toàn bình thường, nói một cách hài hước rằng đôi khi mọi người “tự cho mình lên bàn thờ”.

NSƯT Quang Thắng cũng lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng đồng nghiệp của anh vẫn khỏe mạnh.

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội, gắn bó với sân khấu và điện ảnh Việt Nam hơn 40 năm. Anh tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ cuối thập niên 1970, từng tham gia nhiều tác phẩm như Áo lụa Hà Đông, Người đá lạc đội hình, Cuộc chia tay tháng 6...

Đây cũng là lần hiếm hoi NSND Quốc Khánh tái xuất.

Kể từ năm 2004, vai Ngọc Hoàng trong "Táo quân" đưa tên tuổi Quốc Khánh đến gần hơn với đông đảo khán giả truyền hình. Chính sự tiết chế, điềm tĩnh và phong cách diễn riêng biệt khiến vai diễn này trở thành “linh hồn” của chương trình suốt nhiều năm.

Hơn hai thập kỷ, hình ảnh Ngọc Hoàng do Quốc Khánh thể hiện trở thành biểu tượng quen thuộc của chương trình "Táo quân" mỗi dịp Tết đến.

Năm 2022, nam nghệ sỹ nghỉ hưu song thỉnh thoảng vẫn tham gia diễn trên sân khấu hoặc phim truyền hình khi sức khỏe cho phép.

Khác với hình ảnh Ngọc Hoàng quyền lực trên sân khấu, ngoài đời NSND Quốc Khánh chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng. Sau khi mẹ qua đời năm 2017, anh sống một mình trong căn phòng riêng nhỏ giữa lòng Thủ đô. Hiện tại, anh sống cùng gia đình một người em thân thiết ở Gia Lâm, Hà Nội.