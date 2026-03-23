Các chị đẹp U40 và quyền lực mới của thị trường xa xỉ: Chân dung nhóm khách hàng "Thiên Nga Bạc" với sức mua nghìn tỷ

Trong guồng quay hối hả của nền kinh tế số Trung Quốc, nơi các thương hiệu xa xỉ thường mải miết chạy theo bóng hình của Gen Z và Millennials, có một "đại dương xanh" đầy tiềm năng nhưng lại đang bị ngó lơ: những người nghỉ hưu giàu có.

Được gọi bằng cái tên đầy mỹ cảm "Thiên Nga Bạc" (Silver Swans), phân khúc khách hàng này không chỉ sở hữu tài chính vững mạnh mà còn đang định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm về tuổi già và sự hưởng thụ.

Trong bài báo mang tựa đề: "Thiên Nga Bạc": Chân dung những vị khách xa xỉ bị lãng quên của thị trường Trung Quốc của Ashley Dudarenok đã phân tích vô cùng kỹ lưỡng về đối tượng khách hàng này.

Sự trỗi dậy từ những giá trị cũ

Đã đến lúc các nhà tiếp thị cần rũ bỏ hình ảnh lạc hậu về những người cao tuổi chỉ biết tiết kiệm và quanh quẩn bên con cháu. Những "Thiên Nga Bạc" hiện đại tại Trung Quốc là thế hệ đã trực tiếp chứng kiến và góp phần vào phép màu kinh tế của đất nước.

Họ là những cựu chuyên gia, doanh nhân hoặc những người phụ nữ có địa vị xã hội cao, những người hiện đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính với con cái và sở hữu bất động sản ổn định.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tư duy chi tiêu.

Khác với giới trẻ thường dùng đồ hiệu để khẳng định vị thế xã hội, nhóm "Thiên Nga Bạc" tìm đến sự xa xỉ như một công cụ để phục vụ bản thân và làm giàu đời sống tinh thần.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Thuế Trung Quốc năm 2025, doanh thu từ các dịch vụ du lịch và văn hóa cho người cao tuổi đang tăng trưởng với tốc độ phi mã, minh chứng cho một sự chuyển dịch mạnh mẽ từ "nghỉ hưu thụ động" sang "tận hưởng chủ động".

Những chuyến đi của sự đồng điệu và tinh tế

Với nhóm khách hàng này, du lịch không đơn thuần là tham quan, mà là sự tìm kiếm những kết nối tâm giao. Họ đang thúc đẩy một làn sóng mới trong ngành lữ hành: Những tour du lịch nhóm nhỏ, cao cấp và được thiết kế cá nhân hóa. Họ không tìm kiếm sự hào nhoáng xa rời thực tế, mà ưu tiên những hành trình có nhịp độ chậm rãi, tập trung vào trải nghiệm văn hóa sâu sắc và chăm sóc sức khỏe.

Một đặc điểm thú vị là các "Thiên Nga Bạc" sẵn sàng chi trả tới hàng trăm nghìn Nhân dân tệ mỗi năm cho các chuyến đi dài ngày tại Hải Nam hay các tỉnh miền núi phía Tây Bắc, miễn là hành trình đó không có những điểm mua sắm gượng ép và đảm bảo được sự riêng tư, sang trọng. Họ coi du lịch là một khoản đầu tư cho sự minh mẫn và các mối quan hệ xã hội mới ở tuổi xế chiều.

Công nghệ và nhan sắc: Cuộc cách mạng tự bảo tồn

Phân khúc này cũng đang làm thay đổi bộ mặt của ngành công nghệ sức khỏe và mỹ phẩm cao cấp. Thay vì những sản phẩm chống lão hóa thông thường, họ hướng tới các giải pháp công nghệ cao (health-tech) và thực phẩm bổ sung có cơ sở khoa học. Việc doanh số đồng hồ thông minh hỗ trợ người già tăng trưởng đột biến trên Tmall cho thấy họ không hề e dè trước công nghệ, trái lại, họ sử dụng chúng như một công cụ để duy trì sự độc lập và an toàn.

Bên cạnh đó, thị trường thực phẩm chức năng dành cho xương khớp và tim mạch cũng ghi nhận sự thống trị của nhóm khách hàng trên 60 tuổi. Đối với họ, việc bổ sung dưỡng chất không còn là lựa chọn, mà là một phần tất yếu của lối sống phòng ngừa bệnh tật chủ động. Điều này tạo ra một phân khúc khách hàng có lòng trung thành cực cao và ít bị ảnh hưởng bởi những biến động nhất thời của thị trường.

Những công dân số đích thực trên "sân chơi" riêng

Sai lầm lớn nhất của các nhãn hàng là tin rằng người cao tuổi bị ngắt kết nối với thế giới trực tuyến. Với hơn 160 triệu người dùng internet trên 60 tuổi tại Trung Quốc, "Thiên Nga Bạc" đang sử dụng các nền tảng như Douyin hay RedNote một cách thuần thục để thể hiện bản thân. Họ theo dõi các đầu bếp, những nghệ sĩ opera truyền thống và không ngần ngại chia sẻ hình ảnh về những bộ sườn xám thanh lịch hay quy trình dưỡng da cầu kỳ lên mạng xã hội.

Điều đáng ngạc nhiên là tỉ lệ hoàn hàng của nhóm này khi mua sắm qua video ngắn cực thấp, chỉ dao động từ 3% đến 6%. Con số này cho thấy một sự quyết đoán và nghiêm túc trong tiêu dùng – một đặc tính mà mọi thương hiệu xa xỉ đều khao khát ở khách hàng của mình.

Lời giải cho các thương hiệu toàn cầu

Để chinh phục được những "vị khách bị lãng quên" này, các thương hiệu cần một chiến lược mới xây dựng trên sự tôn trọng thay vì sự thương hại. Marketing không nên chỉ tập trung vào hình ảnh gia đình đoàn viên, mà cần tôn vinh sự tự do và vẻ đẹp của sự trưởng thành. Các đại sứ thương hiệu nên là những người phụ nữ có khí chất, thể hiện được sự tinh tế và giàu trải nghiệm.

Sau cùng, nhóm "Thiên Nga Bạc" chính là một "khoản cổ tức" nhân khẩu học mà các thương hiệu xa xỉ không thể tiếp tục phớt lờ. Trong một thị trường đầy biến động, sức mua ổn định và lòng trung thành bền bỉ của họ chính là chiếc chìa khóa mở ra sự tăng trưởng bền vững.

Thương hiệu chiến thắng sẽ là thương hiệu nhìn thấy ở họ không phải là tuổi tác, mà là sự nhạy bén, tham vọng và giá trị vô hạn của một cuộc đời viên mãn.