Khách Hàn ngã ngửa đi tour đêm mới biết dàn thú Thảo Cầm Viên cũng bị dí KPI

Ngoài trải nghiệm dạo chơi dưới tán cây xanh mát hay ngắm nhìn các loài động vật dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, giờ đây du khách đến với TP.HCM còn có một lựa chọn đầy kích thích là khám phá đời sống về đêm của động vật tại vườn thú lâu đời nhất Việt Nam.

Mới đây, một nam du khách Hàn Quốc đã có dịp ghé thăm Thảo Cầm Viên để trải nghiệm tour đêm này và không khỏi bất ngờ trước những điều mắt thấy tai nghe. Đây là một hoạt động vô cùng mới lạ vì du khách sẽ được quan sát tập tính tự nhiên của động vật khi phố lên đèn, một góc nhìn hoàn toàn khác biệt so với việc tham quan thông thường vào ban ngày.

Nam khách Hàn lần đầu đến Thảo Cầm Viên vào ban đêm

Trong suốt hành trình, nam du khách được hướng dẫn viên dẫn dắt qua những lối đi yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và tiếng thú gọi nhau. Nam du khách đã vô cùng hào hứng khi lần đầu tận mắt thấy linh cẩu, cáo, báo, mèo rừng và đặc biệt là chú hổ trắng tên Bỏ Sữa với cân nặng lên đến 260kg. Dưới ánh đèn chuyên dụng của đoàn tham quan, mọi cử chỉ, ánh mắt của các loài thú dữ trở nên sắc lẹm và bí ẩn hơn bao giờ hết.

Nam du khách được tìm hiểu sinh hoạt của những loài động vật vào ban đêm

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người xem video phải bật cười chính là sự tỉnh táo đến lạ kỳ của các bạn thú dù trời đã về khuya. Thay vì đi ngủ đúng giờ, dàn "cư dân" này lại vô cùng năng động, chạy nhảy và tương tác như thể đang trong ca làm việc chính thức. Chứng kiến cảnh này, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước rằng: "Làm ca đêm thế này hèn chi ban ngày khách đến toàn thấy tụi nó lăn ra ngủ là đúng rồi", “Tôi hiểu sao sáng tụi nó ngủ không thèm tiếp khách rồi đó”. Thậm chí có nhiều người lần đầu biết đến hoạt động này và hứa hẹn sẽ đến nếu có dịp: “Ê mới biết tour đêm. Mình là cú đêm nên khoái vụ này nha”, “Làm sao để đăng ký vậy ạ?”.

Nhiều du khách đến Thảo Cầm Viên buổi sáng nhìn thấy một số động vật đang nghỉ ngơi

Được biết, đây là hoạt động mang tên "Nghiên cứu tập tính động vật ban đêm" của Thảo Cầm Viên với giá vé là 250.000 VNĐ cho mỗi người. Tour tham quan không chỉ mang lại niềm vui khám phá mà còn đi kèm những quy định nghiêm ngặt như không bật đèn flash để đảm bảo không làm xáo trộn cuộc sống tự nhiên của các loài vật.

Thông tin tour đêm của Thảo Cầm Viên

Sự thành công của tour đêm không chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn trí tò mò của những vị khách như nam du khách Hàn Quốc kể trên, mà còn mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng cho vườn thú lâu đời nhất TP.HCM. Đồng thời cũng mang đến nhiều hoạt động thú vị cho du khách khi đến Việt Nam du lịch.