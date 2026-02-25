Cận cảnh khách sạn mở 1.321 năm 52 đời chủ phá vỡ kỷ lục Guinness, mỗi ngày xả 1.600 lít nước ngay giữa rừng hiu quạnh

Trong khi những đế chế hùng mạnh nhất lịch sử trong ngành lưu trú đã sụp đổ và biến mất, có một công trình tại Nhật Bản vẫn đứng vững suốt hơn 13 thế kỷ qua. Đó chính là Nishiyama Onsen Keiunkan, khách sạn cổ nhất hành tinh đã được Guinness công nhận vào năm 2011. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một cơ sở lưu trú, mà còn là một "cỗ máy thời gian" đưa du khách trở về thời kỳ Keiun năm 705, nơi thời gian dường như đã ngừng trôi giữa những cánh rừng già đại ngàn của tỉnh Yamanashi.

Khách sạn Nishiyama Onsen Keiunkan là khách sạn cổ nhất hành tinh với hơn 1.300 năm mở cửa đón khách

Điều khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục chính là sự tiếp nối không đứt quãng của 52 thế hệ trong cùng một dòng họ Fujiwara. Suốt hơn 1.300 năm, từ thời các Samurai còn đeo kiếm đi qua những con đèo hiểm trở cho đến thời đại của trí tuệ nhân tạo, gia tộc này chưa bao giờ để ngọn lửa trong bếp hay dòng nước nóng trong bồn tắm ngừng chảy. Đây không chỉ là câu chuyện kinh doanh, đó là một sứ mệnh tâm linh được truyền thừa qua huyết quản, một lời thề "giữ lửa" thiêng liêng thách thức mọi sự biến thiên của lịch sử.

Hệ thống suối nước nóng nơi đây hoàn toàn là tự nhiên

Bước chân vào bên trong Keiunkan, du khách như lạc vào một mê cung của sự tĩnh lặng và xa xỉ theo lối cổ điển. Dù đã trải qua nhiều lần tu sửa để đảm bảo sự tiện nghi, khách sạn vẫn giữ nguyên linh hồn của một nhà trọ Ryokan truyền thống với 35 phòng nghỉ mang đậm hơi thở kiến trúc cổ xưa. Những tấm chiếu tatami thơm mùi cỏ mới, cánh cửa gỗ trượt tinh xảo và tầm nhìn hướng thẳng ra thung lũng Haya xanh mướt tạo nên một không gian thoát tục. Tại đây, tinh thần phục vụ tận tâm "Omotenashi" được đẩy lên thành một nghệ thuật, nơi mọi nhu cầu của du khách đều được thấu hiểu trước khi bạn kịp cất lời.

Điểm khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy không muốn rời đi chính là hệ thống suối nước nóng huyền thoại. Nguồn nước tại đây phun trào tự nhiên từ lòng đất với lưu lượng khổng lồ 1.600 lít mỗi phút, thuộc hàng lớn nhất Nhật Bản. Làn nước nóng chứa đầy khoáng chất không chỉ giúp chữa lành cơ thể mà còn xoa dịu tâm hồn, từng là nơi tĩnh dưỡng của những vị tướng quân lừng lẫy hay các Thiên hoàng trong quá khứ. Cảm giác được ngâm mình giữa thiên nhiên, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng gió rít qua kẽ lá trong một thung lũng hiu quạnh là một trải nghiệm xa xỉ hiếm có.

Phong cách thiết kế nới đây vẫn giữ trọn nét cổ điển, truyền thống

Để chạm tay vào di sản sống này, mức giá mà du khách chi trả cũng tương xứng với giá trị lịch sử và dịch vụ thượng hạng. Hiện nay, một đêm nghỉ tại khách sạn lâu đời nhất thế giới thường dao động từ 7 triệu đến 12 triệu đồng cho mỗi người. Mức chi phí này đã bao gồm bữa tối Kaiseki tinh tế với bò Koshu hạng A5 và những sản vật tinh túy nhất từ rừng sâu, cùng đặc quyền tận hưởng dòng suối khoáng nóng ngàn năm. Giữa một thế giới luôn vội vã, Nishiyama Onsen Keiunkan là minh chứng hùng hồn nhất cho việc có những giá trị văn hóa và sự tận tâm có thể trường tồn vĩnh cửu cùng thời gian.