Mặt trời “mở fan meeting” tại Việt Nam khiến nửa giới nhiếp ảnh Sài Gòn vác tài sản trăm triệu ra chầu chực

Dạo gần đây, cứ tầm 16 giờ chiều, nhịp sống tại các khu vực ven sông Sài Gòn lại trở nên náo nhiệt lạ thường. Không phải là sự hối hả của dòng người tan tầm đang vội vã về nhà, mà là sự kiên nhẫn của hàng trăm người săn ảnh. Họ đứng kín ở các khu vực đường lớn, tính toán kỹ càng về thời tiết chỉ để bắt được một khoảnh khắc hiếm có ngay ngày đầu năm mới.

Trào lưu săn hoàng hôn "trứng muối" đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thu hút từ giới trẻ dùng điện thoại đời mới cho đến những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với đầy đủ thiết bị. Tất cả đều đang theo đuổi một mục tiêu duy nhất: bắt trọn khoảnh khắc mặt trời đỏ rực lúc hoàng hôn.

Cảnh hoàng hôn với mặt trời đỏ rực khiến nhiều nhiếp ảnh gia phải xếp kín chỗ để săn ảnh. Ảnh: @duonginsaigon, @old_gear.new_photos

Ghi nhận thực tế tại các điểm cao như cầu Sài Gòn, cầu Bình Lợi hay đặc biệt là những cầu đi bộ ở ga An Phú, Thảo Điền, tình trạng kín chỗ diễn ra mỗi buổi chiều. Đội nhiếp ảnh gia với dàn ống kính khổng lồ đứng san sát nhau dọc lan can cầu, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục không kém gì chính khung cảnh hoàng hôn. Những chiếc chân máy được dựng lên san sát, chiếm trọn các góc nhìn đẹp nhất hướng về phía Tây. Sự xuất hiện của hàng chục, hàng trăm ống kính lớn nhỏ, từ những dòng lens tele chuyên dụng có giá hàng trăm triệu đồng cho đến những máy ảnh Mirrorless gọn nhẹ, đã tạo nên một "binh đoàn" săn ảnh thực thụ, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Các nhiếp ảnh gia xếp hàng ở cầu đi bộ ga metro Thảo Điền và dưới chân cầu Sài Gòn để bắt trọn khoảnh khắc. Ảnh: @duonginsaigon

Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại cảnh tượng đông đúc trên cầu metro Thảo Điền. Ảnh: @old_gear.new_photos

Gia nhập “binh đoàn” săn ảnh này là sự góp mặt của đủ mọi thế hệ, từ những tay máy trẻ Gen Z cho đến những nhiếp ảnh gia kỳ cựu đã dày dặn kinh nghiệm chinh chiến. Ai cũng cầm trên tay những bộ đồ nghề từ hạng nhẹ đến hạng nặng. Thậm chí, có một vài nhiếp ảnh gia cũng phải công nhận rằng: “Lâu lắm rồi mới thấy cái cảnh nhiều nhiếp ảnh gia tập hợp ở cùng một nơi để săn ảnh như thế” hay “Sống đủ lâu để thấy mọi người cuồng nhiệt với hoàng hôn đến như vậy”.

Các nhiếp ảnh gia mang theo cả gia tài của mình để tác nghiệp: Ảnh: @duonginsaigon

Lý do khiến đám đông chấp nhận đứng chờ hàng giờ dưới cái nắng cuối ngày chính là để chụp được bức ảnh mặt trời "trứng muối" nằm ngay giữa những khe cầu hoặc lọt thỏm trong khung hình của các công trình kiến trúc. Với sự hỗ trợ của các ứng dụng dự báo thời tiết, đo đạc góc chiếu mặt trời, đến các thông số kỹ thuật của máy ảnh, các nhiếp ảnh gia có thể tính toán chính xác từng giây để bấm máy. Chỉ cần chậm một nhịp hoặc lệch một góc đứng, mặt trời sẽ khuất sau tòa nhà và cơ hội coi như trôi qua.

Khoảnh khắc mặt trời lặn được nhiếp ảnh gia bắt trọn. Ảnh: @old_gear.new_photos

Tất cả sự đầu tư về thời gian, công sức và thiết bị đó chỉ để đổi lấy vài phút huy hoàng khi ánh sáng chuyển từ vàng sang cam rực, rồi nhuộm đỏ cả dòng sông Sài Gòn. Những bức ảnh này sau đó nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, tạo nên một hiệu ứng dây chuyền khiến lượng người đổ về các cây cầu ngày càng đông hơn. Khoảnh khắc này còn đặc biệt hơn khi trên cầu, nhiều người dân trong giờ tan tầm từ trung tâm thành phố hướng về, tạo nên một sự đối lập vô cùng thích mắt.