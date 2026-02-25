Xúc động lời nhắn Ronaldo gửi nữ thần trượt tuyết suýt phải cắt cụt chân sau tai nạn kinh hoàng ở Olympic

Thế vận hội Mùa đông 2026 vừa qua chứng kiến một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử thể thao. Lindsey Vonn, biểu tượng 41 tuổi của đội Mỹ, đã gặp một tai nạn kinh hoàng khi va chạm trực diện với cột mốc ở tốc độ cao, dẫn đến cú ngã lăn tự do dọc sườn dốc trong tiếng hét đau đớn.

Ngay lập tức, một chiếc trực thăng cứu hộ đã đưa cô thẳng đến bệnh viện. Kết quả chụp chiếu khiến tất cả phải rùng mình: Xương chày bị gãy phức tạp, xương mác và mâm chày vỡ vụn. Nguy hiểm hơn, Lindsey mắc phải hội chứng chèn ép khoang - tình trạng máu tích tụ cực độ nghiền nát cơ bắp và dây thần kinh, buộc các bác sĩ phải đứng trước quyết định giữ hay bỏ đôi chân của cô.

Vonn đã phải nhập viện hai tuần (Nguồn ảnh: instagram @lindseyvonn)

Vonn đã trải qua một ca phẫu thuật lớn để điều trị vết gãy xương "phức tạp" (Nguồn ảnh: instagram @lindseyvonn)

Sau 2 tuần "chiến đấu" trong bệnh viện với những ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ, Lindsey Vonn vừa chính thức được xuất viện. Cô nghẹn ngào chia sẻ trên mạng xã hội: "Đây là điều khắc nghiệt và đau đớn nhất tôi từng đối mặt, nhân lên 100 lần. Bác sĩ Tom Hackett đã cứu mạng tôi, ông ấy đã thực hiện phẫu thuật mở cả hai bên chân để cơ bắp được 'thở', cứu tôi khỏi thảm cảnh phải cắt bỏ đôi chân của mình".

Sự may mắn kỳ diệu này đến từ việc vị bác sĩ quen thuộc của cô vô tình có mặt tại hiện trường. Lindsey tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do, và cô cảm thấy mình như vừa được sinh ra một lần nữa.

Cristiano Ronaldo đã gửi một tin nhắn đầy xúc động tới Lindsey Vonn sau vụ tai nạn của cô (Ảnh: Instagram/Lindsey Vonn)

Giữa lúc Lindsey đang ở điểm thấp nhất của sự nghiệp, những người đàn ông thép của làng bóng đá đã lập tức xuất hiện để tiếp thêm sức mạnh.

Cristiano Ronaldo, người cũng vừa bước sang tuổi 41, đã gửi đi một thông điệp lay động hàng triệu trái tim:

"Nhà vô địch được định nghĩa bởi những khoảnh khắc họ chiến thắng, và cả những lúc họ từ chối bỏ cuộc. Lindsey Vonn, những ngọn núi bạn đã chinh phục chưa bao giờ lớn hơn sức mạnh bên trong con người bạn. Hãy tiếp tục chiến đấu. Những huyền thoại luôn biết cách trỗi dậy".

Ronaldo đã khuyên Lindsey tập trung vào việc hồi phục sau vụ tai nạn kinh hoàng (Ảnh: PA)



Không đứng ngoài cuộc, "gã ngông" Zlatan Ibrahimovic cũng gửi đến cô em một lời khẳng định đanh thép đúng phong cách của mình: "Bỏ cuộc không bao giờ là một lựa chọn".

Zlatan Ibrahimovic cũng đã gửi một tin nhắn cho Vonn trên mạng xã hội (Nguồn: Getty)

Sự kết nối giữa những huyền thoại cùng thế hệ (đều sinh năm 1985) không chỉ cho thấy tinh thần thể thao cao thượng mà còn là nguồn động viên vô giá để "Nữ hoàng tuyết" bắt đầu hành trình hồi phục được dự báo là sẽ cực kỳ gian nan phía trước.