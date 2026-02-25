Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 loại cây giúp cải thiện tâm trạng, làm bừng sáng không gian sống: Rất nên trồng trong nhà dịp đầu năm

25-02-2026 - 15:15 PM | Lifestyle

Không chỉ làm bừng sáng không gian sống, những loại cây này còn giúp cải thiện tâm trạng, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho những ngày khởi đầu của năm mới.

Những tháng đầu năm thường gắn với thời tiết thiếu nắng, nhịp sống chậm và cảm giác dễ chùng xuống sau kỳ nghỉ dài. Khi không gian ngoài trời còn trầm lắng, việc bổ sung cây xanh trong nhà được xem là cách đơn giản để "đánh thức" năng lượng sống. Theo các chuyên gia, 5 loại cây dưới đây không chỉ dễ chăm sóc mà còn có tác động tích cực đến tâm trạng và cảm nhận về không gian sống.

Cây phát tài Mỹ

5 loại cây giúp cải thiện tâm trạng, làm bừng sáng không gian sống: Rất nên trồng trong nhà dịp đầu năm - Ảnh 1.

Cây phát tài Mỹ.

Phát tài Mỹ có màu sắc tươi sáng và khả năng thích nghi linh hoạt. Paris Lalicata, một chuyên gia phát triển cây trồng tại The Sill (thương hiệu bán cây cảnh và phụ kiện trồng cây tại Mỹ), cho biết: “Những chậu phát tài Mỹ cỡ nhỏ có thể tạo điểm nhấn màu sắc nhẹ nhàng trên bàn làm việc, còn cây cỡ lớn thì ngay lập tức làm bừng sáng cả căn phòng”.

Phát tài Mỹ có khả năng hỗ trợ làm sạch không khí, giúp loại bỏ một số chất có hại như benzen. Loại cây này còn tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và may mắn.

Cây trầu bà Verrucosum

5 loại cây giúp cải thiện tâm trạng, làm bừng sáng không gian sống: Rất nên trồng trong nhà dịp đầu năm - Ảnh 2.

Cây trầu bà Verrucosum.

Joelibeth Portillo, một chuyên gia về cây xanh tại Palmstreet (app thương mại điện tử chuyên về cây cảnh tại Mỹ), nhận định: "Tán lá rủ mềm mại và tông xanh đậm của cây trầu bà Verrucosum khiến không gian trở nên ấm áp và sống động hơn ngay cả trong những ngày xám xịt. Đây cũng là loại cây dễ trồng".

Theo chuyên gia Portillo, việc chứng kiến cây phát triển khỏe mạnh trong những ngày lạnh lẽo, u ám có thể mang lại cảm giác tích cực cho tinh thần.

Trầu bà lụa

5 loại cây giúp cải thiện tâm trạng, làm bừng sáng không gian sống: Rất nên trồng trong nhà dịp đầu năm - Ảnh 3.

Cây trầu bà lụa.

Trầu bà lụa nổi bật với lớp lá ánh bạc nhẹ nhàng có khả năng phản chiếu ánh sáng.

"Lớp ánh bạc óng nhẹ trên lá giúp căn phòng sáng hơn mà không gây cảm giác chói mắt" , chuyên gia Portillo cho biết. Nhờ hiệu ứng phản sáng tự nhiên này, ngay cả những góc nhà thiếu nắng cũng trở nên tươi tắn hơn mà không cần thay đổi quá nhiều về nội thất.

Bên cạnh đó, đây là loại cây khá "dễ tính", không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Chính vì vậy, cây mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái trong những ngày đầu năm chậm rãi, khi nhiều người không có quá nhiều thời gian hay năng lượng để chăm cây phức tạp.

Trầu bà lụa phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ 18 - 29 độ C và nên tránh đặt ở nơi có gió lùa trực tiếp từ cửa sổ để hạn chế tình trạng sốc nhiệt.

Cây phú quý

5 loại cây giúp cải thiện tâm trạng, làm bừng sáng không gian sống: Rất nên trồng trong nhà dịp đầu năm - Ảnh 4.

Cây phú quý.

Nếu muốn bổ sung màu sắc thay vì chỉ có xanh lá, phú quý là lựa chọn đáng cân nhắc. Những chiếc lá xanh pha hồng không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn được nhiều người tin rằng mang lại may mắn, khởi đầu tích cực cho năm mới.

Chuyên gia Lalicata cho biết cô đặc biệt yêu thích loại cây này vì màu sắc nổi bật nhưng vẫn dễ chăm sóc, phù hợp với không gian căn hộ hiện đại.

Trầu bà Nam Mỹ

5 loại cây giúp cải thiện tâm trạng, làm bừng sáng không gian sống: Rất nên trồng trong nhà dịp đầu năm - Ảnh 5.

Trầu bà Nam Mỹ.

Cây với những chiếc lá lớn, xẻ đặc trưng tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ trong không gian. Chuyên gia Portillo nhận định: "Trầu bà Nam Mỹ mang lại cảm giác như đưa một góc rừng nhiệt đới vào nhà, giúp không gian bớt u ám và tràn đầy sức sống hơn ngay cả trong những ngày trời xám xịt".

Cây cần không gian đủ rộng để phát triển và nên được phun sương thường xuyên, đặc biệt khi trong nhà bật máy sưởi hoặc điều hòa cả ngày.

Theo các chuyên gia, việc đưa cây xanh vào nhà không chỉ đơn thuần là thay đổi thẩm mỹ. Sự hiện diện của thực vật giúp cải thiện cảm nhận về không gian, tăng độ tươi mới và tạo cảm giác được kết nối với thiên nhiên. Nhân dịp năm mới, chọn một vài chậu cây phù hợp để trưng trong nhà có thể trở thành "liều vitamin tinh thần" đơn giản nhưng hiệu quả.

Nguồn: Real Simple

Theo Lam Chi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chán cảnh check-in đền chùa, dàn nàng thơ xắn áo dài lội đá để chụp với thuyền buồm đỏ rực tại Hạ Long sau 10 năm

Chán cảnh check-in đền chùa, dàn nàng thơ xắn áo dài lội đá để chụp với thuyền buồm đỏ rực tại Hạ Long sau 10 năm Nổi bật

Hai lần làm nội thất chung cư, vợ chồng Hà Nội mới thấm: Sai một chi tiết là mất cả mét vuông sống

Hai lần làm nội thất chung cư, vợ chồng Hà Nội mới thấm: Sai một chi tiết là mất cả mét vuông sống Nổi bật

6 năm sống tối giản, tôi gần như ngừng mua sắm bốc đồng: 4 cách giúp tủ đồ gọn lại, ví tiền dày hơn

6 năm sống tối giản, tôi gần như ngừng mua sắm bốc đồng: 4 cách giúp tủ đồ gọn lại, ví tiền dày hơn

14:50 , 25/02/2026
Vbiz có một cô gái từng bị miệt thị ngoại hình nay lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Vbiz có một cô gái từng bị miệt thị ngoại hình nay lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

14:32 , 25/02/2026
Người xưa đã dặn: Nhà có 4 dấu hiệu này, phúc khí dài lâu, nhiều đời hưởng lợi

Người xưa đã dặn: Nhà có 4 dấu hiệu này, phúc khí dài lâu, nhiều đời hưởng lợi

14:20 , 25/02/2026
MC Huyền Trang Mù Tạt khoe tiệc chia tay độc thân, lễ cưới với Đức Huy đang rất gần, cực thân với gia đình chồng

MC Huyền Trang Mù Tạt khoe tiệc chia tay độc thân, lễ cưới với Đức Huy đang rất gần, cực thân với gia đình chồng

14:15 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên