6 năm sống tối giản, tôi gần như ngừng mua sắm bốc đồng: 4 cách giúp tủ đồ gọn lại, ví tiền dày hơn

Tôi bắt đầu thực hành lối sống tối giản cách đây gần sáu năm. Ban đầu chỉ là dọn bớt đồ trong nhà cho nhẹ mắt. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra thứ thay đổi mạnh nhất không phải phòng khách, mà là… tủ quần áo.

Trước đây, tôi là kiểu người "thấy rẻ là mua", "thấy trend là đặt". Kết quả: Tủ chật ních, nhưng mỗi sáng vẫn đứng trước gương than "không có gì để mặc".

Sau sáu năm, tôi không ngừng mua sắm hoàn toàn. Tôi vẫn mua quần áo. Nhưng tôi mua ít hơn rất nhiều. Và kỳ lạ là, tôi lại mặc được nhiều hơn.

Dưới đây là 4 cách đơn giản nhất giúp tôi cắt giảm đáng kể chi tiêu cho quần áo – mà không cần ép mình sống kham khổ.

1. Sắp xếp lại tủ quần áo mỗi khi đổi mùa

Tôi có một nguyên tắc: Mỗi lần giao mùa, tôi sẽ dành ít nhất một buổi để lôi toàn bộ quần áo ra xem lại.

Không phải để "vứt cho nhiều", mà để trả lời 3 câu hỏi:

- Món nào tôi mặc nhiều nhất mùa trước?

- Món nào tôi đã quên mất sự tồn tại của nó?

- Món nào tôi giữ vì tiếc tiền, chứ không phải vì thích?

Việc này giúp tôi nắm rất rõ "tồn kho cá nhân". Tôi biết mình có đúng 3 chiếc quần jeans – và đó là con số phù hợp với nhịp sống của tôi.

Thế nên khi đi ngang cửa hàng, thấy một chiếc jeans "cực xịn, đang sale", tôi vẫn đủ tỉnh táo để nói: "Đẹp đấy, nhưng mình không cần thêm."

Chỉ cần biết mình đang có gì, bạn sẽ bớt mua nhầm và bớt trùng lặp. Đây là cách tiết kiệm tiền mà không cần phải tính toán phức tạp.

2. Tự lập "danh sách không nên mua"

Nghe hơi ngược đời, nhưng từ khi có "danh sách không mua", tôi mua ít hơn hẳn.

Mỗi người có vóc dáng, công việc, môi trường sống khác nhau. Không phải thứ gì đẹp trên người khác cũng hợp với mình.

Tôi từng rất thích áo phông oversize vì thấy bạn thân mặc cực cá tính. Nhưng tôi có dáng người quả táo, phần thân trên đầy đặn. Kiểu áo rộng thùng thình khiến tôi trông "to hơn một size".

Sau vài lần mua về rồi cất xó, tôi quyết định ghi rõ vào sổ:

- Không mua áo quá rộng, không có chiết eo.

- Không mua váy quá ngắn vì hiếm khi mặc.

- Không mua đồ chất liệu dễ nhăn vì lười là ủi.

Nghe đơn giản, nhưng mỗi lần định bấm "thanh toán", tôi mở lại danh sách này. Và rất nhiều món đã bị loại bỏ ngay từ giỏ hàng.

Đây không phải kỷ luật cứng nhắc. Đây là cách tôn trọng cơ thể và thực tế đời sống của mình.

3. Đừng mua chỉ vì rẻ

Tôi từng có cả một góc tủ đầy quần áo "chưa mặc lần nào". Tất cả đều là đồ mới. Và hầu hết được mua vì… giảm giá sâu.

Tâm lý rất quen: "Rẻ thế này không mua thì tiếc."

Nhưng sự thật là: Rẻ mà không mặc = 100% lãng phí.

Từ khi hiểu điều đó, tôi đổi cách nghĩ. Thay vì mua 3 món rẻ mà không chắc sẽ mặc lâu dài, tôi sẵn sàng chi nhiều hơn cho 1 món thực sự hợp dáng, hợp phong cách và có thể mặc ít nhất vài năm.

Tính ra, tổng chi tiêu lại thấp hơn.

Vì quần áo rẻ mà không dùng đến mới là thứ ngốn tiền âm thầm nhất.

4. Thêm vào giỏ hàng nhưng chưa vội mua

Tôi gọi đây là "chiến thuật trì hoãn 48 giờ".

Khi thấy một món đồ đẹp, tôi vẫn thêm vào giỏ hàng. Nhưng tôi không thanh toán ngay. Tôi chờ ít nhất 1–2 ngày.

Trong khoảng thời gian đó, tôi tự hỏi:

- Mình định mặc nó khi nào?

- Phối được với ít nhất 2–3 món sẵn có không?

- Có thay thế được món nào trong tủ không?

Rất nhiều lần, sau 24 giờ, tôi quên luôn món đồ đó. Nghĩa là tôi không thật sự cần.

Ngược lại, có những lần trong lúc cân nhắc, tôi lục lại tủ và phát hiện: Mình hoàn toàn có thể phối lại đồ cũ theo cách mới.

Niềm vui khi "mặc lại đồ theo cách khác" đôi khi còn thú vị hơn mua mới.

Tối giản không phải là không tiêu tiền

Sau sáu năm, tôi hiểu một điều: Tối giản không phải là nhịn mua. Cũng không phải biến mình thành người khắc khổ.

Đó là quá trình phân biệt rõ giữa "nhu cầu" và "mong muốn".

Tôi vẫn thích mặc đẹp. Vẫn muốn chỉn chu khi ra ngoài. Nhưng tôi không còn cảm giác thiếu thốn mỗi khi lướt mạng thấy người khác khoe outfit mới.

Tủ đồ gọn lại, sáng nào tôi cũng mặc nhanh hơn. Không phải lục tung lên rồi lại thở dài.

Và điều quan trọng nhất: Tôi tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ mà không hề thấy mình đang "cố gắng tiết kiệm".

Khi quần áo trong tủ đều là những món bạn thực sự thích, thực sự mặc, bạn sẽ hiểu rằng: Sự đủ đầy không nằm ở số lượng. Nó nằm ở việc bạn dùng trọn vẹn những gì mình có.

Mua ít hơn – nhưng mặc nhiều hơn. Đó là cách tôi vừa nhẹ nhàng với bản thân, vừa tử tế với ví tiền suốt sáu năm qua.