Trấn Thành muốn mời 3 nữ ca sĩ đóng phim Tết 2027: Có 1 người đẹp hơn thiên thần, đảm bảo cực hot

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã khép lại, nhưng cuộc so kè ngoài phòng vé thì vẫn nóng rực. Ở thời điểm được xem là “mùa vàng” của điện ảnh Việt, bộ bốn phim Thỏ Ơi!! - Nhà Ba Tôi Một Phòng - Báu Vật Trời Cho - Mùi Phở liên tục bám đuổi sát nút, tạo nên màn cạnh tranh gay gắt suốt những ngày đầu năm. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Thỏ Ơi!! sẽ giành chiến thắng cuối cùng khi bộ phim dẫn đầu ở cả khoản doanh thu lẫn hiệu ứng truyền thông. Mọi nhất cử nhất động và tin tức xoay quanh Thỏ Ơi!! và dàn cast đều được quan tâm đặc biệt.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Trấn Thành gây chú ý khi công khai danh tính 3 nữ chính cho tác phẩm điện ảnh tiếp theo. Cụ thể, Pháo kể lại rằng mấy hôm trước khi ngồi cạnh, cô nghe LyLy than thở: “Anh Thành mắng chị dữ quá em ơi. Chị thấy chị diễn cũng được mà.” Nghe vậy, Trấn Thành liền bật cười, trêu rằng LyLy “lật mặt như bánh tráng”, rồi nửa đùa nửa thật nói nếu LyLy cảm thấy mệt quá thì ê-kíp cũng có thể bớt mời LyLy lại.

Cuộc trò chuyện giữa Trấn Thành và Pháo gây chú ý (Nguồn: 8 Sài Gòn)

Pháo nhanh nhảu khẳng định mình "sức dài vai rộng, tuổi trẻ phần phật”, nên mong Trấn Thành suy nghĩ lại cho mình có thêm cơ hội đóng phim. Không khí cuộc trò chuyện sau đó chuyển hướng sang một ý tưởng thú vị hơn khi nam đạo diễn bất ngờ đề xuất: "Hay là mời Pháo, Lamoon và Phương Mỹ Chi đóng chung một phim cho vui?

Cả hai còn hào hứng bàn đến chuyện “ba con gì”. Khi phát hiện cả ba đều tuổi Dê, Trấn Thành liền nảy ra ý tưởng chờ đúng năm Dê, tức năm 2027, để quy tụ “ba con Dê” đóng chung một dự án điện ảnh. Kết lại câu chuyện, anh nói sẽ về suy nghĩ thêm để tìm cách cho 3 người cùng đóng.

Đoạn chia sẻ nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi. Nhiều netizen tỏ ra cực kỳ hào hứng với viễn cảnh “ba nàng Dê” cùng xuất hiện trong một phim Tết, cho rằng đây sẽ là tổ hợp vừa có nhan sắc, vừa có cá tính âm nhạc lẫn màu sắc riêng biệt. Không ít bình luận còn hài hước đặt gạch giữ chỗ từ bây giờ, thậm chí fan các nghệ sĩ liên tục tag tên nhau, mong dự án sớm thành hiện thực.

Trong số 3 mỹ nhân tuổi Dê, Lamoon là cái tên được dân tình nhắc đến nhiều nhất. Cô gây chú ý mạnh mẽ khi đảm nhận vai Út Khờ trong bộ phim điện ảnh Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Trên màn ảnh, cô hóa thân thành một nữ du kích hiền lành, trong trẻo nhưng phải trải qua hàng loạt biến cố khắc nghiệt, để rồi khép lại hành trình bằng cái kết đầy ám ảnh. Nhân vật Út Khờ không chỉ lấy nước mắt khán giả mà còn trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Lamoon.