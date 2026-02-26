Khởi nghiệp từ 40 triệu mua vải chợ Ninh Hiệp, 2 NTK Việt làm 1 điều chưa từng có tại lâu đài nổi tiếng nước Nga

Show thời trang đầu tiên tại lâu đài nổi tiếng của Nga

Ngày 21/3, bộ sưu tập SOGNO NIGHT của NTK Linh Moon và Mi Vân sẽ được trình diễn tại lâu đài Petrovsky - một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng tại Moscow (Nga).

Đáng chú ý, SOGNO NIGHT đánh dấu lần đầu tiên thời trang hiện diện trong không gian lâu đài này. Linh Moon cho biết khi cô bày tỏ nguyện vọng với ban quản lý, giám đốc lâu đài xác nhận chưa từng có tiền lệ tổ chức show thời trang tại đây và bày tỏ sự hứng thú khi biết người thực hiện là một nhà thiết kế Việt Nam.

Bộ sưu tập gồm khoảng 40 thiết kế, mang phong cách “công chúa - hoàng tử” nhưng được xử lý theo hơi hướng hiện đại. Các thiết kế bồng bềnh, lộng lẫy, ánh lấp lánh là sự kết hợp tinh tế giữa Tafta, nhung, lụa và các chi tiết đính kết đá cao cấp trên nền voan trong suốt.

Tham gia đêm diễn có ca sĩ Phạm Thu Hà, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc cùng nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng. Đặc biệt, Phạm Thu Hà không chỉ biểu diễn mà còn trực tiếp sải bước trên sàn catwalk trong một thiết kế riêng của Linh Moon.

Đây cũng là buổi ra mắt thương hiệu chính thức đầu tiên của 2 chị em NTK Linh Moon tại thị trường Nga. Trước đó, cô từng giới thiệu áo dài tại đây, nhưng nhận thấy trang phục truyền thống Việt Nam chưa thực sự phù hợp với thị hiếu bản địa. Lần này, bộ sưu tập được định hướng phục vụ khách hàng Nga với sự tham dự của nhiều KOL, blogger và các nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp - thời trang xứ sở bạch dương.

Giấc mơ thành hiện thực của 2 nữ giảng viên piano rẽ hướng thời trang

Tên gọi “Sogno” (Giấc mơ) phản ánh đúng tâm thế của nhà thiết kế Linh Moon. Cô chia sẻ rằng bản thân chưa từng nghĩ có ngày mình thực hiện một show thời trang trong lâu đài cổ kính giữa Moscow.

Hành trình đến với thời trang của Linh Moon và em gái Mi Vân bắt đầu từ một ngã rẽ. Cả hai vốn là giảng viên piano, xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc. Mi Vân được biết là một trong những hot girl đời đầu đình đám ở Hà Nội, xuất hiện trên nhiều tờ báo tuổi teen nổi tiếng một thời.

NTK Linh Moon và Mi Vân

Hai chị em Linh Moon khởi nghiệp chỉ với khoảng 20 triệu đồng mỗi người, sang chợ Ninh Hiệp nhập vải về làm. Ban đầu, họ làm đơn thuần vì yêu thích nhưng chính thời trang lại trở thành nguồn thu nhập chính, nuôi sống gia đình suốt 14 năm qua. Nhờ đó, cả hai tiếp tục đồng hành trên con đường kinh doanh.

Trước khi đặt dấu ấn tại Nga, thương hiệu của Linh Moon và Mi Vân - Moon Design từng tổ chức nhiều show tại Hà Nội. Show đầu tiên của Moon Design được thực hiện cùng VTV Cab trong chương trình “Chuyện tình yêu”, cùng các NTK Chung Thanh Phong, Vũ Việt Hà…

SOGNO NIGHT vì thế không chỉ là một show thời trang, mà còn là cột mốc đánh dấu “giấc mơ” đã thành hiện thực của 2 nhà thiết kế Việt trên đất Nga.