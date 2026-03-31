Nam nghệ sĩ miền Nam phải nhịn đói vì không có cơm ăn

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Lê Bảo hiện đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Nghệ sĩ Lê Bảo đang sống trong nhà kho phía sau một nhà hàng, đường vào bụi bặm, bừa bộn.

Phương Dung, Phi Phụng và Lê Bảo

Vì là nhà kho chứa đồ của nhà hàng nên xung quanh nơi ở của nghệ sĩ Lê Bảo chất đầy đồ cũ, đồ thừa nhìn vô cùng ngổn ngang, chật chội và không sạch sẽ. Tường nhà kho còn bong tróc, đổ nát, lộ cả bê tông cốt thép bên trong. Trong chỗ ở không có gì ngoài một chiếc bếp, một chiếc giường và bằng khen treo đầy trên tường.

Nghệ sĩ Lê Bảo chủ yếu hát lô tô, từ thiện nên ít người biết tới anh. Anh hiện đang rất khó khăn, không có nhà, phải ngủ ở nhà kho của nhà người ta.

Hiện tại, nam nghệ sĩ không còn đi hát, chỉ sống một thân một mình không người thân, không con cái, lại đang bệnh tật đầy mình.

Nam nghệ sĩ chia sẻ về cuộc đời mình: "Tôi đi hát cải lương từ năm 1976, sau đó đi diễn tấu hài, diễn cùng anh Vũ Quang, Bình Mập, đi hát thiện nguyện.

Tôi có hai đứa con gái lấy chồng rồi nhưng chúng cũng khổ quá không lo được cho tôi, tôi không ở chung được với chúng. Bản thân chúng cũng phải đi thuê nhà ở. Tôi có hai vợ, vợ đầu thì chia tay còn vợ sau bị tiểu đường biến chứng qua đời rồi.

Tôi khổ lắm, không có show nào. Trước tôi ở thuê bên Nhà Bè, cộng cả tiền nước tiền điện vào là 1 triệu một tháng nhưng tôi không có show nên không có tiền đóng. Tôi thiếu nợ tiền trọ nhiều quá nên đành dọn đi, bị chủ nhà lấy lại. Nhiều hôm tôi đói quá còn không thấy đường lên sân khấu.

Nhờ một người bạn diễn xin hộ nên tôi được ở nhờ trong căn nhà kho này, phía trước người ta mở nhà hàng.

Những ngày không đi diễn thì tôi phụ người ta dọn dẹp quán, quét dọn, rửa bát. Tôi có cái xe máy để đi làm nhưng không có giấy tờ. Tôi cũng không có thẻ bảo hiểm, cũng không có hộ khẩu, căn cước công dân.

Tôi đi làm cũng không có xe cộ để đi, cũng chẳng có giấy tờ, bằng lái để mà đi. Trên người tôi từ trên xuống dưới không có giấy tờ gì, có mỗi cái thân bệnh tật.

Tôi cũng bị nhiều bệnh, huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Hộ khẩu tôi không có vì đi hát nhiều nơi, lưu lạc hết.

Hiện giờ tôi bữa đói bữa no, có bữa phải nhịn đói vì không có cơm ăn. Tôi phải vật lộn tìm miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng, không có việc gì làm kiếm tiền".