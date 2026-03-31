Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam nghệ sĩ miền Nam phải nhịn đói vì không có cơm ăn

Theo Tùng Ninh | 31-03-2026 - 18:37 PM | Lifestyle

"Trên người tôi từ trên xuống dưới không có giấy tờ gì, có mỗi cái thân bệnh tật" – nghệ sĩ Lê Bảo chia sẻ.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Lê Bảo hiện đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Nghệ sĩ Lê Bảo đang sống trong nhà kho phía sau một nhà hàng, đường vào bụi bặm, bừa bộn.

Phương Dung, Phi Phụng và Lê Bảo

Vì là nhà kho chứa đồ của nhà hàng nên xung quanh nơi ở của nghệ sĩ Lê Bảo chất đầy đồ cũ, đồ thừa nhìn vô cùng ngổn ngang, chật chội và không sạch sẽ. Tường nhà kho còn bong tróc, đổ nát, lộ cả bê tông cốt thép bên trong. Trong chỗ ở không có gì ngoài một chiếc bếp, một chiếc giường và bằng khen treo đầy trên tường.

Nghệ sĩ Lê Bảo chủ yếu hát lô tô, từ thiện nên ít người biết tới anh. Anh hiện đang rất khó khăn, không có nhà, phải ngủ ở nhà kho của nhà người ta.

Hiện tại, nam nghệ sĩ không còn đi hát, chỉ sống một thân một mình không người thân, không con cái, lại đang bệnh tật đầy mình.

Nam nghệ sĩ chia sẻ về cuộc đời mình: "Tôi đi hát cải lương từ năm 1976, sau đó đi diễn tấu hài, diễn cùng anh Vũ Quang, Bình Mập, đi hát thiện nguyện.

Tôi có hai đứa con gái lấy chồng rồi nhưng chúng cũng khổ quá không lo được cho tôi, tôi không ở chung được với chúng. Bản thân chúng cũng phải đi thuê nhà ở. Tôi có hai vợ, vợ đầu thì chia tay còn vợ sau bị tiểu đường biến chứng qua đời rồi.

Tôi khổ lắm, không có show nào. Trước tôi ở thuê bên Nhà Bè, cộng cả tiền nước tiền điện vào là 1 triệu một tháng nhưng tôi không có show nên không có tiền đóng. Tôi thiếu nợ tiền trọ nhiều quá nên đành dọn đi, bị chủ nhà lấy lại. Nhiều hôm tôi đói quá còn không thấy đường lên sân khấu.

Nhờ một người bạn diễn xin hộ nên tôi được ở nhờ trong căn nhà kho này, phía trước người ta mở nhà hàng.

Những ngày không đi diễn thì tôi phụ người ta dọn dẹp quán, quét dọn, rửa bát. Tôi có cái xe máy để đi làm nhưng không có giấy tờ. Tôi cũng không có thẻ bảo hiểm, cũng không có hộ khẩu, căn cước công dân.

Tôi đi làm cũng không có xe cộ để đi, cũng chẳng có giấy tờ, bằng lái để mà đi. Trên người tôi từ trên xuống dưới không có giấy tờ gì, có mỗi cái thân bệnh tật.

Tôi cũng bị nhiều bệnh, huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Hộ khẩu tôi không có vì đi hát nhiều nơi, lưu lạc hết.

Hiện giờ tôi bữa đói bữa no, có bữa phải nhịn đói vì không có cơm ăn. Tôi phải vật lộn tìm miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng, không có việc gì làm kiếm tiền".

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tour khám phá "xứ sở thần tiên trong lòng đất" tại Việt Nam "cháy vé" đến năm 2028

Thông tin mới nhất của Võ Hà Linh

Không mua sắm, không tụ tập: Nữ giáo viên khiến mạng xã hội ngưỡng mộ chỉ nhờ một việc mỗi ngày

18:05 , 31/03/2026
Không nói tiếng Việt hay Google dịch, khách Hàn làm 1 hành động lạ khiến nhân viên lập tức hiểu ý: 90.000 người xem xong phải “há hốc”

17:54 , 31/03/2026
Taylor Swift bị kiện

17:29 , 31/03/2026
Tích lũy 60 triệu trong 1 năm: Không khó nếu kiểm soát tốt 3 khoản chi này

Tích lũy 60 triệu trong 1 năm: Không khó nếu kiểm soát tốt 3 khoản chi này

17:20 , 31/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên