4 đám tang nghệ sĩ có hàng vạn người xót thương tiễn đưa, Hoài Linh quỳ lạy

Lịch sử sân khấu Việt Nam đã chứng kiến sự ra đi của nhiều tên tuổi lớn, nhưng có 4 đám tang được coi là sự kiện chấn động, thu hút hàng chục nghìn người tham dự và để lại dư âm kéo dài hàng thập kỷ. Đó là tang lễ của NSƯT Thanh Nga, Lê Công Tuấn Anh, nghệ sĩ Chí Tài và NSƯT Vũ Linh.

Đám tang NSƯT Thanh Nga (1978) - Chấn động khắp cả nước

Sự ra đi của NSƯT Thanh Nga vào khuya ngày 26/11/1978 là một trong những vụ án chấn động nhất Sài Gòn bấy giờ. Bà và chồng bị sát hại ngay trước cửa nhà sau một buổi diễn.

Tang lễ được tổ chức tại Trụ sở Hội Văn nghệ TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo). Trong suốt những ngày quàn linh cữu, dòng người đổ về đông nghẹt đến mức tắc nghẽn các con đường lân cận. Đây là lần đầu tiên người dân chứng kiến một đám tang nghệ sĩ lớn đến thế.

Hàng vạn người đứng dọc hai bên đường từ Trần Quốc Thảo đến Nghĩa trang Nghệ sĩ (Gò Vấp) để tiễn đưa. Không chỉ người hâm mộ, mà giới trí thức, nghệ sĩ và cả chính quyền bấy giờ cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Sự ra đi của bà là mất mát nghệ thuật, để lại khoảng trống lớn trong giới sân khấu. Rất nhiều vai diễn mà cho đến nay vẫn không ai diễn thành công như Thanh Nga.

Đến nay, mộ phần của Thanh Nga vẫn là nơi được viếng thăm nhiều nhất tại Nghĩa trang Nghệ sĩ.

Đám tang Lê Công Tuấn Anh (1996) - Sự tiếc nuối cho một tài năng trẻ ra đi đột ngột

Nếu Thanh Nga là biểu tượng sân khấu, thì Lê Công Tuấn Anh là thần tượng lớn nhất của điện ảnh Việt những năm đầu thập niên 1990. Anh ra đi vào ngày 17/10/1996 ở tuổi 29, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Sự ra đi đột ngột và những ẩn số về chuyện tình cảm cá nhân của Lê Công Tuấn Anh đã đẩy sự hiếu kỳ và lòng thương cảm của dư luận lên mức cao nhất.

Đây được đánh giá là đám tang nghệ sĩ đông người tham dự nhất Việt Nam tính đến thời điểm đó. Ước tính có hàng trăm nghìn người đã xuống đường trong ngày đưa tang. Đám đông chen lấn kinh khủng đến mức xe tang mất rất nhiều thời gian mới có thể di chuyển được qua các tuyến phố.

Người hâm mộ đa phần là giới trẻ, học sinh, sinh viên - những người coi anh là thần tượng "trong mộng". Sự cuồng nhiệt và đau xót của khán giả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy cảm xúc. Nhiều người từ các tỉnh miền Tây, miền Trung cũng bắt xe về TP.HCM để nhìn mặt anh lần cuối.

Đám tang nghệ sĩ Chí Tài (2020) - Cái quỳ lạy của Hoài Linh

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời đột ngột vào ngày 9/12/2020 do đột quỵ. Đây là đám tang đặc biệt nhất vì diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Dù bị hạn chế bởi các quy định phòng dịch, hàng nghìn người vẫn tập trung tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Gò Vấp). Để đảm bảo trật tự, nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương đã đứng ra tổ chức một cách vô cùng chuyên nghiệp và chặt chẽ.

Đây là đám tang đầu tiên ghi nhận sức mạnh của truyền thông số. Hàng triệu người theo dõi qua các buổi livestream. Hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh quỳ lạy khán giả thay lời cảm ơn và khoảnh khắc xe tang lăn bánh ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa thi hài anh sang Mỹ đã gây xúc động mạnh.

Dòng người đeo khẩu trang, đứng lặng lẽ hai bên đường vẫy tay chào "anh Chí Tài" cho thấy sự kính trọng đối với một nghệ sĩ có lối sống sạch, tận tâm với nghề.

Đám tang NSƯT Vũ Linh (2023) - Sự trở lại của văn hóa mộ điệu cải lương và mặt trái của mạng xã hội

NSƯT Vũ Linh - "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" qua đời ngày 5/3/2023 sau nhiều năm chống chọi với bạo bệnh. Đám tang của ông như một minh chứng cho thấy cải lương vẫn có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng.

Tang lễ tổ chức tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận. Trong 4 ngày diễn ra, con đường Đoàn Thị Điểm luôn trong tình trạng tê liệt. Hàng chục nghìn khán giả từ khắp các tỉnh thành miền Tây đã đổ về, ăn chực nằm chờ chỉ để thắp một nén nhang.

Tuy nhiên, đám tang này xuất hiện một mặt trái của thời đại số: đội quân "YouTuber, TikToker" tràn ngập, gây ra một số cảnh hỗn loạn. Nhưng hình ảnh dòng người xếp hàng dài hàng km dưới nắng nóng để vào viếng cho thấy vị thế độc tôn của Vũ Linh trong lòng khán giả bình dân.

Trong ngày di quan, hàng nghìn người đi bộ theo sau xe tang tạo nên một cảnh tượng tương tự như đám tang Lê Công Tuấn Anh năm xưa. Ông được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương trong sự bao vây của biển người.