Một nữ nghệ sĩ Việt xuất hiện tại quảng trường Thời Đại ở New York

Ngay sau khi chính thức phát hành ca khúc đầu tay Big Girl Don't You Cry, Châu Bùi đã nhanh chóng ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ nữ tiếp theo từ Việt Nam góp mặt trong chiến dịch EQUAL tháng 3/2026 của Spotify - chiến dịch toàn cầu nhằm tôn vinh tài năng và tiếng nói của các nghệ sĩ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Hình ảnh Châu Bùi tại Quảng trường Thời Đại

Trong khuôn khổ chiến dịch, hình ảnh của cô được xuất hiện trên hệ thống Billboard tại Quảng trường Thời Đại (Times Square, New York) - một trong những vị trí quảng bá mang tính biểu tượng toàn cầu.

Đây được xem là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chiến dịch EQUAL, góp phần đưa hình ảnh nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả quốc tế. Đặc biệt, việc xuất hiện tại Times Square ngay với sản phẩm debut đầu tay được xem là dấu ấn ấn tượng, đánh dấu lần đầu tiên Châu Bùi chính thức giới thiệu mình với vai trò một nghệ sĩ âm nhạc trên quy mô quốc tế.

Trước đó, ca khúc đầu tay Big Girl Don't You Cry của Châu Bùi đã chính thức ra mắt vào ngày 05/03/2026 trong một buổi họp báo diễn tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí và khán giả.

Không chỉ dừng lại ở dấu ấn truyền thông, Big Girl Don't You Cry còn ghi nhận những tín hiệu tích cực ban đầu về mặt thành tích. Sau 72 giờ, sản phẩm đạt hơn 500.000 lượt xem trên YouTube, đồng thời vươn lên vị trí #1 BXH nhạc mới Zing MP3 và #3 BXH iTunes.

Đối với một nghệ sĩ lần đầu phát hành sản phẩm âm nhạc, đây được xem là bước khởi đầu đáng chú ý, tạo tiền đề cho những dự án tiếp theo trong hành trình âm nhạc và nghệ thuật của Châu Bùi.

Đáng nói, trong dự án lần này, Châu Bùi không chỉ đảm nhận vai trò nghệ sĩ thể hiện mà còn trực tiếp tham gia sâu vào quá trình sáng tạo với các vị trí Executive Producer, Composer, đồng thời giữ vai trò Creative Director cho chính MV đầu tay của mình. Việc đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng cho thấy định hướng nghiêm túc và mong muốn xây dựng dấu ấn cá nhân rõ nét của cô trong hành trình âm nhạc.