Một nữ nghệ sĩ Việt xuất hiện tại quảng trường Thời Đại ở New York

Theo Tùng Ninh | 30-03-2026 - 21:15 PM | Lifestyle

Trong khuôn khổ chiến dịch, hình ảnh của Châu Bùi được xuất hiện trên hệ thống Billboard tại Quảng trường Thời Đại (Times Square, New York).

Ngay sau khi chính thức phát hành ca khúc đầu tay Big Girl Don't You Cry, Châu Bùi đã nhanh chóng ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ nữ tiếp theo từ Việt Nam góp mặt trong chiến dịch EQUAL tháng 3/2026 của Spotify - chiến dịch toàn cầu nhằm tôn vinh tài năng và tiếng nói của các nghệ sĩ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Hình ảnh Châu Bùi tại Quảng trường Thời Đại

Đây được xem là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chiến dịch EQUAL, góp phần đưa hình ảnh nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả quốc tế. Đặc biệt, việc xuất hiện tại Times Square ngay với sản phẩm debut đầu tay được xem là dấu ấn ấn tượng, đánh dấu lần đầu tiên Châu Bùi chính thức giới thiệu mình với vai trò một nghệ sĩ âm nhạc trên quy mô quốc tế.

Trước đó, ca khúc đầu tay Big Girl Don't You Cry của Châu Bùi đã chính thức ra mắt vào ngày 05/03/2026 trong một buổi họp báo diễn tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí và khán giả.

Không chỉ dừng lại ở dấu ấn truyền thông, Big Girl Don't You Cry còn ghi nhận những tín hiệu tích cực ban đầu về mặt thành tích. Sau 72 giờ, sản phẩm đạt hơn 500.000 lượt xem trên YouTube, đồng thời vươn lên vị trí #1 BXH nhạc mới Zing MP3 và #3 BXH iTunes.

Một nữ nghệ sĩ Việt xuất hiện tại quảng trường Thời Đại ở New York - Ảnh 2.

Đối với một nghệ sĩ lần đầu phát hành sản phẩm âm nhạc, đây được xem là bước khởi đầu đáng chú ý, tạo tiền đề cho những dự án tiếp theo trong hành trình âm nhạc và nghệ thuật của Châu Bùi.

Đáng nói, trong dự án lần này, Châu Bùi không chỉ đảm nhận vai trò nghệ sĩ thể hiện mà còn trực tiếp tham gia sâu vào quá trình sáng tạo với các vị trí Executive Producer, Composer, đồng thời giữ vai trò Creative Director cho chính MV đầu tay của mình. Việc đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng cho thấy định hướng nghiêm túc và mong muốn xây dựng dấu ấn cá nhân rõ nét của cô trong hành trình âm nhạc.

Nữ nghệ sĩ Việt sống ở biệt thự thuộc khu giàu nhất Nam California, 60 tuổi vẫn trẻ đẹp như 30

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công trình làm bằng 170 tấn đồng đỏ do chính người Việt tạo tác bằng công nghệ châu Âu, đã vượt Trung Quốc để lập kỷ lục cao nhất châu Á

Công trình làm bằng 170 tấn đồng đỏ do chính người Việt tạo tác bằng công nghệ châu Âu, đã vượt Trung Quốc để lập kỷ lục cao nhất châu Á Nổi bật

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở quán cà phê mới bên sông tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở quán cà phê mới bên sông tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam Nổi bật

Tiết kiệm cả đời cũng không đủ tiền mua nhà, dân văn phòng mách nhau: Cố làm được việc này thì có thể

Tiết kiệm cả đời cũng không đủ tiền mua nhà, dân văn phòng mách nhau: Cố làm được việc này thì có thể

20:50 , 30/03/2026
4 đám tang nghệ sĩ có hàng vạn người xót thương tiễn đưa, Hoài Linh quỳ lạy

4 đám tang nghệ sĩ có hàng vạn người xót thương tiễn đưa, Hoài Linh quỳ lạy

20:15 , 30/03/2026
Hé lộ bên trong căn nhà Hoa hậu Phương Oanh

Hé lộ bên trong căn nhà Hoa hậu Phương Oanh

19:10 , 30/03/2026
Hơn 90% người dùng smartphone vẫn cố sạc pin đầy 100%, chuyên gia nói thẳng: "Đây mới là mức pin lý tưởng"

Hơn 90% người dùng smartphone vẫn cố sạc pin đầy 100%, chuyên gia nói thẳng: "Đây mới là mức pin lý tưởng"

18:12 , 30/03/2026

